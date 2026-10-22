"Ben Yapımcı Değilim" Diyen Ceren Benderlioğlu, Aşk ve Taht'ın Erken Finaline Yanıt Verdi
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ATV’nin dönem dizisi Aşk ve Taht, 7 Ekim’de 5. bölümüyle erken final yapmıştı. Dizide “Abla Hatun” Nurcihan’ı canlandıran Ceren Benderlioğlu, bu karar hakkında ilk kez konuştu. Oyuncu, daha önce de 5-6 bölümde biten işleri olduğunu hatırlattı ve “Ben yapımcı değilim, benim işim oynamak” dedi.
KAYNAK: Gece Muhabiri
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Ceren Benderlioğlu, Aşk ve Taht'ın 5 bölümde bitmesini "Kaderi böyleymiş" sözleriyle yorumladı.
"Ben yapımcı değilim" diyen Benderlioğlu, işin ne kadar süreceğinin oyuncunun elinde olmadığının altını çizdi.
Aşk ve Taht, final bölümünde 1 reytinge bile ulaşamamıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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