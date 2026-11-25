Uçak Biletlerindeki Harf ve Rakamlar Ne Anlama Geliyor?
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Uçak biletinizde ve e-biletinizde her uçuşun yanında kısa harf ve rakam dizileri yer alır. Rastgele görünen bu kodlar aslında biletin fiyatını ve kullanım koşullarını anlatan bir sistemin parçasıdır. İlk harf yolculuk sınıfını, devamındaki harf ve rakamlar ise sezon, satın alma zamanı ve iade durumu gibi kuralları gösterir. Aşağıda en sık karşılaşılan işaretlerin ne anlama geldiği anlatılıyor.
Kodun ilk harfi, biletin hangi yolculuk sınıfına ait olduğunu gösterir.
Harflerden sonra gelen işaretler sezonu, uçuş gününü ve iade koşulunu anlatır.
Aynı harf her hava yolunda aynı anlama gelmeyebilir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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