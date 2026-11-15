Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah Dizilerden Neden Hep Ayrıldığını Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Farah Zeynep Abdullah, dizilerden uzak durmasının nedenini Fatih Altaylı’nın programında ilk ağızdan anlattı. Oyuncu, yeni bir dizi projesi olmadığını ve dizi temposunu kaldıramadığını söyledi. Masumlar Apartmanı’ndan ayrılığı nedeniyle eleştirilen Abdullah, projeye başlamadan önce yalnızca bir yıl yer alacağını söylediğini belirtti. Öyle Bir Geçer Zaman Ki için de aynı şeyi yaptığını anlattı.
KAYNAK: Fatih Altaylı
Farah Zeynep Abdullah, yeni bir dizi projesi olmadığını ve dizi temposunu kaldıramadığını söyledi.
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılığı eleştirilen oyuncu, projeye başlamadan önce yalnızca bir yıl yer alacağını söylediğini anlattı.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de de durum farklı değildi: Oyuncu, İngiltere'deki okulundan yalnızca iki sezonluk izin alabilmişti.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın