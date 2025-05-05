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Djiku'dan Hakkındaki Gündem Olan İddiaya Yanıt

Djiku'dan Hakkındaki Gündem Olan İddiaya Yanıt

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.05.2025 - 19:56

Fenerbahçe'nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, Beşiktaş karşılaşmasının ardından yayılan hakkındaki iddialara sert çıktı. Maç sonrası kendi aracında konsol oyunu oynayarak stattan ayrıldığı öne sürülen Djiku, bu söylentilere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 30 yaşındaki oyuncu, ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız ve saygısızca olduğunu belirtti.

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Djiku'nun açıklaması 👇

Djiku'nun açıklaması 👇

''Kamuoyuna Duyuru

Şu anda yayılmakta olan ve beni haksız şekilde suçlayan bir video hakkında açık bir yalanlamada bulunmak istiyorum.

Gerçek bağlamından koparılmış ve çarpıtılmış bu içerik, onuruma zarar vermekte ve imajıma ciddi şekilde gölge düşürmektedir.

Doğrulanmamış bilgilerin yayılması, bu bilgileri paylaşan kişiyi doğrudan sorumlu kılar. Gazeteciler ve medya temsilcileri, yalnızca sansasyon yaratmak amacıyla temelsiz içerikleri paylaşmak yerine, kaynaklarını yayınlamadan önce doğrulamakla yükümlüdür.

Kulübümüze karşı her zaman samimi ve istikrarlı bir bağlılık gösterdim. Bu nedenle, mesnetsiz suçlamalarla adımın lekelendiğini görmek kabul edilemez.

Haklarımı korumak adına her türlü hukuki girişimde bulunma hakkımı saklı tutuyorum.

Alexander DJIKU''

Djiku hakkındaki iddiaya ait görüntü 👇

Djiku hakkındaki iddiaya ait görüntü 👇

Bir TikTok kullanıcısının paylaştığı görüntülerde, derbi mağlubiyetinin ardından Alexander Djiku’nun stadyumdan aracıyla ayrıldığı anlar yer almıştı. Videoda, Djiku’nun aracında konsol oyunu FC 25’i oynadığı iddia edilmişti. Sosyal medyada gündem olan bu görüntüler, kısa sürede binlerce etkileşim almıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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