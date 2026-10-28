Ailesi Yıllardır Karşı Çıkıyordu: Ahmet Kaya'nın Hayatını Anlatan Film İçin Yargıtay'ın Kararı Belli Oldu!

Uzun süren bu sürecin son halkasında Yargıtay devreye girdi ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararı bozarak Kaya ailesinin yüzünü güldüren bir karar verdi. Sabah'ın aktardığına göre kararda, gösterime giren film için ailenin rızasının alınmadığı ve sanatçının özel hayatına dair kurgusal karakter ve olaylara yer verildiği belirtildi. Yüksek mahkeme, böyle bir filmin yapılmasında üstün tutulması gereken bir kamu yararı bulunmadığını, kurgulanan sahnelerin ailenin kişilik haklarına zarar verdiğini ve özel yaşama saygı gösterilmesi gerektiğini de kayda geçirdi. Dosya önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden ele alınacak ve 'İki Gözüm Ahmet'in akıbeti bu yargılamayla netleşecek.