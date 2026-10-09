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Güllü Davasında Karar Günü: Savcı Tuğyan Ülkem Gülter İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstedi

Güllü Davasında Karar Günü: Savcı Tuğyan Ülkem Gülter İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 11:23
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Şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) ölümüne ilişkin davada karar duruşması başladı. Tutuklu sanık, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter suçlamaları kabul etmiyor. Davanın sürecine ve son gelişmelere sırasıyla bakalım.

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Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki şüpheler tutuklamayla sonuçlandı.

Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki şüpheler tutuklamayla sonuçlandı.

Güllü (Gül Tut), 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi. Haberlere göre ikili yurt dışına çıkmaya hazırlanırken İstanbul'da yakalandı. Gülter, 'tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Ulu ise tutuklanmadı.

Yaklaşık 10 ay süren soruşturmanın ardından Başsavcılık 21 sayfalık bir iddianame hazırladı. İddianamede Gülter için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi, mahkeme iddianameyi kabul etti. Gülter, tutuklu olarak yargılanıyor.

İlk duruşmada Tuğyan Gülter suçlamaları kabul etmedi.

İlk duruşmada Tuğyan Gülter suçlamaları kabul etmedi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 1 Ekim'deki duruşmasında Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürdüğü yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

Savunmasında, annesi odaya girdiğinde birlikte oynadıklarını, sırtı dönükken arkasından bir ses duyduğunu ve döndüğünde annesinin düştüğünü gördüğünü anlattı. Düşmeden önce herhangi bir temas görmediğini, görseydi annesini tutmaya çalışacağını söyledi. Daha sonra Sultan adlı arkadaşıyla birlikte aşağı indiklerini belirtti.

Gülter'in tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, karar duruşmasını 9 Ekim'e erteledi.

Karar duruşmasında savcı ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Karar duruşmasında savcı ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

9 Ekim'de görülen karar duruşmasında Cumhuriyet savcısı, ilk duruşmadaki görüşünü yineleyerek Tuğyan Ülkem Gülter'in 'tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Gülter duruşma sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Güllü'nün kardeşi Kader Tut'un avukatları, olay gecesine ait kamera görüntülerine dayanan bir rapor sundu. Avukatlar, raporda Gülter'in Sultan Nur Ulu'ya bir şeyler fısıldadığının yer aldığını ileri sürdü. Avukatlar ayrıca Ulu'nun tanık değil sanık olması gerektiğini, ifadesinin eksik olduğunu savundu ve Gülter'in cezalandırılmasıyla birlikte Ulu'nun da yargılanmasını talep etti.

Emrullah Erdinç'in paylaşımına göre, Tuğyan'ın duruşma salonuna girerken tebessüm ettiği iddia edildi.

Emrullah Erdinç'in paylaşımına göre, Tuğyan'ın duruşma salonuna girerken tebessüm ettiği iddia edildi.
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Sanığın avukatının savunması:

Sanığın avukatının savunması:

Sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları, Güllü’nün yüksek miktarda alkol ve sakinleştirici ilaç etkisi altında olduğunu, görüntülerde duvara tutunarak yürüdüğünü belirterek ölümün kaza sonucu gerçekleşmiş olabileceğini savundu.

• Savunma, pencerenin alçak olması, zeminin kayganlığı, Güllü’nün gözlüğünü takmaması ve ayaklarının ıslak olması gibi unsurların kaza ihtimalini güçlendirdiğini öne sürdü.

• Avukatlar, düşmeden hemen önce duyulan “Hadi görüşürüz” sözlerinin Tuğyan’a değil, Güllü’ye ait olduğunu iddia etti. Bu ifadeyi Güllü’nün günlük yaşamında da kullandığını belirttiler.

• Güllü’nün vücudundaki düşmeye bağlı olmadığı belirtilen izin, pencere pervazına oturması nedeniyle oluşmuş olabileceğini savunan avukatlar, mahkemeye getirdikleri maketlerle anlatım yaptı. Bu sırada Tuğyan yeniden ağladı.

• Savunma, tanık Sultan Nur Ulu’nun ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekerek olayın cinayet olduğunu düşündüyse neden iki ay boyunca bunu açıklamadığını sorguladı.

• Avukatlar, İTÜ raporunda yalnızca “bırak” kelimesinin yer aldığını belirterek Güllü‘nün zorla itilmesi durumunda başka seslerin de kayda yansıması gerektiğini savundu.

• Tuğyan’ın avukatı Merve Uçanok, soruşturma ve yargılama sürecinde delillerin eksik ve seçilerek değerlendirildiğini ileri sürdü. “Delilden faile değil, failden delile gidilmeye çalışıldı” dedi.

• Uçanok, savcılığın esas hakkındaki mütalaasının duruşma sırasında ortaya çıkan gelişmeleri dikkate almadığını ve tasarlayarak öldürme suçlamasının yeterince temellendirilmediğini savundu.

• Tuğyan’ın kamuoyunda peşinen suçlu ilan edildiğini söyleyen avukatlar, müvekkillerinin beraatini talep etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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