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18 Yaşında Baba, Ardından Dede Olmuştu: İki Çocuk Annesi Kızını Kaybeden Atilla Taş’ın Açıklaması Yürek Burktu

18 Yaşında Baba, Ardından Dede Olmuştu: İki Çocuk Annesi Kızını Kaybeden Atilla Taş’ın Açıklaması Yürek Burktu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 10:31
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Atilla Taş’tan acı haber geldi. Şarkıcının 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin’de bir apartmanın 14’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. İki çocuk annesi olan Sezen Taş’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Acı haberin ardından Atilla Taş’ın genç yaşta baba oluşunu ve kızıyla ilişkisini anlattığı eski görüntüler yeniden gündeme geldi. Şarkıcının o dönem kurduğu cümleler yürek burktu.

Kaynak: Armağan Çağlayan/ YouTube

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“Ham Çökelek” şarkısıyla hafızalara kazınan Atilla Taş, 1990’lı yıllarda müzik dünyasının en çok tanınan isimlerinden biri olmuştu.

“Ham Çökelek” şarkısıyla hafızalara kazınan Atilla Taş, 1990’lı yıllarda müzik dünyasının en çok tanınan isimlerinden biri olmuştu.

Bazı şarkılar, adını duyduğumuz anda bizi doğrudan başka bir döneme götürüyor. Atilla Taş’ın “Ham Çökelek”i de onlardan biri. Televizyonda klip izlediğimiz, yeni çıkan albümleri takip ettiğimiz 1990’lı yılların sonlarında bu şarkı, Atilla Taş’ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı.

1998 yılında yayınladığı ilk albümü “Kırmızılım”la müzik dünyasına adım atan Taş, albümdeki “Ham Çökelek”in yakaladığı başarıyla kısa sürede dikkat çekti. Hareketli şarkısı ve sahnedeki enerjisi, onu dönemin akılda kalan isimlerinden biri haline getirdi. Sonraki yıllarda müzik çalışmalarına devam eden Taş, televizyon projeleri ve yazılarıyla da kamuoyunun karşısına çıktı.

Şarkıcının hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri ise henüz şöhretle tanışmadan önce baba olmasıydı. İlk evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezen, onun yıllar sonra verdiği röportajlarda da sözünü ettiği isimdi. Atilla Taş, genç yaşta üstlendiği babalık sorumluluğunu ve kızıyla ilişkisini geçmişte açık sözlülükle anlatmıştı.

Şimdi ise şarkıcı, kızının vefatıyla çok ağır bir kayıp yaşadı. 34 yaşındaki Sezen Taş’ın hayatını kaybetmesinin ardından, Atilla Taş’ın ailesinden bahsettiği eski açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

Atilla Taş’ın iki çocuk annesi kızı Sezen Taş, Mersin’de hayatını kaybetti.

Atilla Taş’ın iki çocuk annesi kızı Sezen Taş, Mersin’de hayatını kaybetti.

Acı olay, 8 Ekim sabahı Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Haberlerde yer alan bilgilere göre Sezen Taş, bulunduğu apartmanın 14’üncü katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Düşmenin hangi koşullarda gerçekleştiğine ilişkin kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

Atilla Taş’ın İlkay Sarıköse ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Sezen Taş, evli ve iki çocuk annesiydi. Babasının tanınan bir isim olmasına rağmen kendisi hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlıydı. Vefat haberinin ardından, Atilla Taş’ın daha önce kızından ve torunlarından bahsettiği açıklamalar tekrar paylaşılmaya başladı.

“17 yaşında evlendim, 18 yaşında baba oldum” diyen Atilla Taş’ın kızı hakkındaki sözleri yeniden hatırlandı.

Atilla Taş, Haziran 2020’de Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Gör Beni” programına konuk olmuştu. Şarkıcı, hayat hikâyesini anlattığı programda çok genç yaşta evlendiğini ve baba olduğunu söylemişti:

“17 yaşında evlendim 18 yaşında baba oldum.”

Kızının da erken yaşta evlendiğini anlatan Taş, böylece kendisinin dede olduğunu belirtmişti. Ailesinden söz ederken “İki tane torunum var” diyerek Sezen’in iki çocuğu olduğunu da paylaşmıştı.

Acı haberin ardından yeniden gündeme gelen bir diğer açıklaması ise baba-kız ilişkisine dair kendi değerlendirmesiydi. Atilla Taş, geçmişte kızından bahsederken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir evlat oldu.”

Atilla Taş başka bir programda ise kızıyla ilgili "Hayatımda yaptığım en güzel şey" ifadelerini kullanmıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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