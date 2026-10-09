Siyah Tişört Tutkusu Hayrete Düşürdü: Acun Ilıcalı’nın Siyah Tişörtlerinin Sayısı Duyanları Şaşırttı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Berfu Yenenler'in YouTube kanalına konuk olan ve siyah tişörtlerini adeta imzası haline getiren Acun Ilıcalı, dolabındaki tişörtlerin sayısını açıkladı. Her birini farklı amaçlarla kullandığını söyleyen ünlü televizyoncunun anlattıkları oldukça dikkat çekti. Üstelik bu kalabalık gardıroba eşi Çağla Ilıcalı da kayıtsız kalamamış. Gelin, evdeki siyah tişört meselesinin detaylarına bakalım!
Kaynak: Berfu Yenenler/ YouTube
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden Acun Ilıcalı, yıllardır ekranlardaki pek çok sevilen yapımın arkasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Berfu Yenenler'in YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı, evindeki siyah tişörtlerin sayısının 1200’e ulaştığını açıkladı!
Çağla Ilıcalı ise dolaplardaki siyah tişörtleri salona çıkararak tepkisini göstermiş!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın