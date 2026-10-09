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Bu Kez İngilizce Söylediler: Manifest Yeni Şarkısı “TRALALA”yla Sosyal Medyaya Damga Vurdu!

Bu Kez İngilizce Söylediler: Manifest Yeni Şarkısı “TRALALA”yla Sosyal Medyaya Damga Vurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 10:01
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Manifest bu kez rotasını dünyaya çevirdi! Şarkıları ve danslarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan grup, İngilizce şarkısı “TRALALA”yı yayınladı. Londra’da çekilen klip de şarkıyla birlikte izleyiciyle buluştu. Yeni çalışmalarını beğenen dinleyicilerden hem şarkıya hem de klibe övgüler geldi. Gelin, Manifest’in yeni dönemine birlikte bakalım!

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Şarkıları, dansları ve sahne enerjileriyle adından söz ettiren Manifest, kısa sürede pop müziğin dikkat çeken gruplarından biri oldu.

Şarkıları, dansları ve sahne enerjileriyle adından söz ettiren Manifest, kısa sürede pop müziğin dikkat çeken gruplarından biri oldu.

Türkiye’de kız grubu heyecanını yeniden canlandıran Manifest, altı üyesinin bir araya gelmesiyle başlayan yolculuğunu her yeni çalışmasıyla büyütüyor. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay, Big5 yarışmasının ardından Şubat 2025’te Manifest adı altında buluştu. Birbirinden farklı altı ismin ortak bir sahne dili kurması da grubun en dikkat çeken özelliklerinden biri oldu.

Manifest’i takip edenlerin bildiği gibi, grubun dünyasında müzikle dans birbirinden ayrılmıyor. Koreografileri, birlikte sergiledikleri performanslar ve görsel dünyaları, şarkılarının tamamlayıcı bir parçası. Her üyenin kendi karakterini ortaya koyduğu bu birliktelik, dinleyicilerin grupla kurduğu bağda da önemli bir yer tutuyor.

İlk albümleri “Manifestival” ve aynı adı taşıyan festivalleriyle bu yolculuğu genişleten grubun, kendilerine “Manifam”adını veren bir hayran topluluğu da bulunuyor. Manifest’in yeni bir şarkı duyurusu, dolayısıyla yalnızca müziği değil; klibi, dansları ve üyelerin yeni görünümlerini de merak ettiriyor.

Şimdi ise bu hikâyeye İngilizce bir şarkı eklendi. Türkiye’de başlayan müzik yolculuklarını uluslararası dinleyicilere de taşımak isteyen Manifest, “TRALALA”yla kariyerinde yeni bir dönemin kapısını açtı.

Manifest’in ilk İngilizce şarkısı “TRALALA”, klibiyle birlikte yayınlandı; sosyal medyada beğenenlerden övgüler geldi!

Bir süredir tanıtımlarıyla merak uyandıran “TRALALA”, 9 Ekim’de dinleyiciyle buluştu. Grubun ilk İngilizce single’ı olan şarkı, Manifest’in Türkiye dışındaki dinleyicilere ulaşma hedefinin önemli adımlarından biri. Yeni çalışma, grubun alışıldık enerjisini bu kez İngilizce sözlerle bir araya getiriyor.

“TRALALA”nın tanıtımı için daha önce Londra’da özel bir dinleme etkinliği düzenlenmişti. Thames Nehri üzerindeki buluşmada davetlilere dinletilen şarkı, yayın öncesinde de Manifest’in yeni dönemine dair heyecan yaratmıştı. Grup, Londra’daki bu buluşmayla uluslararası çalışmalarının ilk adımlarını paylaşmış oldu.

Şarkıya eşlik eden klip de Londra’da çekildi. Ancak Manifest, bu yeni çalışmasında kendi kültüründen küçük detaylara yer vermeyi de ihmal etmedi. Türk kahvesi, nazar boncuğu ve “Maşallah” ifadesi, klibin dünyasına taşınan unsurlar arasında. Grubun Official Charts’a verdiği röportajda anlattığına göre amaçları, eğlenceli ve enerjik bir klip hazırlarken Türkiye’den bir parçayı da yanlarında götürmekti.

Yayınlanmasının ardından şarkı ve klip sosyal medyada konuşulmaya başladı. İlk dinleyişte farklı görüşler paylaşılırken, “TRALALA”yı beğenen dinleyiciler hem yeni şarkıya hem de klibe övgülerde bulundu. Grubun İngilizce müzikteki ilk adımı, hayranları arasında yeni bir heyecan yarattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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