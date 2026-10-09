18 Yaşında Baba, Ardından Dede Olmuştu: İki Çocuk Annesi Kızını Kaybeden Atilla Taş’ın Açıklaması Yürek Burktu

Bazı şarkılar, adını duyduğumuz anda bizi doğrudan başka bir döneme götürüyor. Atilla Taş’ın “Ham Çökelek”i de onlardan biri. Televizyonda klip izlediğimiz, yeni çıkan albümleri takip ettiğimiz 1990’lı yılların sonlarında bu şarkı, Atilla Taş’ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı.

1998 yılında yayınladığı ilk albümü “Kırmızılım”la müzik dünyasına adım atan Taş, albümdeki “Ham Çökelek”in yakaladığı başarıyla kısa sürede dikkat çekti. Hareketli şarkısı ve sahnedeki enerjisi, onu dönemin akılda kalan isimlerinden biri haline getirdi. Sonraki yıllarda müzik çalışmalarına devam eden Taş, televizyon projeleri ve yazılarıyla da kamuoyunun karşısına çıktı.

Şarkıcının hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri ise henüz şöhretle tanışmadan önce baba olmasıydı. İlk evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezen, onun yıllar sonra verdiği röportajlarda da sözünü ettiği isimdi. Atilla Taş, genç yaşta üstlendiği babalık sorumluluğunu ve kızıyla ilişkisini geçmişte açık sözlülükle anlatmıştı.

Şimdi ise şarkıcı, kızının vefatıyla çok ağır bir kayıp yaşadı. 34 yaşındaki Sezen Taş’ın hayatını kaybetmesinin ardından, Atilla Taş’ın ailesinden bahsettiği eski açıklamalar da yeniden gündeme geldi.