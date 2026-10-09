Güllü Davasında Karar Günü: Savcı Tuğyan Ülkem Gülter İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstedi

Sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları, Güllü’nün yüksek miktarda alkol ve sakinleştirici ilaç etkisi altında olduğunu, görüntülerde duvara tutunarak yürüdüğünü belirterek ölümün kaza sonucu gerçekleşmiş olabileceğini savundu.

• Savunma, pencerenin alçak olması, zeminin kayganlığı, Güllü’nün gözlüğünü takmaması ve ayaklarının ıslak olması gibi unsurların kaza ihtimalini güçlendirdiğini öne sürdü.

• Avukatlar, düşmeden hemen önce duyulan “Hadi görüşürüz” sözlerinin Tuğyan’a değil, Güllü’ye ait olduğunu iddia etti. Bu ifadeyi Güllü’nün günlük yaşamında da kullandığını belirttiler.

• Güllü’nün vücudundaki düşmeye bağlı olmadığı belirtilen izin, pencere pervazına oturması nedeniyle oluşmuş olabileceğini savunan avukatlar, mahkemeye getirdikleri maketlerle anlatım yaptı. Bu sırada Tuğyan yeniden ağladı.

• Savunma, tanık Sultan Nur Ulu’nun ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekerek olayın cinayet olduğunu düşündüyse neden iki ay boyunca bunu açıklamadığını sorguladı.

• Avukatlar, İTÜ raporunda yalnızca “bırak” kelimesinin yer aldığını belirterek Güllü‘nün zorla itilmesi durumunda başka seslerin de kayda yansıması gerektiğini savundu.

• Tuğyan’ın avukatı Merve Uçanok, soruşturma ve yargılama sürecinde delillerin eksik ve seçilerek değerlendirildiğini ileri sürdü. “Delilden faile değil, failden delile gidilmeye çalışıldı” dedi.

• Uçanok, savcılığın esas hakkındaki mütalaasının duruşma sırasında ortaya çıkan gelişmeleri dikkate almadığını ve tasarlayarak öldürme suçlamasının yeterince temellendirilmediğini savundu.

• Tuğyan’ın kamuoyunda peşinen suçlu ilan edildiğini söyleyen avukatlar, müvekkillerinin beraatini talep etti.