Mercan Köşk'ün "Aras"ı Kubilay Aka, Diziyi 7 Bölümde Bitiren Reyting Sistemine Tepki Gösterdi
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ATV’nin Mercan Köşk dizisi yalnızca 7 bölüm ekranda kalabildi. Dizinin başrolü Kubilay Aka, final kararının ardından Gece Muhabiri Samet Aday’a konuştu ve reyting sistemini “acımasız” diye nitelendirdi. Türkiye’de yaklaşık 4 bin reyting cihazı olduğunu söyleyen oyuncu, erken finallerden görüntü yönetmeninden çay getirenlere kadar tüm set ekibinin mağdur olduğunu anlattı.
KAYNAK: Gece Muhabiri
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Kubilay Aka, Mercan Köşk'ün erken finalinin ardından reyting sistemini "acımasız" diye nitelendirdi.
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Oyuncu, final kararından yalnızca kadronun değil, setteki herkesin etkilendiğini anlattı.
İlk bölümünde 2,78 ile ikinci sıraya yerleşen Mercan Köşk, 17 Ekim'de 7. bölümüyle ekrana veda etti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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