Dönüş Bekleyenlere Net Cevap: Mesut Komiser Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın Akıbetini ve Perde Arkasını Anlattı

Şevket Çoruh'un anlattığına göre her şey, Türker İnanoğlu'nun onu Kavacık'taki ofisine çağırmasıyla başladı. Kapıda kendisinden önce bekleyen ünlü isimleri görünce bu işin kendisine düşüp düşmeyeceğini merak eden oyuncu, içeri girdiğinde İnanoğlu'ndan 'Seninle bir iş yapacağız. Bir senaryo yazdırıyorum, 500 bölüm devam edecek' sözlerini duyduğunu açıkladı. Bir dizinin bu kadar uzun sürebileceğine ihtimal vermeyen Çoruh gülmeye başlayınca usta yapımcının sinirli bakışlarıyla karşılaşmış ve hemen susmuş. 'Türker abiyle hafif dalga geçmelik bir şeydi, geçemedik' diyen oyuncu, Arka Sokaklar'ın İnanoğlu'nun tahminini de geride bırakarak 751 bölüme ulaştığını hatırlatırken bu öngörünün sırrını soranlara 'Bilsem ben yapımcı olurum' diye yanıt verdiğini anlattı.