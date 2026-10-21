Mercan Köşk'ün "Aras"ı Kubilay Aka, Diziyi 7 Bölümde Bitiren Reyting Sistemine Tepki Gösterdi

Kubilay Aka'nın sözlerinde en çok dikkat çeken kısım, kamera arkasındaki ekibe dair söyledikleri oldu. Oyuncu, bir dizinin erken bitmesinin görüntü yönetmeninden yemek ve çay servisi yapan çalışanlara kadar uzanan geniş bir ekibi etkilediğini vurguladı:

'Ya hepimizi rahatsız ediyor. Özellikle oyuncular olarak, set ekipleri olarak... Ya şöyle düşün şimdi; bir işe başlıyoruz, görüntü yönetmeni var, görüntü yönetmeninin bir ekibi var, bizim oyuncu olarak bir ekibimiz var, set ekibi var, komple bir oraya yemek getiren, çay getiren, götüren bir sürü insan var. Hepsi mağdur oluyor bu sistemden.'

Ancak Aka, sistemi eleştirse de mevcut düzene uyum sağlamak dışında bir yol görmediğini de ekledi: 'Ama diyecek bir şey yok yani. Dünyada böyle, bir şekilde ayak uydurmamız gerekiyor.'