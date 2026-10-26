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Dönüş Bekleyenlere Net Cevap: Mesut Komiser Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın Akıbetini ve Perde Arkasını Anlattı

Dönüş Bekleyenlere Net Cevap: Mesut Komiser Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın Akıbetini ve Perde Arkasını Anlattı

Kanal D Arka Sokaklar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 08:34
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Kanal D'de tam 20 sezon boyunca ekrandan inmeyen Arka Sokaklar'ın 'erken' vedası herkesi üzmüştü. Dizinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, dizinin nasıl başladığını ve nasıl bittiğini anlattığı sözlerle gündem oldu. Özlem Gürses'in YouTube programı Bana Baştan Anlat'a konuk olan ünlü oyuncu, yapımcı Türker İnanoğlu'yla ilk görüşmesinde yaşadığı anıyı anlatırken herkesi güldürdü. Sohbetin sonunda ise dizinin geri dönmesini bekleyen izleyicilere doğrudan seslenen Çoruh'un sözleri, Arka Sokaklar hayranlarının umutlarını bir kez daha yerle bir etti.

Kaynak: Özlem Gürses - Bana Baştan Anlat

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Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i olarak yaklaşık 20 yıl boyunca milyonların evine konuk oldu.

Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i olarak yaklaşık 20 yıl boyunca milyonların evine konuk oldu.

Şevket Çoruh, 2006'da Kanal D'de yayına başlayan Arka Sokaklar'da canlandırdığı Mesut Güneri karakteriyle ekran başındaki milyonların gözünde yıllar boyunca 'Mesut Komiser' olarak kaldı. Usta oyuncu 2022'de 632. bölümün ardından diziye veda etse de ekipten uzun süre uzak kalamadı ve 672. bölümde Mesut Komiser'in beresini yeniden taktı. Çakallarla Dans serisi ve kurucusu olduğu Baba Sahne ile de tanınan Çoruh'un yolculuğu, dizinin 5 Haziran 2026'da yayınlanan 751. bölümüyle sona ermesine kadar sürdü. Türk televizyonunun en uzun soluklu haftalık dizilerinden biri olarak hafızalara kazınan bu 20 yıllık maceranın ilk adımı ise Çoruh'un anlattığına göre bir kahkahayla atılmıştı.

Özlem Gürses'in programına konuk olan Şevket Çoruh, 20 yılın ardından dizinin başlangıcında yaşananları anlattı.

Özlem Gürses'in programına konuk olan Şevket Çoruh, 20 yılın ardından dizinin başlangıcında yaşananları anlattı.

Şevket Çoruh'un anlattığına göre her şey, Türker İnanoğlu'nun onu Kavacık'taki ofisine çağırmasıyla başladı. Kapıda kendisinden önce bekleyen ünlü isimleri görünce bu işin kendisine düşüp düşmeyeceğini merak eden oyuncu, içeri girdiğinde İnanoğlu'ndan 'Seninle bir iş yapacağız. Bir senaryo yazdırıyorum, 500 bölüm devam edecek' sözlerini duyduğunu açıkladı. Bir dizinin bu kadar uzun sürebileceğine ihtimal vermeyen Çoruh gülmeye başlayınca usta yapımcının sinirli bakışlarıyla karşılaşmış ve hemen susmuş. 'Türker abiyle hafif dalga geçmelik bir şeydi, geçemedik' diyen oyuncu, Arka Sokaklar'ın İnanoğlu'nun tahminini de geride bırakarak 751 bölüme ulaştığını hatırlatırken bu öngörünün sırrını soranlara 'Bilsem ben yapımcı olurum' diye yanıt verdiğini anlattı.

Arka Sokaklar tekrar başlayacak mı sorusuna Şevket Çoruh, 751. bölümde her şeyin bittiğini söyledi.

Arka Sokaklar tekrar başlayacak mı sorusuna Şevket Çoruh, 751. bölümde her şeyin bittiğini söyledi.

İnanoğlu'nun öngörüsü tuttu ama Çoruh'a göre bu yolculuğun ne kadar uzun sürdüğü en çok dışarıdaki değişimden anlaşılıyor. 'Kaç Papa, kaç Amerika Birleşik Devletleri başkanı, kaç emniyet müdürü, kaç vali… Biz hiç değişmedik' diyen oyuncu, her bölümde farklı bir polisiye hikâye işlendiği için sıkılmadığını, dizi olmasaydı tiyatro salonunu alamayacağını da anlattı. Sohbetin sonunda Arka Sokaklar'ın tekrar başlayacağı yönündeki konuşmalara değinen Çoruh, izleyicilere doğrudan seslenerek 'Sayın seyirciler, Arka Sokaklar bitti. Bir daha söylüyorum, 751. bölümde sona erdi' dedi. 'Başlamayacak kardeşim, devam etmiyor' diye ekleyen ünlü oyuncu, dizinin tam tuttuğu sırada ekrandan kaldırıldığını esprili bir dille hatırlatırken artık bir dönüş olmayacağını düşündüğünü söyledi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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