Sinemalar Kapanıyor mu? Salonlarda Alarm Çalıyor, Türk Filmlerinin Bir Yılda Kaybettiği Seyirci Belli Oldu

Tablo tek bir kötü hafta sonundan ibaret değil. Habertürk'ün aktardığı verilere göre 2025'in Ocak-Ekim döneminde 112 yeni Türk filmi vizyona girmiş, bu filmler için 9 milyon 561 bin bilet kesilmişti. Bu yıl aynı dönemde film sayısı 92'ye, bilet sayısı ise yüzde 29 düşüşle 6 milyon 781 bine indi. Yılın en çok izlenen Türk filmi 1 milyon 94 bin seyirciyle D.İ.S.C.O olurken genel listenin zirvesinde 2 milyon 820 bin biletle Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün oturuyor.

Peki seyirci neden salondan uzaklaştı? Çalışkan'a göre artan yapım maliyetleri bağımsız ve orta bütçeli filmlerin önünü kesiyor; dijital platformlar ve sosyal medya da izleme alışkanlıklarını değiştirdi. Bilete yeme-içme ve ulaşım masrafı da eklenince sinemaya gitmek sıradan bir hafta sonu planı olmaktan çıkıp bütçe isteyen bir lükse dönüştü.

Şimdi bütün umutlar yıl sonuna kadar vizyona girecek 2 Aile Arasında, Çakallarla Dans 8, Hasip ile Nasip ve Dondurmam Gaymak: Gapital'de. Sinemalar kapanıyor mu sorusuna henüz kimseden net bir yanıt gelmedi; ancak salonların nefes alıp alamayacağını büyük ölçüde bu filmlerin gişesi belirleyecek gibi görünüyor.