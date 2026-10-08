Aşk ve Taht 5 Bölümde Bitince Destina'yı Canlandıran Merjem Šiljak Sessiz Kalmadı
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ATV'nin dönem dizisi Aşk ve Taht, 7 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan 5. bölümüyle final yaptı. Dizide Kalonoros Prensesi Destina'yı canlandıran Bosnalı oyuncu Merjem Šiljak, finalin ardından Instagram hesabından setten kareler paylaştı. Genç oyuncu paylaşımına 'Geçtiğimiz birkaç ay için her şey için teşekkür ederim. Her şey için minnettarım.' notunu düştü.
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Aşk ve Taht'ın Destina'sı Merjem Šiljak, finalin ardından setten kareler paylaşarak ekip arkadaşlarına veda etti.
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Saraybosna'dan Türk dizilerine uzanan Šiljak'ın ATV macerası yalnızca beş bölüm sürdü.
İlk bölümünde 2,49 reyting alan dizi, finalde 1 reytingin altında kaldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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