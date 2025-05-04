Voleybolcu Olsan Hangi Takımda Forma Giyerdin?
Karakterine göre seni hangi dev Sultanlar Ligi ekbi transfer ederdi? Cevapla bakalım hangi takımın parkesinde yerini alırdın söyleyelim!
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1. Maç sabahı ilk işin ne olurdu?
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2. Stil deyince sahada seni nasıl tanırız?
3. En çok hangi pozisyonda oynamak istersin?
4. Rakibin servis atarken ne hissedersin?
5. Taraftarlar seni neden severdi?
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6. Kritik sayılarda ne yaparsın?
7. Voleyboldan başka bir yeteneğin olsa ne olurdu?
8. Voleybolcu olmasaydın ne olurdun?
9. Takımının en sevdiği özelliğin ne olurdu?
10. Bir sayı kazandığınızda nasıl kutlarsın?
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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