Son Yemek'in senaryosunu yazan ve yönetmen koltuğunda oturan isim Özcan Deniz. Net Yapım ve Mahzen Media ortak yapımı olan film, 19 Kasım'dan itibaren yalnızca Prime Video'da izlenebilecek.

Film, çeyrek asra yayılan derin bir aşk hikâyesini anlatıyor. Yetenekli piyanist Sebahat ile Bekir, tesadüflerle başlayan tutkulu bir birliktelik yaşıyor. Bekir'in aniden ortadan kaybolmasıyla ilişki kırılıyor. Aradan geçen uzun yılların ve Sebahat'in kendine kurduğu yeni hayatın ardından kader iki eski aşığı yeniden karşı karşıya getiriyor.

Bekir'e Özcan Deniz, Sebahat'e Öykü Karayel hayat veriyor. Kadroda Nejat İşler, Tilbe Saran, Ceyda Düvenci ve Gonca Vuslateri de yer alıyor.