Fatih Altaylı'dan Farah Zeynep Abdullah'a Ters Köşe Kanye West Sorusu

Altaylı, Abdullah'a hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kanye West'in konserine gitmesini sordu. Yılmaz Güney'e yönelik eleştiriyle bu tutum arasındaki çelişkiyi gündeme getiren Altaylı'ya Abdullah şu ifadelerle karşılık verdi:

“Onunla o aynı şey değil. Bence hiç alakası yok yani.”

Kanye West konserini beğenmediğini söyleyen Abdullah, stadyumdaki ses düzenini eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Güzel olmuyor yani. Çok iyi bir ses sistemi gerekiyor.”