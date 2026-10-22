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"Ben Yapımcı Değilim" Diyen Ceren Benderlioğlu, Aşk ve Taht'ın Erken Finaline Yanıt Verdi

"Ben Yapımcı Değilim" Diyen Ceren Benderlioğlu, Aşk ve Taht'ın Erken Finaline Yanıt Verdi

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 14:33
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ATV’nin dönem dizisi Aşk ve Taht, 7 Ekim’de 5. bölümüyle erken final yapmıştı. Dizide “Abla Hatun” Nurcihan’ı canlandıran Ceren Benderlioğlu, bu karar hakkında ilk kez konuştu. Oyuncu, daha önce de 5-6 bölümde biten işleri olduğunu hatırlattı ve “Ben yapımcı değilim, benim işim oynamak” dedi.

KAYNAK: Gece Muhabiri

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Ceren Benderlioğlu, Aşk ve Taht'ın 5 bölümde bitmesini "Kaderi böyleymiş" sözleriyle yorumladı.

Ceren Benderlioğlu, Aşk ve Taht'ın 5 bölümde bitmesini "Kaderi böyleymiş" sözleriyle yorumladı.

ATV'nin iddialı dönem dizisi Aşk ve Taht, 7 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan 5. bölümüyle ekrana erken veda etmişti. Dizide sarayda 'Abla Hatun' olarak bilinen Nurcihan karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, final kararıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Ömür'ü olarak hafızalara kazınan oyuncu, erken final kararına sitem etmedi. Benderlioğlu, 'Olabilir yani. 5 bölüm, 6 bölümde biten işlerimiz oldu şimdiye kadar. Hiçbiri çok uzun ömürlü, sağlıklı değildi' diyerek kariyerinde kısa süren tek projenin Aşk ve Taht olmadığını hatırlattı.

Rolünü ve diziyi çok sevdiğini de saklamadı. Oyuncunun 'Ben rolümü çok beğenmiştim, işi çok beğenmiştim, yönetmenleri çok beğenmiştim. Kaderi böyleymiş, oldu bitti' sözleri dikkat çekti.

"Ben yapımcı değilim" diyen Benderlioğlu, işin ne kadar süreceğinin oyuncunun elinde olmadığının altını çizdi.

"Ben yapımcı değilim" diyen Benderlioğlu, işin ne kadar süreceğinin oyuncunun elinde olmadığının altını çizdi.

Peki oyuncu kendi payına düşeni nasıl tanımladı? Benderlioğlu, 'Her tür işi bulabilen bir oyuncuyum çok şükür. Benim işim zaten oynamak' diyerek kariyeri konusunda bir endişesi olmadığını gösterdi.

Dizinin ne kadar süreceğine yapımcıların karar verdiğini vurgulayan oyuncu, 'İşin ne kadar sürdüğü, ne kadar sürmediğiyle ilgili herhangi bir... ben yapımcı değilim. Ben giderim, işimi güzel yaparım, ondan sonra da evime giderim. Benim işim bu' ifadelerini kullandı.

Aşk ve Taht, final bölümünde 1 reytinge bile ulaşamamıştı.

Aşk ve Taht, final bölümünde 1 reytinge bile ulaşamamıştı.

Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht'ın yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay üstlenmişti. Dizi, Sultan Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan hikâyesini anlatıyordu. Akın Akınözü'nün başrolündeki dizide Benderlioğlu'nun canlandırdığı Nurcihan, öz kardeşi Celaleddin'i tahta çıkarmak için saray içinde gizli ittifaklar kuran bir karakterdi.

9 Eylül'de Total'de 2,49 ile açılış yapan dizi, final bölümünde Total'de 0,85, AB'de 0,57, ABC1'de ise 0,77 reyting aldı. Beş haftada izleyicisinin yaklaşık üçte ikisini kaybeden yapımın final kararı, A.B.İ. ile aynı hafta gelmişti.

Öte yandan erken final hakkında konuşan ilk isim Benderlioğlu değil. Dizinin Destina'sı Merjem Šiljak da final kararının ardından sessiz kalmamıştı. Başrol Akın Akınözü'nün final çekimlerinde set ekibine yaptığı jest de gündem olmuştu.

Aynı kanalda 7 bölümde biten Mercan Köşk'ün 'Aras'ı Kubilay Aka ise reyting sistemine tepki göstermişti. Bu sezon final yapan dizi sayısının şimdiden 5'e çıkması, erken vedaları yeniden gündeme taşıdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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