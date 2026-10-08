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Aşk ve Taht 5 Bölümde Bitince Destina'yı Canlandıran Merjem Šiljak Sessiz Kalmadı

Aşk ve Taht 5 Bölümde Bitince Destina'yı Canlandıran Merjem Šiljak Sessiz Kalmadı

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 15:06
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ATV'nin dönem dizisi Aşk ve Taht, 7 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan 5. bölümüyle final yaptı. Dizide Kalonoros Prensesi Destina'yı canlandıran Bosnalı oyuncu Merjem Šiljak, finalin ardından Instagram hesabından setten kareler paylaştı. Genç oyuncu paylaşımına 'Geçtiğimiz birkaç ay için her şey için teşekkür ederim. Her şey için minnettarım.' notunu düştü.

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Aşk ve Taht'ın Destina'sı Merjem Šiljak, finalin ardından setten kareler paylaşarak ekip arkadaşlarına veda etti.

Aşk ve Taht'ın Destina'sı Merjem Šiljak, finalin ardından setten kareler paylaşarak ekip arkadaşlarına veda etti.

kın Akınözü'nün Sultan Alaeddin Keykubat'a hayat verdiği ATV dizisi Aşk ve Taht, 7 Ekim Çarşamba akşamı 5. bölümüyle ekrana veda etti.

Dizide Kalonoros Prensesi Destina'yı canlandıran Merjem Šiljak da final bölümünün ardından sessiz kalmadı. Genç oyuncu, Instagram hesabından kamera arkası karelerini takipçileriyle paylaştı.

Paylaşıma eklediği kısa not ise dikkat çekti: 'Geçtiğimiz birkaç ay için her şey için teşekkür ederim. Her şey için minnettarım.'

Saraybosna'dan Türk dizilerine uzanan Šiljak'ın ATV macerası yalnızca beş bölüm sürdü.

Saraybosna'dan Türk dizilerine uzanan Šiljak'ın ATV macerası yalnızca beş bölüm sürdü.

9 Mart 2000 doğumlu Merjem Šiljak, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da büyüdü. Oyunculuk eğitimini ise Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi'nde aldı.

Türk izleyicisi genç oyuncuyu ilk olarak TRT tabii'nin 2023 yapımı Koyu Beyaz'da tanımıştı. Aşk ve Taht ise Šiljak'ın ATV'deki ilk projesi oldu.

Temmuz ayında Akın Akınözü ile verdiği ilk partner fotoğrafıyla gündem olan oyuncunun karakteri Destina, Alaeddin Keykubat'la yaşadığı aşk ve saraydaki iktidar mücadelesiyle hikâyenin merkezinde yer alıyordu.

Dizi hakkında çıkan haberlerde karakterin ilerleyen bölümlerde Hunad Hatun adıyla anılacağı yazılmıştı. Tarihte Alaeddin Keykubat'ın eşi olarak bilinen bu isme uzanacak hikâye ise erken finalle yarım kaldı.

İlk bölümünde 2,49 reyting alan dizi, finalde 1 reytingin altında kaldı.

İlk bölümünde 2,49 reyting alan dizi, finalde 1 reytingin altında kaldı.

9 Eylül'de ilk bölümüyle Total'de 2,49 reyting alan Aşk ve Taht, beklenen ilgiyi göremeyince sezonun ilk erken final kararı alınan dizilerinden biri oldu. Dizinin final kararı, Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ.'siyle aynı hafta duyurulmuştu.

Final bölümü Total'de 0,85, AB'de 0,57, ABC1'de ise 0,77 reyting aldı. Dizi böylece AB listesinde 35. sırada ekrana veda etti.

Bozdağ Film imzalı, yönetmenliğini Taylan Biraderler'in üstlendiği dizide Akın Akınözü ve Merjem Šiljak'a Halil İbrahim Ceyhan, Emrah Altıntoprak, Cem Bender ve Simay Barlas gibi isimler eşlik ediyordu.

Öte yandan dizinin başrolü Akın Akınözü de final çekimlerinde set ekibi için yaptığı jest ve çekimler biter bitmez saç ve sakallarını kestirmesiyle gündem olmuştu. Merjem Šiljak'ın yeni projesi ise şimdiden merak ediliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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