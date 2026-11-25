Bu sürecin başlangıcı, yönetmen koltuğunda Gani Rüzgar Şavata'nın, Ahmet Kaya rolünde ise Özgür Tüzer'in yer aldığı filmin ailede uyandırdığı tepkiye uzanıyor. Kaya'nın eşi Gülten Kaya ve kızları, sanatçının özel hayatının izinleri alınmadan perdeye aktarıldığını savunarak gösterimin durdurulması için mahkemeye başvurdu; ilk aşamada verilen ihtiyati tedbir sonradan kaldırılınca film Avrupa'daki salonlarda gösterime girdi. Yapımcı taraf ise davanın telif hakkıyla değil, kişilik haklarına saldırı iddiasıyla ilgili olduğunu savunuyordu. Başrol oyuncusu Özgür Tüzer'in de Şubat 2026'da Evrensel'e verdiği röportajda filmin vizyona girmediğini ve ailenin haklı olduğunu söylediği aktarılmıştı. Dava ise bu noktada kapanmadı ve dosya Yargıtay'a taşındı.