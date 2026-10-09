Gala Görüntüleri Çok Konuşulmuştu: Farah Zeynep Abdullah “Sarhoş” Olduğu İddialarına Yanıt Verdi!

Rol aldığı yapımlarda birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıkan Farah Zeynep Abdullah, bu kez korku ve gerilim türündeki “SOY” filmiyle izleyiciyle buluşuyor. Barış Arduç’la başrolleri paylaştığı filmin kadrosunda Mehmet Yılmaz Ak, Özge Özacar ve Tamer Levent de bulunuyor. Tuba Büyüküstün ise yapımda konuk oyuncu olarak yer alıyor. 9 Ekim’de vizyona giren filmin galası, oyuncu kadrosunu ve çok sayıda davetliyi bir araya getirdi.

Gala gecesinin en çok konuşulan isimlerinden biri de Farah Zeynep Abdullah oldu. Oyuncu, kırmızı halıda görmeye alıştığımız gösterişli elbiseler yerine, üzerinde filmin adının bulunduğu beyaz bir tişört tercih etti. Kameralara sırtını dönerek tişörtündeki yazıyı gösterdiği anlar ve rol arkadaşlarıyla verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyaya yansıdı.

Ancak gecenin ardından konuşulan tek konu kıyafeti değildi. Oyuncunun hareketli ve neşeli tavırları üzerinden bazı kullanıcılar, galada sarhoş olduğu yönünde yorumlar yaptı. Görüntülerden yola çıkılarak ortaya atılan bu iddialara, Farah Zeynep Abdullah’tan yanıt geldi.