Kafede Çekilen Görüntüleri Paylaşılan Evrim Alasya Tepki Gösterdi!

Evrim Alasya’yı pek çok farklı rolle izledik. Muhteşem Yüzyıl’da Valide Sultan’ın gençliğini canlandıran oyuncu, ardından Güneşin Kızları’nda Güneş rolüyle karşımıza çıktı. Kırmızı Oda’daki Meliha ve Akrep’teki Ferda da kariyerinin dikkat çeken karakterleri arasında yer aldı.

Son yıllarda ise Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı olarak izlediğimiz Alasya, dizinin başrollerinden biri. Doğa ve Çimen’in annesine hayat veren oyuncu, bu kez bir sahnesiyle değil, günlük hayatında çekilen görüntülerine verdiği tepkiyle gündeme geldi.