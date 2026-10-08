Aşk ve Taht 5 Bölümde Bitince Destina'yı Canlandıran Merjem Šiljak Sessiz Kalmadı

9 Eylül'de ilk bölümüyle Total'de 2,49 reyting alan Aşk ve Taht, beklenen ilgiyi göremeyince sezonun ilk erken final kararı alınan dizilerinden biri oldu. Dizinin final kararı, Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ.'siyle aynı hafta duyurulmuştu.

Final bölümü Total'de 0,85, AB'de 0,57, ABC1'de ise 0,77 reyting aldı. Dizi böylece AB listesinde 35. sırada ekrana veda etti.

Bozdağ Film imzalı, yönetmenliğini Taylan Biraderler'in üstlendiği dizide Akın Akınözü ve Merjem Šiljak'a Halil İbrahim Ceyhan, Emrah Altıntoprak, Cem Bender ve Simay Barlas gibi isimler eşlik ediyordu.

Öte yandan dizinin başrolü Akın Akınözü de final çekimlerinde set ekibi için yaptığı jest ve çekimler biter bitmez saç ve sakallarını kestirmesiyle gündem olmuştu. Merjem Šiljak'ın yeni projesi ise şimdiden merak ediliyor.