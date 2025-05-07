Türkiye'deki Başarı Ölçüsü Santarelli'yi Şaşırtmış

'Türkiye’de başarı ölçüsü, başka ülkelerdekine benzemiyor. Avrupa ve VNL (Milletler Ligi) Şampiyonu olduk, olimpiyat dördüncülüğünü kimse beğenmedi. Biz de madalya alamadığımız için üzüldük ama bu takımın İtalya, ABD, Brezilya ve Çin gibi ülkelerle aynı seviyede olduğu unutulmasın.'

Milli Takım’da oyuncu havuzumuzu genişlettik. Her pozisyon için farklı alternatiflerimiz var. Bunun sebebi hem fiziksel hem de mental yorgunlukların önüne geçmek. Geçmişte yaşadığımız sakatlıkları bizi olumsuz etkiledi.'

Bu yaz ana hedefimiz havuzdaki gençleri A Milli Takım seviyesine çekebilmek ve oraya adapte etmeye çalışmak olacak. Yaz sonundaki Dünya Şampiyonası’nda ise Türkiye’nin gerçek seviyesini test etme fırsatını bulacağız.'