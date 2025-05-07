Türkiye'deki Başarı Ölçüsü Santarelli'yi Şaşırtmış
Imoco ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli, Nefes'e konuştu. İtalyan çalıştırıcı, Türkiye'deki başarı ölçüsünün diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça farklı olduğunu belirtirken Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda aldıkları sonucun Türk taraftarları memnun etmediğini vurguladı. (Devrim Demirel)
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Santarelli'nin açıklaması 👇
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Brezilya'ya yenilerek madalya şansını kaçırmıştık
Sosyal medyada büyük dikkat çeken Santarelli'nin sözlerine voleybolseverler karşı çıktı. Yorumlardan birkaçı şöyle 👇
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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