Katıldığı Yemek İçin Yapılan Ağır Yoruma Fatih Altaylı'dan Sert Yanıt
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Gazeteci Fatih Altaylı'nın özel bir yemekten sosyal medyaya yansıyan görüntüleri X'te yeni bir tartışma başlattı. Furkan Naifadam adlı kullanıcı, görüntüleri alıntılayarak Altaylı'ya burslar ve stajyerler üzerinden sert eleştiriler yöneltti. Altaylı paylaşıma kısa sürede karşılık verirken hem hukuki yola hem de öğrencilere verdiği burslara dair konuştu.
"Dilerse beni dava etsin"
Fatih Altaylı ise "Dava edeceğim" diyerek tweeti yanıtladı.
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