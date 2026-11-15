Fatih Altaylı'dan Farah Zeynep Abdullah'a Ters Köşe Kanye West Sorusu
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Yılmaz Güney'e şiddet nedeniyle yönelttiği eleştirilerle gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Altaylı, oyuncuya hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kanye West'in konserine gitmesini sordu. Abdullah, iki durum arasındaki çelişki eleştirisine kendi gerekçesiyle karşılık verdi.
Farah Zeynep Abdullah, Altaylı'nın sorusunu "aynı şey değil" diyerek cevapladı.
“Onunla o aynı şey değil.”
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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