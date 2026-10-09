Bu Kez İngilizce Söylediler: Manifest Yeni Şarkısı “TRALALA”yla Sosyal Medyaya Damga Vurdu!

Türkiye’de kız grubu heyecanını yeniden canlandıran Manifest, altı üyesinin bir araya gelmesiyle başlayan yolculuğunu her yeni çalışmasıyla büyütüyor. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay, Big5 yarışmasının ardından Şubat 2025’te Manifest adı altında buluştu. Birbirinden farklı altı ismin ortak bir sahne dili kurması da grubun en dikkat çeken özelliklerinden biri oldu.

Manifest’i takip edenlerin bildiği gibi, grubun dünyasında müzikle dans birbirinden ayrılmıyor. Koreografileri, birlikte sergiledikleri performanslar ve görsel dünyaları, şarkılarının tamamlayıcı bir parçası. Her üyenin kendi karakterini ortaya koyduğu bu birliktelik, dinleyicilerin grupla kurduğu bağda da önemli bir yer tutuyor.

İlk albümleri “Manifestival” ve aynı adı taşıyan festivalleriyle bu yolculuğu genişleten grubun, kendilerine “Manifam”adını veren bir hayran topluluğu da bulunuyor. Manifest’in yeni bir şarkı duyurusu, dolayısıyla yalnızca müziği değil; klibi, dansları ve üyelerin yeni görünümlerini de merak ettiriyor.

Şimdi ise bu hikâyeye İngilizce bir şarkı eklendi. Türkiye’de başlayan müzik yolculuklarını uluslararası dinleyicilere de taşımak isteyen Manifest, “TRALALA”yla kariyerinde yeni bir dönemin kapısını açtı.