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Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah Dizilerden Neden Hep Ayrıldığını Açıkladı

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah Dizilerden Neden Hep Ayrıldığını Açıkladı

farah zeynep abdullah
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
15.11.2026 - 13:17
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Farah Zeynep Abdullah, dizilerden uzak durmasının nedenini Fatih Altaylı’nın programında ilk ağızdan anlattı. Oyuncu, yeni bir dizi projesi olmadığını ve dizi temposunu kaldıramadığını söyledi. Masumlar Apartmanı’ndan ayrılığı nedeniyle eleştirilen Abdullah, projeye başlamadan önce yalnızca bir yıl yer alacağını söylediğini belirtti. Öyle Bir Geçer Zaman Ki için de aynı şeyi yaptığını anlattı.

KAYNAK: Fatih Altaylı

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Farah Zeynep Abdullah, yeni bir dizi projesi olmadığını ve dizi temposunu kaldıramadığını söyledi.

Farah Zeynep Abdullah, yeni bir dizi projesi olmadığını ve dizi temposunu kaldıramadığını söyledi.

Programda televizyona ne zaman döneceği sorulan Abdullah, şu an masasında yeni bir dizi projesi bulunmadığını belirtti. Oyuncu, haftalık dizi çekimlerinin yoğunluğunun kendisine göre olmadığını açıkça dile getirdi: 'Benim bünyem o tempoyu kaldırmıyor.'

Abdullah'a göre sorun yalnızca yorgunluk da değil. Dizi sürecinde tiyatro gibi sevdiği diğer işlere vakit ayıramadığını anlatan oyuncu, bu nedenle uzun soluklu projelere mesafeli durduğunu söyledi.

Masumlar Apartmanı'ndan ayrılığı eleştirilen oyuncu, projeye başlamadan önce yalnızca bir yıl yer alacağını söylediğini anlattı.

Masumlar Apartmanı'ndan ayrılığı eleştirilen oyuncu, projeye başlamadan önce yalnızca bir yıl yer alacağını söylediğini anlattı.

TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat veren Abdullah, dizinin ilk sezonunun ardından kadrodan ayrılmıştı. Bu karar o dönem izleyicilerin gözünden kaçmamış, oyuncuya yöneltilen eleştiriler uzun süre gündemden düşmemişti.

Abdullah ise durumun hiç de öyle olmadığını söyledi. Oyuncu, projeye başlamadan önce yalnızca bir yıl dizide olacağını net biçimde ilettiğini belirtti.

Sorunun söylememekte değil inanılmamakta olduğunu vurgulayan Abdullah şöyle konuştu: 'Ben aslında baştan diyorum ki böyle böyle yaparım. Herkese! İnanmıyorlar ya, sıkıntı o.'

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de de durum farklı değildi: Oyuncu, İngiltere'deki okulundan yalnızca iki sezonluk izin alabilmişti.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de de durum farklı değildi: Oyuncu, İngiltere'deki okulundan yalnızca iki sezonluk izin alabilmişti.

Abdullah, benzer bir sürecin hafızalara kazınan dizilerden Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de de yaşandığını anlattı. Kanal D'de yayınlanan dizide Aylin Akarsu karakterini canlandıran oyuncu, o dönem İngiltere'de eğitimine devam ediyordu.

Okulundan yalnızca iki sezonluk izin alabildiğini söyleyen Abdullah, diziye başlamadan önce ikinci sezonun ardından devam etmeyeceğini açıkça belirttiğini ifade etti.

Üstelik ayrılık kararını önceden bildirmesine rağmen hikâye burada bitmedi. Abdullah, sonrasında yeniden projeye dönmesi için arandığını da sözlerine ekledi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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