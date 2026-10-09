Gala Görüntüleri Çok Konuşulmuştu: Farah Zeynep Abdullah “Sarhoş” Olduğu İddialarına Yanıt Verdi!
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Farah Zeynep Abdullah’ın gala görüntüleri gündem olmuştu. “SOY” filminin galasına beyaz bir tişörtle katılan oyuncu, kırmızı halıdaki enerjik tavırlarıyla da dikkat çekmişti. Görüntülerin ardından sosyal medyada oyuncunun sarhoş olduğuna yönelik iddialar ortaya atıldı. Farah Zeynep Abdullah ise bu yorumlara açıklık getirdi. Alkol tükettiğinde uykusunun geldiğini söyleyen oyuncu, iddiaları reddetti.
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Farah Zeynep Abdullah, başrolünde yer aldığı “SOY” filminin galasında hem kıyafeti hem de enerjik tavırlarıyla dikkat çekmişti.
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Farah Zeynep Abdullah, “Sarhoş olsaydım o kadar konuşamazdım” diyerek iddiaları reddetti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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