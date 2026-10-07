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Sinemalar Kapanıyor mu? Salonlarda Alarm Çalıyor, Türk Filmlerinin Bir Yılda Kaybettiği Seyirci Belli Oldu

Sinemalar Kapanıyor mu? Salonlarda Alarm Çalıyor, Türk Filmlerinin Bir Yılda Kaybettiği Seyirci Belli Oldu

Sinema
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
07.10.2026 - 11:04 Son Güncelleme: 07.10.2026 - 11:07
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Sinema salonlarında ışıklar her geçen hafta biraz daha erken sönüyor. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın derlediği gişe rakamları, sektörde 'hiç bu kadar azalmamıştı' dedirten bir tabloyu ortaya koydu. Vizyondaki film sayısı yılın en düşük seviyesine inerken asıl darbeyi yerli yapımlar aldı. Peki sinemalar kapanıyor mu, Türk filmleri ne kadar seyirci kaybetti?

Kaynak: Habertürk

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Türkiye'de sinema seyirci sayısı 2025'te yüzde 15 düşerek 27,7 milyona kadar gerilemişti.

Türkiye'de sinema seyirci sayısı 2025'te yüzde 15 düşerek 27,7 milyona kadar gerilemişti.

Aslında salonlardaki bu sessizlik bu sonbaharın sürprizi değil. TÜİK'in haziranda açıkladığı verilere göre 2025'te Türkiye genelinde sinemaya gidenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15 azalarak 27 milyon 657 bine indi.

Kayıptan en büyük payı yerli filmler aldı. Türk yapımlarını izleyenlerin sayısı yüzde 18,3 düşüşle 15,1 milyona gerilerken yabancı filmlerde kayıp yüzde 10,7'de kaldı. Mehmet Çalışkan'a göre pandemi yıllarını saymazsak sinema, son çeyrek asrın en sancılı günlerini yaşıyor.

Ekim'in ilk hafta sonunda vizyondaki film sayısı 39'a düştü, 128 salon perdesini açmadı.

Ekim'in ilk hafta sonunda vizyondaki film sayısı 39'a düştü, 128 salon perdesini açmadı.

Asıl alarm, 2-4 Ekim hafta sonunun gişe tablosuyla çaldı. 2026'da ilk kez vizyondaki film sayısı 40'ın altına inip 39'da kaldı ve bunların yalnızca 8'i Türk filmiydi. Bir önceki hafta sonu 3.097 salonda film gösterilirken bu sayı birkaç gün içinde 2.969'a geriledi. Yani tam 128 salonun perdesi bu kez açılmadı.

Seyirci rakamları ise insanın içini cız ettirecek cinsten. Hafta sonu boyunca yabancı filmlere 145 bin 521, Türk filmlerine ise sadece 36 bin 620 kişi gitti. Toplamda 182 bin 141 seyirci, 86 milyonluk bir ülke için şaşırtıcı derecede düşük bir rakam.

Türk filmlerinin Ocak-Ekim döneminde sattığı bilet sayısı bir yılda yüzde 29 azaldı.

Türk filmlerinin Ocak-Ekim döneminde sattığı bilet sayısı bir yılda yüzde 29 azaldı.

Tablo tek bir kötü hafta sonundan ibaret değil. Habertürk'ün aktardığı verilere göre 2025'in Ocak-Ekim döneminde 112 yeni Türk filmi vizyona girmiş, bu filmler için 9 milyon 561 bin bilet kesilmişti. Bu yıl aynı dönemde film sayısı 92'ye, bilet sayısı ise yüzde 29 düşüşle 6 milyon 781 bine indi. Yılın en çok izlenen Türk filmi 1 milyon 94 bin seyirciyle D.İ.S.C.O olurken genel listenin zirvesinde 2 milyon 820 bin biletle Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün oturuyor.

Peki seyirci neden salondan uzaklaştı? Çalışkan'a göre artan yapım maliyetleri bağımsız ve orta bütçeli filmlerin önünü kesiyor; dijital platformlar ve sosyal medya da izleme alışkanlıklarını değiştirdi. Bilete yeme-içme ve ulaşım masrafı da eklenince sinemaya gitmek sıradan bir hafta sonu planı olmaktan çıkıp bütçe isteyen bir lükse dönüştü.

Şimdi bütün umutlar yıl sonuna kadar vizyona girecek 2 Aile Arasında, Çakallarla Dans 8, Hasip ile Nasip ve Dondurmam Gaymak: Gapital'de. Sinemalar kapanıyor mu sorusuna henüz kimseden net bir yanıt gelmedi; ancak salonların nefes alıp alamayacağını büyük ölçüde bu filmlerin gişesi belirleyecek gibi görünüyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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