Güllü Davasında Karar Günü: Savcı Tuğyan Ülkem Gülter İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstedi
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Şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) ölümüne ilişkin davada karar duruşması başladı. Tutuklu sanık, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter suçlamaları kabul etmiyor. Davanın sürecine ve son gelişmelere sırasıyla bakalım.
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Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki şüpheler tutuklamayla sonuçlandı.
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İlk duruşmada Tuğyan Gülter suçlamaları kabul etmedi.
Karar duruşmasında savcı ağırlaştırılmış müebbet talep etti.
Emrullah Erdinç'in paylaşımına göre, Tuğyan'ın duruşma salonuna girerken tebessüm ettiği iddia edildi.
Sanığın avukatının savunması:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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