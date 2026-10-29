Aşk ve Taht, Arka Sokaklar, Leyla... Murat Serezli Geçen Yılki Dizisinin Parasını Hala Alamadığını Açıkladı!

1969 İstanbul doğumlu Murat Serezli, Sihirli Annem'in Dudu'su Nevra Serezli ile Taci'si Metin Serezli'nin oğlu olarak sahnenin ve setlerin içinde büyüdü. Uzun yıllar Axess reklamlarındaki 'Komiser Kemal' karakteriyle akıllarda kalan oyuncu, Av Mevsimi ve Devrim Arabaları gibi filmlerin ardından Dağ II'de başrolü üstlendi.

Ekrandaki en güçlü izini ise FOX'ta 2017-2021 yılları arasında yayınlanan Savaşçı'da canlandırdığı Albay Halil İbrahim Kopuz karakteriyle bırakan Serezli, ardından TRT 1'deki 112 Acil Çağrı programının sunuculuğunu yaptı. 2024-2025 sezonunda NOW'un Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde Melih karakterine hayat veren oyuncu, bu yıl Kanal D'nin Arka Sokaklar'ına emekli başsavcı Fevzi rolüyle katıldı, ATV'nin kısa süren dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosunda da yer aldı.

The Last of Us Part II'de Tommy karakterini Türkçe seslendiren Serezli, uzun süredir hazırlıkları süren İlk Göktürk projesinde de Alagar karakterini canlandırıyor. Aslı Şafak'ın programına bu yoğun iş listesiyle konuk olan oyuncu, sohbet ilerledikçe sözü mesleğin pek konuşulmayan para tarafına da getirdi.