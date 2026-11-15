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Fatih Altaylı'dan Farah Zeynep Abdullah'a Ters Köşe Kanye West Sorusu

Fatih Altaylı'dan Farah Zeynep Abdullah'a Ters Köşe Kanye West Sorusu

Kanye West farah zeynep abdullah
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 16:52
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Yılmaz Güney'e şiddet nedeniyle yönelttiği eleştirilerle gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Altaylı, oyuncuya hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kanye West'in konserine gitmesini sordu. Abdullah, iki durum arasındaki çelişki eleştirisine kendi gerekçesiyle karşılık verdi. 

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Farah Zeynep Abdullah, Altaylı'nın sorusunu "aynı şey değil" diyerek cevapladı.

“Onunla o aynı şey değil.”

“Onunla o aynı şey değil.”

Altaylı, Abdullah'a hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kanye West'in konserine gitmesini sordu. Yılmaz Güney'e yönelik eleştiriyle bu tutum arasındaki çelişkiyi gündeme getiren Altaylı'ya Abdullah şu ifadelerle karşılık verdi:

“Onunla o aynı şey değil. Bence hiç alakası yok yani.”

Kanye West konserini beğenmediğini söyleyen Abdullah, stadyumdaki ses düzenini eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Güzel olmuyor yani. Çok iyi bir ses sistemi gerekiyor.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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