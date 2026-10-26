Dönüş Bekleyenlere Net Cevap: Mesut Komiser Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın Akıbetini ve Perde Arkasını Anlattı
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Kanal D'de tam 20 sezon boyunca ekrandan inmeyen Arka Sokaklar'ın 'erken' vedası herkesi üzmüştü. Dizinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, dizinin nasıl başladığını ve nasıl bittiğini anlattığı sözlerle gündem oldu. Özlem Gürses'in YouTube programı Bana Baştan Anlat'a konuk olan ünlü oyuncu, yapımcı Türker İnanoğlu'yla ilk görüşmesinde yaşadığı anıyı anlatırken herkesi güldürdü. Sohbetin sonunda ise dizinin geri dönmesini bekleyen izleyicilere doğrudan seslenen Çoruh'un sözleri, Arka Sokaklar hayranlarının umutlarını bir kez daha yerle bir etti.
Kaynak: Özlem Gürses - Bana Baştan Anlat
Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i olarak yaklaşık 20 yıl boyunca milyonların evine konuk oldu.
Özlem Gürses'in programına konuk olan Şevket Çoruh, 20 yılın ardından dizinin başlangıcında yaşananları anlattı.
Arka Sokaklar tekrar başlayacak mı sorusuna Şevket Çoruh, 751. bölümde her şeyin bittiğini söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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