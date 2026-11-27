Gazeteci Fatih Altaylı'nın özel bir yemekten sosyal medyaya yansıyan görüntüleri X'te yeni bir tartışma başlattı. Furkan Naifadam adlı kullanıcı, görüntüleri alıntılayarak Altaylı'ya burslar ve stajyerler üzerinden sert eleştiriler yöneltti. Altaylı paylaşıma kısa sürede karşılık verirken hem hukuki yola hem de öğrencilere verdiği burslara dair konuştu.

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