article/comments
article/share
Haberler
TV
Aşk ve Taht, Arka Sokaklar, Leyla... Murat Serezli Geçen Yılki Dizisinin Parasını Hala Alamadığını Açıkladı!

Aşk ve Taht, Arka Sokaklar, Leyla... Murat Serezli Geçen Yılki Dizisinin Parasını Hala Alamadığını Açıkladı!

Arka Sokaklar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 16:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Arka Sokaklar'dan Aşk ve Taht'a, İlk Göktürk'ten oyun seslendirmelerine kadar bu sezon pek çok projede adı geçen Murat Serezli, Bloomberg HT ekranlarında Aslı Şafak'ın konuğu oldu. Sohbetin daha ilk dakikalarında yoğun iş temposuna dair esprili bir soruya verdiği yanıt, dizi sektörünün perde arkasını yeniden gündeme taşıdı. Usta oyuncu, oyuncuların en çok zorlandığı konunun ödemeler olduğunu söyleyip kendi yaşadığı durumu da anlattı.

Kaynak: Bloomberg HT

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Murat Serezli, Savaşçı'nın Albay Halil İbrahim'i olarak tanınan, Metin ve Nevra Serezli'nin oğlu.

Murat Serezli, Savaşçı'nın Albay Halil İbrahim'i olarak tanınan, Metin ve Nevra Serezli'nin oğlu.

1969 İstanbul doğumlu Murat Serezli, Sihirli Annem'in Dudu'su Nevra Serezli ile Taci'si Metin Serezli'nin oğlu olarak sahnenin ve setlerin içinde büyüdü. Uzun yıllar Axess reklamlarındaki 'Komiser Kemal' karakteriyle akıllarda kalan oyuncu, Av Mevsimi ve Devrim Arabaları gibi filmlerin ardından Dağ II'de başrolü üstlendi.

Ekrandaki en güçlü izini ise FOX'ta 2017-2021 yılları arasında yayınlanan Savaşçı'da canlandırdığı Albay Halil İbrahim Kopuz karakteriyle bırakan Serezli, ardından TRT 1'deki 112 Acil Çağrı programının sunuculuğunu yaptı. 2024-2025 sezonunda NOW'un Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde Melih karakterine hayat veren oyuncu, bu yıl Kanal D'nin Arka Sokaklar'ına emekli başsavcı Fevzi rolüyle katıldı, ATV'nin kısa süren dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosunda da yer aldı.

The Last of Us Part II'de Tommy karakterini Türkçe seslendiren Serezli, uzun süredir hazırlıkları süren İlk Göktürk projesinde de Alagar karakterini canlandırıyor. Aslı Şafak'ın programına bu yoğun iş listesiyle konuk olan oyuncu, sohbet ilerledikçe sözü mesleğin pek konuşulmayan para tarafına da getirdi.

Murat Serezli, geçen yıl oynadığı dizinin son bölümlerinin parasını hala beklediğini söyledi.

Murat Serezli, geçen yıl oynadığı dizinin son bölümlerinin parasını hala beklediğini söyledi.

Sinemadan dijital platformlara, ana akım kanallardan cep telefonlarına uzanan bu iş listesini dinleyen Aslı Şafak, Serezli'nin fotoğrafını yakında New York'un Times Square'inde görebileceklerini söyleyip bu işlerin parasının gelip gelmediğini sordu. Gülerek yanıt veren Serezli, oyuncular için en zor şeyin parayı almak olduğunu söyledi ve sözleşmelerdeki ödeme vadelerini şu sözlerle anlattı:

'Biliyorsun, biz oyuncularda sözleşmeleri yapıyorsun; 45 gün, 30 gün, 60 gün. Ondan sonra ne zaman alırsan. Daha hâlâ geçen sene oynadığım dizinin son bölümlerinin parasını bekliyorum.'

Serezli, ödemesini beklediği dizinin adını vermedi ve konuyu daha fazla açmadan sohbeti İlk Göktürk'e taşıdı. Göktürkler dönemini anlatan yapımda bir kam olan Alagar'ı canlandıran oyuncu, her set günü yaklaşık iki buçuk saat süren makyaj ve kostüm hazırlığından geçtiğini, Kayseri'nin dağlarında ağır kıyafetlerle at üstünde çekim yaptığını anlattı. Aslı Şafak'ın 'Her kazandığınız kuruş helal olsun' sözlerine 'Keşke' diye karşılık veren Serezli, üç bölümlük İlk Göktürk: Önsöz'ün 2026'nın sonunda tüm dünyada aynı anda seyirci karşısına çıkacağını da müjdeledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın