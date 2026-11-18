Son Yemek Galasına Katılan Murat Serezli'den Son Yemeği Kiminle Yemek İsterdi Sorusuna Anlamlı Yanıt
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Özcan Deniz’in yazıp yönettiği Son Yemek filminin galasına katılan isimlerden biri de Murat Serezli oldu. Galada Serezli’ye filmin adından yola çıkarak son yemeğini kiminle yemek isteyeceği soruldu. Ünlü oyuncunun aynı sofrayı paylaşmak istediği isim, geceye damga vuran yanıtlardan birine imza attı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Son Yemek, Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve 19 Kasım'da Prime Video'da yayınlanacak bir aşk filmi.
Özcan Deniz, Gonca Vuslateri ve Öykü Karayel galada kırmızı halıda yan yana poz verdi.
Murat Serezli, "Biriyle son yemeği yiyecek olsaydınız kim olurdu?" sorusuna Atatürk yanıtını verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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