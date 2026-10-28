Ailesi Yıllardır Karşı Çıkıyordu: Ahmet Kaya'nın Hayatını Anlatan Film İçin Yargıtay'ın Kararı Belli Oldu!
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Ahmet Kaya'nın hayatını beyazperdeye taşıyan 'İki Gözüm Ahmet', sanatçının ailesiyle yapımcılar arasında yıllardır süren hukuk savaşının tam ortasında duruyor. Eşi Gülten Kaya'nın filmi durdurmak için başlattığı mücadelede, dosyayı inceleyen Yargıtay'dan aileyi sevindirecek bir karar çıktı. Üstelik bu haber, Ahmet Kaya'nın doğum günü olan 28 Ekim'de gündeme geldi.
Kaynak: Sabah
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Ahmet Kaya, 'Kum Gibi' ve 'Acılara Tutunmak' gibi şarkılarıyla kuşakların sesi olmuş bir isimdi.
Gülten Kaya'nın 'İki Gözüm Ahmet' filmine karşı açtığı dava yıllardır mahkeme koridorlarında sürüyor.
Yargıtay kararında Ahmet Kaya'nın ailesinin rızası olmadan özel hayatının kurgulandığı vurgulandı.
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