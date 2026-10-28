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Ailesi Yıllardır Karşı Çıkıyordu: Ahmet Kaya'nın Hayatını Anlatan Film İçin Yargıtay'ın Kararı Belli Oldu!

Ailesi Yıllardır Karşı Çıkıyordu: Ahmet Kaya'nın Hayatını Anlatan Film İçin Yargıtay'ın Kararı Belli Oldu!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
28.10.2026 - 10:52 Son Güncelleme: 28.10.2026 - 10:53
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Ahmet Kaya'nın hayatını beyazperdeye taşıyan 'İki Gözüm Ahmet', sanatçının ailesiyle yapımcılar arasında yıllardır süren hukuk savaşının tam ortasında duruyor. Eşi Gülten Kaya'nın filmi durdurmak için başlattığı mücadelede, dosyayı inceleyen Yargıtay'dan aileyi sevindirecek bir karar çıktı. Üstelik bu haber, Ahmet Kaya'nın doğum günü olan 28 Ekim'de gündeme geldi.

Kaynak: Sabah

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Ahmet Kaya, 'Kum Gibi' ve 'Acılara Tutunmak' gibi şarkılarıyla kuşakların sesi olmuş bir isimdi.

Ahmet Kaya, 'Kum Gibi' ve 'Acılara Tutunmak' gibi şarkılarıyla kuşakların sesi olmuş bir isimdi.

Ahmet Kaya, 1980'lerde çıkardığı albümlerle kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı ve 'Kum Gibi', 'Acılara Tutunmak', 'Söyle' gibi şarkılarıyla Türkiye'nin tanınmasının ardından 1999'da büyük bir kırılma yaşadı. Kısa süre sonra yurt dışına giden Kaya, 16 Kasım 2000'de Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında hayatını kaybetti ve Père Lachaise Mezarlığı'na defnedildi. Yıllar sonra sanatçının hikâyesi, bir filmle beyazperdeye taşınmak istendiğinde de tartışmalar peşini bırakmadı.

Gülten Kaya'nın 'İki Gözüm Ahmet' filmine karşı açtığı dava yıllardır mahkeme koridorlarında sürüyor.

Gülten Kaya'nın 'İki Gözüm Ahmet' filmine karşı açtığı dava yıllardır mahkeme koridorlarında sürüyor.

Gani Rüzgar Şavata'nın yönettiği ve Ahmet Kaya'yı Özgür Tüzer'in canlandırdığı 'İki Gözüm Ahmet', daha vizyona girmeden ailenin sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Gülten Kaya, 2019'un sonunda avukatlarıyla düzenlediği basın toplantısında filme onay vermediklerini 'Onayımız ve iznimiz yok' sözleriyle duyurmuş, ardından aile filmin gösteriminin durdurulması için mahkemeye başvurmuştu. İlk aşamada alınan ihtiyati tedbir kararı Nisan 2020'de kaldırılınca filmin önündeki hukuki engel bir süreliğine ortadan kalktı. Söz yazarı Gülten Kaya bu kez dosyayı üst mahkemeye taşıdı, ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tedbir talebini filmin anonim eser olduğu gerekçesiyle reddetti.

Yargıtay kararında Ahmet Kaya'nın ailesinin rızası olmadan özel hayatının kurgulandığı vurgulandı.

Yargıtay kararında Ahmet Kaya'nın ailesinin rızası olmadan özel hayatının kurgulandığı vurgulandı.

Uzun süren bu sürecin son halkasında Yargıtay devreye girdi ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararı bozarak Kaya ailesinin yüzünü güldüren bir karar verdi. Sabah'ın aktardığına göre kararda, gösterime giren film için ailenin rızasının alınmadığı ve sanatçının özel hayatına dair kurgusal karakter ve olaylara yer verildiği belirtildi. Yüksek mahkeme, böyle bir filmin yapılmasında üstün tutulması gereken bir kamu yararı bulunmadığını, kurgulanan sahnelerin ailenin kişilik haklarına zarar verdiğini ve özel yaşama saygı gösterilmesi gerektiğini de kayda geçirdi. Dosya önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden ele alınacak ve 'İki Gözüm Ahmet'in akıbeti bu yargılamayla netleşecek.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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