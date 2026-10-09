Bu Kez İngilizce Söylediler: Manifest Yeni Şarkısı “TRALALA”yla Sosyal Medyaya Damga Vurdu!
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Manifest bu kez rotasını dünyaya çevirdi! Şarkıları ve danslarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan grup, İngilizce şarkısı “TRALALA”yı yayınladı. Londra’da çekilen klip de şarkıyla birlikte izleyiciyle buluştu. Yeni çalışmalarını beğenen dinleyicilerden hem şarkıya hem de klibe övgüler geldi. Gelin, Manifest’in yeni dönemine birlikte bakalım!
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Şarkıları, dansları ve sahne enerjileriyle adından söz ettiren Manifest, kısa sürede pop müziğin dikkat çeken gruplarından biri oldu.
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Manifest’in ilk İngilizce şarkısı “TRALALA”, klibiyle birlikte yayınlandı; sosyal medyada beğenenlerden övgüler geldi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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