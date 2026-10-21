Kral Şakir'in Yeni Macerası da Listede: Bakanlığın 180 Milyonluk Desteğini Alan 22 Film Belli Oldu!

Varol Yaşaroğlu'nun yarattığı Kral Şakir, ekranlarda yakaladığı başarının ardından 2018'de beyaz perdeye taşınmış, 2019'da vizyona giren Korsanlar Diyarı ise 2 milyonu aşkın seyirciyle yılın en çok izlenen beşinci filmi olmuştu. Serinin son filmi Dünyalar Karıştı 7 Kasım 2025'te sinemalarda çocuklarla buluşurken, bu yılın temmuz ayında Yaşaroğlu ve Grafi2000 ekibi yeni bir maceranın hazırlıklarına başladıklarını duyurmuştu.

Kral Şakir: 1001 Gece adını taşıyan film, Şakir ve arkadaşlarını Doğu masallarının büyülü dünyasına götürecek ve Bakanlığın açıkladığı listeye göre projeye 7,5 milyon liralık yapım desteği verildi. Kral Şakir 1001 Gece'nin ne zaman çıkacağı ise henüz belli değil; yapım ekibi şu an için resmi bir vizyon tarihi paylaşmadı.