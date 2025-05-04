Voleybolcu Olsan Hangi Takımda Forma Giyerdin?

Sen disiplinli, oyunu iyi okuyan, sabırlı bir takım oyuncususun. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da planlı yaşarsın. Gereksiz şovlar sana göre değil; sen işini yapar, skora odaklanırsın. Tıpkı VakıfBank’ın sistemli yapısına uyan bir karakterin var. Her zaman zirve için oynarsın!