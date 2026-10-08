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Kafede Çekilen Görüntüleri Paylaşılan Evrim Alasya Tepki Gösterdi!

Kafede Çekilen Görüntüleri Paylaşılan Evrim Alasya Tepki Gösterdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 20:01
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Evrim Alasya, izinsiz görüntülenmesine tepki gösterdi. Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı, bir kafede otururken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından açıklama yaptı. Oyuncu, insanların habersizce kayda alınıp yayımlanmasının normalleşmesini eleştirdi. “Şu adapsızlığı asla anlayamayacağım” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle ekranlarda.

Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle ekranlarda.

Evrim Alasya’yı pek çok farklı rolle izledik. Muhteşem Yüzyıl’da Valide Sultan’ın gençliğini canlandıran oyuncu, ardından Güneşin Kızları’nda Güneş rolüyle karşımıza çıktı. Kırmızı Oda’daki Meliha ve Akrep’teki Ferda da kariyerinin dikkat çeken karakterleri arasında yer aldı.

Son yıllarda ise Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı olarak izlediğimiz Alasya, dizinin başrollerinden biri. Doğa ve Çimen’in annesine hayat veren oyuncu, bu kez bir sahnesiyle değil, günlük hayatında çekilen görüntülerine verdiği tepkiyle gündeme geldi.

Bir kafede otururken görüntülenen Evrim Alasya, izni alınmadan çekilip paylaşılan o anlara tepki gösterdi.

Bir kafede otururken görüntülenen Evrim Alasya, izni alınmadan çekilip paylaşılan o anlara tepki gösterdi.

Gece Muhabiri hesabında yayımlanan görüntülerde Alasya’nın bir kafede oturduğu görüldü. Paylaşımda, oyuncunun izin gününde senaryo çalışırken hayranları tarafından görüntülendiği belirtildi.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Alasya, kendisinden izin alınmadan çekim yapılmasını eleştirdi. Oyuncunun açıklaması şöyleydi:

“Şu adapsızlığı asla anlayamayacağım... Bir insanı izin almadan gizlice çekip yayınlamak herkesin normali oldu! Bravo arkadaşım!”

Alasya, bu sözlerle hem habersizce görüntülenmesine hem de görüntülerin yayımlanmasına tepki gösterdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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