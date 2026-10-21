Kral Şakir'in Yeni Macerası da Listede: Bakanlığın 180 Milyonluk Desteğini Alan 22 Film Belli Oldu!
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sinemasında yeni filmlerin önünü açacak destek kararını açıkladı ve listede çocukların yıllardır severek izlediği sevimli bir kahramanın adı hemen dikkat çekti. Sinema Destekleme Kurulu'nun son toplantısında 22 projeye toplam 180,4 milyon lira kaynak ayrılırken usta yönetmenlerin yeni işlerinden animasyonlara, ilk filmlerden uluslararası ortak yapımlara uzanan geniş bir liste ortaya çıktı. Hangi filmin ne kadar destek aldığı da Bakanlığın yayımladığı listeyle netlik kazandı.
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Kral Şakir'in Korsanlar Diyarı ile 2 milyonu aşan seyirciye ulaşan serisi şimdi 1001 Gece'ye hazırlanıyor.
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En yüksek pay 12 milyon lirayla Zeki Demirkubuz'un şirketine giderken Reha Erdem'e de destek çıktı.
Bakan Ersoy'un açıkladığı rakamlara göre bu yıl desteklenen film projesi sayısı 49'a ulaştı.
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