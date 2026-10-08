Kafede Çekilen Görüntüleri Paylaşılan Evrim Alasya Tepki Gösterdi!
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Evrim Alasya, izinsiz görüntülenmesine tepki gösterdi. Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı, bir kafede otururken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından açıklama yaptı. Oyuncu, insanların habersizce kayda alınıp yayımlanmasının normalleşmesini eleştirdi. “Şu adapsızlığı asla anlayamayacağım” sözleriyle tepkisini dile getirdi.
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Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle ekranlarda.
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Bir kafede otururken görüntülenen Evrim Alasya, izni alınmadan çekilip paylaşılan o anlara tepki gösterdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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