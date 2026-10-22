"Ben Yapımcı Değilim" Diyen Ceren Benderlioğlu, Aşk ve Taht'ın Erken Finaline Yanıt Verdi

ATV'nin iddialı dönem dizisi Aşk ve Taht, 7 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan 5. bölümüyle ekrana erken veda etmişti. Dizide sarayda 'Abla Hatun' olarak bilinen Nurcihan karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, final kararıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Ömür'ü olarak hafızalara kazınan oyuncu, erken final kararına sitem etmedi. Benderlioğlu, 'Olabilir yani. 5 bölüm, 6 bölümde biten işlerimiz oldu şimdiye kadar. Hiçbiri çok uzun ömürlü, sağlıklı değildi' diyerek kariyerinde kısa süren tek projenin Aşk ve Taht olmadığını hatırlattı.

Rolünü ve diziyi çok sevdiğini de saklamadı. Oyuncunun 'Ben rolümü çok beğenmiştim, işi çok beğenmiştim, yönetmenleri çok beğenmiştim. Kaderi böyleymiş, oldu bitti' sözleri dikkat çekti.