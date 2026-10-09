Siyah Tişört Tutkusu Hayrete Düşürdü: Acun Ilıcalı’nın Siyah Tişörtlerinin Sayısı Duyanları Şaşırttı!

Kariyerine spor muhabirliğiyle başlayan Acun Ilıcalı, dünyanın farklı köşelerinden ekrana taşıdığı görüntüler ve kendine özgü anlatımıyla geniş kitlelerin tanıdığı bir isim oldu. Özellikle Acun Firarda, onun televizyon yolculuğunda ayrı bir yer edindi. İzleyiciyle kurduğu samimi iletişim de sonraki yıllarda hazırladığı programların belirgin özelliklerinden biri haline geldi.

Zaman içinde kurduğu Acunmedya’yla yapımcılık alanında da adından söz ettiren Ilıcalı; Survivor, O Ses Türkiye ve MasterChef Türkiye gibi yapımlarla televizyon izleyicisinin günlük hayatında kendine geniş bir yer açtı. TV8 ve Exxen de bu yolculuğun önemli adımları arasında yer aldı.

Elbette onu ekranda hemen tanımamızı sağlayan yalnızca sesi ya da sunuculuğu değil. Yıllardır tercih ettiği rahat kıyafetleri, özellikle de siyah tişörtleri artık görünümünün alışıldık bir parçası. Program çekimlerinde, ofiste veya günlük hayatında sık sık aynı tarzla karşımıza çıkan Ilıcalı’nın gardırobu ise düşündüğümüzden çok daha kalabalıkmış!