onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Türkiye'deki Başarı Ölçüsü Santarelli'yi Şaşırtmış

Türkiye'deki Başarı Ölçüsü Santarelli'yi Şaşırtmış

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.05.2025 - 11:45

Imoco ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli, Nefes'e konuştu. İtalyan çalıştırıcı, Türkiye'deki başarı ölçüsünün diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça farklı olduğunu belirtirken Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda aldıkları sonucun Türk taraftarları memnun etmediğini vurguladı. (Devrim Demirel)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Santarelli'nin açıklaması 👇

Santarelli'nin açıklaması 👇

'Türkiye’de başarı ölçüsü, başka ülkelerdekine benzemiyor. Avrupa ve VNL (Milletler Ligi) Şampiyonu olduk, olimpiyat dördüncülüğünü kimse beğenmedi. Biz de madalya alamadığımız için üzüldük ama bu takımın İtalya, ABD, Brezilya ve Çin gibi ülkelerle aynı seviyede olduğu unutulmasın.'

Milli Takım’da oyuncu havuzumuzu genişlettik. Her pozisyon için farklı alternatiflerimiz var. Bunun sebebi hem fiziksel hem de mental yorgunlukların önüne geçmek. Geçmişte yaşadığımız sakatlıkları bizi olumsuz etkiledi.'

Bu yaz ana hedefimiz havuzdaki gençleri A Milli Takım seviyesine çekebilmek ve oraya adapte etmeye çalışmak olacak. Yaz sonundaki Dünya Şampiyonası’nda ise Türkiye’nin gerçek seviyesini test etme fırsatını bulacağız.'

Brezilya'ya yenilerek madalya şansını kaçırmıştık

Brezilya'ya yenilerek madalya şansını kaçırmıştık

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yoğun ve sakatlıklarla geçen Milletler Ligi'nin ardından Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boy göstermişti. Filenin Sultanları, üçüncülük maçında Brezilya'ya 3-1 kaybederek bronz madalyadan olmuştu.

Sosyal medyada büyük dikkat çeken Santarelli'nin sözlerine voleybolseverler karşı çıktı. Yorumlardan birkaçı şöyle 👇

Sosyal medyada büyük dikkat çeken Santarelli'nin sözlerine voleybolseverler karşı çıktı. Yorumlardan birkaçı şöyle 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın