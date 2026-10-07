Sinemalar Kapanıyor mu? Salonlarda Alarm Çalıyor, Türk Filmlerinin Bir Yılda Kaybettiği Seyirci Belli Oldu
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Sinema salonlarında ışıklar her geçen hafta biraz daha erken sönüyor. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın derlediği gişe rakamları, sektörde 'hiç bu kadar azalmamıştı' dedirten bir tabloyu ortaya koydu. Vizyondaki film sayısı yılın en düşük seviyesine inerken asıl darbeyi yerli yapımlar aldı. Peki sinemalar kapanıyor mu, Türk filmleri ne kadar seyirci kaybetti?
Kaynak: Habertürk
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Türkiye'de sinema seyirci sayısı 2025'te yüzde 15 düşerek 27,7 milyona kadar gerilemişti.
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Ekim'in ilk hafta sonunda vizyondaki film sayısı 39'a düştü, 128 salon perdesini açmadı.
Türk filmlerinin Ocak-Ekim döneminde sattığı bilet sayısı bir yılda yüzde 29 azaldı.
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