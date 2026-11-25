Fare basis kodu adı verilen bu kısa dizi, basılı biletlerde 'Fare Basis' kutusunda, e-biletlerde ise her uçuş bölümünün yanında yer alır. Dizinin ilk harfi rezervasyon sınıfıyla aynıdır ve F, J, W ya da Y gibi bir harf olabilir.

F tam ücretli birinci sınıfı, J iş sınıfını, Y ise tam ücretli ekonomi sınıfını belirtir. Y, B, M ve H tam ücretli ekonomi için kullanılırken K, L, Q ve V gibi harfler indirimli ekonomi biletlerinde görülür.