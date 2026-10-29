Aşk ve Taht, Arka Sokaklar, Leyla... Murat Serezli Geçen Yılki Dizisinin Parasını Hala Alamadığını Açıkladı!
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Arka Sokaklar'dan Aşk ve Taht'a, İlk Göktürk'ten oyun seslendirmelerine kadar bu sezon pek çok projede adı geçen Murat Serezli, Bloomberg HT ekranlarında Aslı Şafak'ın konuğu oldu. Sohbetin daha ilk dakikalarında yoğun iş temposuna dair esprili bir soruya verdiği yanıt, dizi sektörünün perde arkasını yeniden gündeme taşıdı. Usta oyuncu, oyuncuların en çok zorlandığı konunun ödemeler olduğunu söyleyip kendi yaşadığı durumu da anlattı.
Kaynak: Bloomberg HT
Murat Serezli, Savaşçı'nın Albay Halil İbrahim'i olarak tanınan, Metin ve Nevra Serezli'nin oğlu.
Murat Serezli, geçen yıl oynadığı dizinin son bölümlerinin parasını hala beklediğini söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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