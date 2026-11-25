Yıllardır Süren Ahmet Kaya Filmi Davasında Yeni Gelişme: İki Gözüm Ahmet İçin Mahkeme Kararını Açıkladı
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Paris'te 26 yıl önce hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın yaşamını konu alan İki Gözüm Ahmet filmi, ailesinin açtığı dava nedeniyle yıllardır mahkeme gündeminden düşmüyor. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını verdi ve ailenin filme yönelik itirazında yeni bir sayfa açıldı.
Kaynak: Milliyet
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Ahmet Kaya, Acılara Tutunmak ve Söyle şarkılarıyla milyonlara ulaşmış, 2000'de Paris'te hayatını kaybetmişti.
İki Gözüm Ahmet, ailenin onayı olmadan çekildiği gerekçesiyle daha vizyona girmeden dava konusu olmuştu.
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme, ilk kararında direnerek ailenin talebini reddetti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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