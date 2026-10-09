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Gala Görüntüleri Çok Konuşulmuştu: Farah Zeynep Abdullah “Sarhoş” Olduğu İddialarına Yanıt Verdi!

Gala Görüntüleri Çok Konuşulmuştu: Farah Zeynep Abdullah “Sarhoş” Olduğu İddialarına Yanıt Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 13:01
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Farah Zeynep Abdullah’ın gala görüntüleri gündem olmuştu. “SOY” filminin galasına beyaz bir tişörtle katılan oyuncu, kırmızı halıdaki enerjik tavırlarıyla da dikkat çekmişti. Görüntülerin ardından sosyal medyada oyuncunun sarhoş olduğuna yönelik iddialar ortaya atıldı. Farah Zeynep Abdullah ise bu yorumlara açıklık getirdi. Alkol tükettiğinde uykusunun geldiğini söyleyen oyuncu, iddiaları reddetti.

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Farah Zeynep Abdullah, başrolünde yer aldığı “SOY” filminin galasında hem kıyafeti hem de enerjik tavırlarıyla dikkat çekmişti.

Farah Zeynep Abdullah, başrolünde yer aldığı “SOY” filminin galasında hem kıyafeti hem de enerjik tavırlarıyla dikkat çekmişti.

Rol aldığı yapımlarda birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıkan Farah Zeynep Abdullah, bu kez korku ve gerilim türündeki “SOY” filmiyle izleyiciyle buluşuyor. Barış Arduç’la başrolleri paylaştığı filmin kadrosunda Mehmet Yılmaz Ak, Özge Özacar ve Tamer Levent de bulunuyor. Tuba Büyüküstün ise yapımda konuk oyuncu olarak yer alıyor. 9 Ekim’de vizyona giren filmin galası, oyuncu kadrosunu ve çok sayıda davetliyi bir araya getirdi.

Gala gecesinin en çok konuşulan isimlerinden biri de Farah Zeynep Abdullah oldu. Oyuncu, kırmızı halıda görmeye alıştığımız gösterişli elbiseler yerine, üzerinde filmin adının bulunduğu beyaz bir tişört tercih etti. Kameralara sırtını dönerek tişörtündeki yazıyı gösterdiği anlar ve rol arkadaşlarıyla verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyaya yansıdı.

Ancak gecenin ardından konuşulan tek konu kıyafeti değildi. Oyuncunun hareketli ve neşeli tavırları üzerinden bazı kullanıcılar, galada sarhoş olduğu yönünde yorumlar yaptı. Görüntülerden yola çıkılarak ortaya atılan bu iddialara, Farah Zeynep Abdullah’tan yanıt geldi.

Farah Zeynep Abdullah, “Sarhoş olsaydım o kadar konuşamazdım” diyerek iddiaları reddetti.

Gala görüntülerinin ardından hakkında yapılan yorumlara açıklık getiren Farah Zeynep Abdullah, o geceki enerjisinin alkolle ilişkilendirilmesine karşı çıktı.

Oyuncu, alkol tükettiğinde hareketlenmek yerine uykusunun geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sarhoş olsaydım o kadar konuşamazdım, enerjik olamazdım. İçebilen bir insan değilim. Bir tane bile içsem uykum geliyor.”

Böylece Abdullah, kırmızı halıdaki tavırları üzerinden ortaya atılan iddiaları doğrudan reddetmiş oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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