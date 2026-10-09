article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Siyah Tişört Tutkusu Hayrete Düşürdü: Acun Ilıcalı’nın Siyah Tişörtlerinin Sayısı Duyanları Şaşırttı!

Siyah Tişört Tutkusu Hayrete Düşürdü: Acun Ilıcalı’nın Siyah Tişörtlerinin Sayısı Duyanları Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 09:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Berfu Yenenler'in YouTube kanalına konuk olan ve siyah tişörtlerini adeta imzası haline getiren Acun Ilıcalı, dolabındaki tişörtlerin sayısını açıkladı. Her birini farklı amaçlarla kullandığını söyleyen ünlü televizyoncunun anlattıkları oldukça dikkat çekti. Üstelik bu kalabalık gardıroba eşi Çağla Ilıcalı da kayıtsız kalamamış. Gelin, evdeki siyah tişört meselesinin detaylarına bakalım!

Kaynak: Berfu Yenenler/ YouTube

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden Acun Ilıcalı, yıllardır ekranlardaki pek çok sevilen yapımın arkasında yer alıyor.

Televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden Acun Ilıcalı, yıllardır ekranlardaki pek çok sevilen yapımın arkasında yer alıyor.

Kariyerine spor muhabirliğiyle başlayan Acun Ilıcalı, dünyanın farklı köşelerinden ekrana taşıdığı görüntüler ve kendine özgü anlatımıyla geniş kitlelerin tanıdığı bir isim oldu. Özellikle Acun Firarda, onun televizyon yolculuğunda ayrı bir yer edindi. İzleyiciyle kurduğu samimi iletişim de sonraki yıllarda hazırladığı programların belirgin özelliklerinden biri haline geldi.

Zaman içinde kurduğu Acunmedya’yla yapımcılık alanında da adından söz ettiren Ilıcalı; SurvivorO Ses Türkiye ve MasterChef Türkiye gibi yapımlarla televizyon izleyicisinin günlük hayatında kendine geniş bir yer açtı. TV8 ve Exxen de bu yolculuğun önemli adımları arasında yer aldı.

Elbette onu ekranda hemen tanımamızı sağlayan yalnızca sesi ya da sunuculuğu değil. Yıllardır tercih ettiği rahat kıyafetleri, özellikle de siyah tişörtleri artık görünümünün alışıldık bir parçası. Program çekimlerinde, ofiste veya günlük hayatında sık sık aynı tarzla karşımıza çıkan Ilıcalı’nın gardırobu ise düşündüğümüzden çok daha kalabalıkmış!

Berfu Yenenler'in YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı, evindeki siyah tişörtlerin sayısının 1200’e ulaştığını açıkladı!

Berfu Yenenler'in YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı, evindeki siyah tişörtlerin sayısının 1200’e ulaştığını açıkladı!

Ilıcalı’nın anlattığına göre, dışarıdan birbirine benzeyen bu tişörtlerin her birinin kullanım yeri farklı. Ünlü televizyoncu, dolaplarındaki toplam siyah tişört sayısının 1200’e ulaştığını söylerken bu alışkanlığının detaylarını da paylaştı.

Siyah tişörtlerini üç ayrı firmaya özel olarak yaptırdığını belirten Ilıcalı, günlük hayatındaki farklı ihtiyaçlara göre seçim yaptığını anlattı. Yatarken kullandığı tişörtle ofiste giydiği, dışarı çıkarken tercih ettiğiyle maç yaparken üzerine geçirdiği aynı değil. 

Ilıcalı’nın bu tercihlerinde rahatlık da önemli bir yer tutuyor.

Çağla Ilıcalı ise dolaplardaki siyah tişörtleri salona çıkararak tepkisini göstermiş!

Acun Ilıcalı’nın anlattığına göre, tişörtlerin sayısı eşi Çağla Ilıcalı’nın da dikkatinden kaçmamış. Ancak Çağla Ilıcalı bu kez konuyu yalnızca konuşmakla bırakmamış; dolaplardaki siyah tişörtleri salona çıkarıp hepsini bir araya toplamış.

Ünlü televizyoncu, eve girdiğinde karşılaştığı manzarayı ve eşinin tepkisini şu sözlerle aktardı:

“Geçen Çağla siyah tişört konusunda bir cinnet getirdi. Çünkü dolaplardaki siyah tişörtlerin toplamı 1200’e ulaşmış. Hanımefendi de şov olsun diye bütün siyah tişörtleri salona koymuş. Bir girdim eve; salon komple siyah tişört.”

Kendi anlatımına göre, salonu kaplayan tişörtleri görünce her birini neden kullandığını açıklamaya başlamış:

“Dedim ki ‘Bak, bunlar birbiriyle aynı değil. Bu maç yaparken, bu kışın maç yaparken, yatarken giydiğim başka, ofiste başka, dışarıda başka...’ diye diye ikna ettim.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın