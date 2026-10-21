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Mercan Köşk'ün "Aras"ı Kubilay Aka, Diziyi 7 Bölümde Bitiren Reyting Sistemine Tepki Gösterdi

Mercan Köşk'ün "Aras"ı Kubilay Aka, Diziyi 7 Bölümde Bitiren Reyting Sistemine Tepki Gösterdi

Atv yerli dizi Kubilay Aka
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 12:40
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ATV’nin Mercan Köşk dizisi yalnızca 7 bölüm ekranda kalabildi. Dizinin başrolü Kubilay Aka, final kararının ardından Gece Muhabiri Samet Aday’a konuştu ve reyting sistemini “acımasız” diye nitelendirdi. Türkiye’de yaklaşık 4 bin reyting cihazı olduğunu söyleyen oyuncu, erken finallerden görüntü yönetmeninden çay getirenlere kadar tüm set ekibinin mağdur olduğunu anlattı.

KAYNAK: Gece Muhabiri

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kubilay Aka, Mercan Köşk'ün erken finalinin ardından reyting sistemini "acımasız" diye nitelendirdi.

Kubilay Aka, Mercan Köşk'ün erken finalinin ardından reyting sistemini "acımasız" diye nitelendirdi.

Dizide Aras Akıncı karakterine hayat veren Kubilay Aka, Gece Muhabiri Samet Aday'ın sorularını yanıtladı. Oyuncu, dizinin erken final yapmasının arkasındaki reyting tablosuna dair düşüncelerini açık açık dile getirdi.

Aka'ya göre Türkiye'deki izlenme oranları, sınırlı sayıda ölçüm cihazıyla belirleniyor. Oyuncu sözlerine şöyle başladı:

'Reyting sistemi dediğimiz şey acımasız bir şey. 4000 tane bildiğim kadarıyla reyting cihazı var bütün Türkiye'de. Kimin ne izleyeceğine onlar karar veriyor, onların takdiri. Bazen olur, bazen olmaz. Bu sefer olmadı, inşallah başka seferlerde olur.'

Oyuncu, final kararından yalnızca kadronun değil, setteki herkesin etkilendiğini anlattı.

Oyuncu, final kararından yalnızca kadronun değil, setteki herkesin etkilendiğini anlattı.

Kubilay Aka'nın sözlerinde en çok dikkat çeken kısım, kamera arkasındaki ekibe dair söyledikleri oldu. Oyuncu, bir dizinin erken bitmesinin görüntü yönetmeninden yemek ve çay servisi yapan çalışanlara kadar uzanan geniş bir ekibi etkilediğini vurguladı:

'Ya hepimizi rahatsız ediyor. Özellikle oyuncular olarak, set ekipleri olarak... Ya şöyle düşün şimdi; bir işe başlıyoruz, görüntü yönetmeni var, görüntü yönetmeninin bir ekibi var, bizim oyuncu olarak bir ekibimiz var, set ekibi var, komple bir oraya yemek getiren, çay getiren, götüren bir sürü insan var. Hepsi mağdur oluyor bu sistemden.'

Ancak Aka, sistemi eleştirse de mevcut düzene uyum sağlamak dışında bir yol görmediğini de ekledi: 'Ama diyecek bir şey yok yani. Dünyada böyle, bir şekilde ayak uydurmamız gerekiyor.'

İlk bölümünde 2,78 ile ikinci sıraya yerleşen Mercan Köşk, 17 Ekim'de 7. bölümüyle ekrana veda etti.

İlk bölümünde 2,78 ile ikinci sıraya yerleşen Mercan Köşk, 17 Ekim'de 7. bölümüyle ekrana veda etti.

Tarsus'ta çekilen Mercan Köşk, 5 Eylül'de ATV'de yayın hayatına başlamıştı. Kubilay Aka'ya başrolde eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan eşlik ederken, kadroda Bertan Asllani de yer alıyordu.

Dizi, ilk bölümünde Total'de 2,78 ile ikinci sıraya yerleşerek dikkat çekici bir başlangıç yapmıştı. Ancak reytingler haftalar içinde eridi. 10 Ekim'deki 6. bölüm Total'de 1,56 ile 14. sırada kaldı, 17 Ekim'deki final bölümü ise ilk 10'a giremedi.

Üstelik Aka, Eylül sonunda final iddiaları konuşulmaya başladığında set fotoğrafıyla 'Endişeye mahal yok' mesajı vermişti. Final bölümünün ardından paylaştığı veda notunda ise 'Tüm ekip arkadaşlarımla bu yolu daha uzun yürümeyi çok isterdim' diyerek üzüntüsünü gizlememişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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