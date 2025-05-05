Djiku'dan Hakkındaki Gündem Olan İddiaya Yanıt
Fenerbahçe'nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, Beşiktaş karşılaşmasının ardından yayılan hakkındaki iddialara sert çıktı. Maç sonrası kendi aracında konsol oyunu oynayarak stattan ayrıldığı öne sürülen Djiku, bu söylentilere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 30 yaşındaki oyuncu, ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız ve saygısızca olduğunu belirtti.
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