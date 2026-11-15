Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah Dizilerden Neden Hep Ayrıldığını Açıkladı

Programda televizyona ne zaman döneceği sorulan Abdullah, şu an masasında yeni bir dizi projesi bulunmadığını belirtti. Oyuncu, haftalık dizi çekimlerinin yoğunluğunun kendisine göre olmadığını açıkça dile getirdi: 'Benim bünyem o tempoyu kaldırmıyor.'

Abdullah'a göre sorun yalnızca yorgunluk da değil. Dizi sürecinde tiyatro gibi sevdiği diğer işlere vakit ayıramadığını anlatan oyuncu, bu nedenle uzun soluklu projelere mesafeli durduğunu söyledi.