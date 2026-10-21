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Kral Şakir'in Yeni Macerası da Listede: Bakanlığın 180 Milyonluk Desteğini Alan 22 Film Belli Oldu!

Kral Şakir'in Yeni Macerası da Listede: Bakanlığın 180 Milyonluk Desteğini Alan 22 Film Belli Oldu!

Sinema
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
21.10.2026 - 12:52 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 12:57
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sinemasında yeni filmlerin önünü açacak destek kararını açıkladı ve listede çocukların yıllardır severek izlediği sevimli bir kahramanın adı hemen dikkat çekti. Sinema Destekleme Kurulu'nun son toplantısında 22 projeye toplam 180,4 milyon lira kaynak ayrılırken usta yönetmenlerin yeni işlerinden animasyonlara, ilk filmlerden uluslararası ortak yapımlara uzanan geniş bir liste ortaya çıktı. Hangi filmin ne kadar destek aldığı da Bakanlığın yayımladığı listeyle netlik kazandı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kral Şakir'in Korsanlar Diyarı ile 2 milyonu aşan seyirciye ulaşan serisi şimdi 1001 Gece'ye hazırlanıyor.

Kral Şakir'in Korsanlar Diyarı ile 2 milyonu aşan seyirciye ulaşan serisi şimdi 1001 Gece'ye hazırlanıyor.

Varol Yaşaroğlu'nun yarattığı Kral Şakir, ekranlarda yakaladığı başarının ardından 2018'de beyaz perdeye taşınmış, 2019'da vizyona giren Korsanlar Diyarı ise 2 milyonu aşkın seyirciyle yılın en çok izlenen beşinci filmi olmuştu. Serinin son filmi Dünyalar Karıştı 7 Kasım 2025'te sinemalarda çocuklarla buluşurken, bu yılın temmuz ayında Yaşaroğlu ve Grafi2000 ekibi yeni bir maceranın hazırlıklarına başladıklarını duyurmuştu.

Kral Şakir: 1001 Gece adını taşıyan film, Şakir ve arkadaşlarını Doğu masallarının büyülü dünyasına götürecek ve Bakanlığın açıkladığı listeye göre projeye 7,5 milyon liralık yapım desteği verildi. Kral Şakir 1001 Gece'nin ne zaman çıkacağı ise henüz belli değil; yapım ekibi şu an için resmi bir vizyon tarihi paylaşmadı.

En yüksek pay 12 milyon lirayla Zeki Demirkubuz'un şirketine giderken Reha Erdem'e de destek çıktı.

En yüksek pay 12 milyon lirayla Zeki Demirkubuz'un şirketine giderken Reha Erdem'e de destek çıktı.

Listede çocukların sevgilisi Kral Şakir'den de yüksek destek alan projelerin başında, Zeki Demirkubuz'un yapım şirketi Mavi Film'in Fay Hattı adlı projesi geliyor ve 12 milyon lirayla 22 projenin en büyük payını alıyor. Hayat filmiyle Türkiye'nin Oscar aday adayı olan Demirkubuz'un yeni projesi, Bakan Ersoy'un açıklamasında adıyla anılan işler arasında yer aldı.

Reha Erdem'in filmlerine imza atan Atlantik Film'in Dünyanın Keşfi projesine 10 milyon lira ayrılırken, ortak yapım kategorisinde 2025'te Cannes'da kısa film dalında Altın Palmiye kazanan Filistinli oyuncu ve yönetmen Tawfeek Barhom'un The Trap projesi, Türkiye'den Alaz Film'in ortaklığıyla 3,9 milyon liralık destek aldı.

Bakan Ersoy'un açıkladığı rakamlara göre bu yıl desteklenen film projesi sayısı 49'a ulaştı.

Bakan Ersoy'un açıkladığı rakamlara göre bu yıl desteklenen film projesi sayısı 49'a ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı paylaşımda Demirkubuz, Erdem ve Barhom'un projelerini özellikle anarak uzun metrajlı sinema filmi yapım desteğinin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 42 arttığını duyurdu. Son kararla birlikte 2026'da desteklenen proje sayısı 49'a, toplam kaynak ise 412,9 milyon liraya yükselirken 2025'te 46 projeye 290 milyon 150 bin lira aktarılmıştı.

Ersoy, 'Türk sinemasına desteğimizi büyütüyor, yeni hikâyelerin beyaz perdeyle buluşmasına güç katıyoruz' sözleriyle desteğin süreceğinin altını çizdi. Bu turdaki 22 projenin 6'sı yönetmenlerin ilk uzun metrajlı kurgu filmlerinden oluşurken, listede Kral Şakir'in yanı sıra Kaptan Pengu ve Arkadaşları'nın yeni macerası gibi çocuk ve aile izleyicisine yönelik üç animasyon bulunuyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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