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Voleybolcu Olsan Hangi Takımda Forma Giyerdin?

Voleybolcu Olsan Hangi Takımda Forma Giyerdin?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.05.2025 - 16:04

Karakterine göre seni hangi dev Sultanlar Ligi ekbi transfer ederdi? Cevapla bakalım hangi takımın parkesinde yerini alırdın söyleyelim!

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1. Maç sabahı ilk işin ne olurdu?

1. Maç sabahı ilk işin ne olurdu?

2. Stil deyince sahada seni nasıl tanırız?

2. Stil deyince sahada seni nasıl tanırız?

3. En çok hangi pozisyonda oynamak istersin?

3. En çok hangi pozisyonda oynamak istersin?

4. Rakibin servis atarken ne hissedersin?

4. Rakibin servis atarken ne hissedersin?

5. Taraftarlar seni neden severdi?

5. Taraftarlar seni neden severdi?
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6. Kritik sayılarda ne yaparsın?

6. Kritik sayılarda ne yaparsın?

7. Voleyboldan başka bir yeteneğin olsa ne olurdu?

7. Voleyboldan başka bir yeteneğin olsa ne olurdu?

8. Voleybolcu olmasaydın ne olurdun?

8. Voleybolcu olmasaydın ne olurdun?

9. Takımının en sevdiği özelliğin ne olurdu?

9. Takımının en sevdiği özelliğin ne olurdu?

10. Bir sayı kazandığınızda nasıl kutlarsın?

10. Bir sayı kazandığınızda nasıl kutlarsın?
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Galatasaray!

Galatasaray!

Senin ruhun sahnede parlamak için yaratılmış! Renkli, enerjik, biraz da gösterişi seven bir yapın var. Taraftarla kurduğun bağ, seni takımdan çok bir simge haline getirir. Galatasaray gibi yüksek tutkuyla oynayan bir ekipte yer almak sana çok yakışırdı. Tribünler adını bağıra bağıra söylerdi!

Vakıfbank!

Vakıfbank!

Sen disiplinli, oyunu iyi okuyan, sabırlı bir takım oyuncususun. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da planlı yaşarsın. Gereksiz şovlar sana göre değil; sen işini yapar, skora odaklanırsın. Tıpkı VakıfBank’ın sistemli yapısına uyan bir karakterin var. Her zaman zirve için oynarsın!

Eczacıbaşı!

Eczacıbaşı!

Sen zekânla oynayan, stratejiyi seven ve oyunun her anını düşünen birisin. Soğukkanlı ve çözüm odaklı bir lider gibi davranırsın. Her sette doğru zamanda devreye girersin. Eczacıbaşı gibi uzun vadeli başarıları hedefleyen bir takım, seninle çok güçlü olurdu. Her sayının arkasında senin izini görürdük.

Fenerbahçe!

Fenerbahçe!

Senin enerjin saha sınırlarını aşıyor! Eğlenceli, spontane ve içten bir voleybolcusun. Coşkulu oyun stilinle hem takımını hem tribünleri ateşlersin. Fenerbahçe'nin ruhuna birebir uyuyorsun; büyük maçlar tam sana göre! Seninle oynayan herkes “iyi ki takım arkadaşımız” derdi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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