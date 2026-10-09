18 Yaşında Baba, Ardından Dede Olmuştu: İki Çocuk Annesi Kızını Kaybeden Atilla Taş’ın Açıklaması Yürek Burktu
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Atilla Taş’tan acı haber geldi. Şarkıcının 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin’de bir apartmanın 14’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. İki çocuk annesi olan Sezen Taş’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Acı haberin ardından Atilla Taş’ın genç yaşta baba oluşunu ve kızıyla ilişkisini anlattığı eski görüntüler yeniden gündeme geldi. Şarkıcının o dönem kurduğu cümleler yürek burktu.
Kaynak: Armağan Çağlayan/ YouTube
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“Ham Çökelek” şarkısıyla hafızalara kazınan Atilla Taş, 1990’lı yıllarda müzik dünyasının en çok tanınan isimlerinden biri olmuştu.
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Atilla Taş’ın iki çocuk annesi kızı Sezen Taş, Mersin’de hayatını kaybetti.
“17 yaşında evlendim, 18 yaşında baba oldum” diyen Atilla Taş’ın kızı hakkındaki sözleri yeniden hatırlandı.
Atilla Taş başka bir programda ise kızıyla ilgili "Hayatımda yaptığım en güzel şey" ifadelerini kullanmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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