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Kıvanç Tatlıtuğ’un Yüzü Düştü: Sözü Yakışıklılığa Getiren Ersin Korkut’un O Anları Gündem Oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yüzü Düştü: Sözü Yakışıklılığa Getiren Ersin Korkut’un O Anları Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 11:31
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Ersin Korkut yine esprisini yaptı! Organize İşler: Karun Hazinesi’nin galasında Kıvanç Tatlıtuğ’la yan yana gelen oyuncu, sözü rol arkadaşının yakışıklılığına getirdi. Giydiği takım elbisenin bile Tatlıtuğ’un gölgesinde kalabileceğini söyleyen Korkut’a cevap gecikmedi. Ancak ikilinin diyaloğu bununla bitmedi. Korkut’un kendisiyle Tatlıtuğ arasında yaptığı kıyas, gecenin eğlenceli anlarından biri oldu.

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Organize İşler’in tanıdık ekibi, bu kez Karun Hazinesi’nin peşine düşüyor.

Organize İşler’in tanıdık ekibi, bu kez Karun Hazinesi’nin peşine düşüyor.

Asım Noyan ve ekibi geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan’ın yarattığı Organize İşler dünyası, iki filmlik serüveninin ardından bu kez sekiz bölümlük bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlanacak.

BKM imzalı yapımın senaryosunu Yılmaz Erdoğan kaleme alırken yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Erdoğan’a Kıvanç Tatlıtuğ, Ersin Korkut, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Şükran Ovalı ve Demet Akbağ gibi isimler eşlik ediyor.

Yeni hikâyenin merkezinde ise gizemli bir hazine haritası var. Haritanın ortaya çıkmasıyla Asım Noyan ve çetesi, acımasız rakiplerin ve uluslararası hazine avcılarının da dahil olduğu tehlikeli bir yarışa sürükleniyor. İstanbul’un sokaklarından yeraltı dehlizlerine uzanan macera, ekibi yeniden bir araya getiriyor. 

Organize İşler’i sevdiren şeylerden biri, suç hikâyesinin içine yerleşen gündelik konuşmalar ve karakterlerin birbirleriyle kurduğu ilişkiydi. Bu kez bölüm bölüm izleyeceğimiz yeni macerada da gözler, tanıdık ekibin başına geleceklerde. Yayın gününü beklerken oyuncuların gala buluşması ise şimdiden eğlenceli görüntüler sundu.

Dizinin ekibi, dün akşam Maximum UNIQ Hall’da gerçekleşen galada buluştu.

Dizinin ekibi, dün akşam Maximum UNIQ Hall’da gerçekleşen galada buluştu.

Yayın öncesi ilk büyük buluşma gerçekleşti! Organize İşler: Karun Hazinesi’nin gala gecesi, oyuncuları ve davetlileri Maximum UNIQ Hall’da bir araya getirdi. Gecede dizinin ilk iki bölümü, Netflix’teki yayın tarihinden önce izlendi.

Üstelik salonda yalnızca oyuncular ve davetliler yoktu. Netflix Türkiye ile oyuncuların sosyal medya hesaplarında paylaşılan gizli kodları bir araya getirerek yarışmayı kazanan hayranlar da galaya katıldı. Böylece yeni hikâyeyi ekiple birlikte ilk izleyenler arasında yer aldılar. 

Oyuncuların kamera karşısına geçtiği gecede, yeni projeye ilişkin açıklamaların yanında aralarındaki şakalaşmalar da dikkat çekti. Bunlardan biri de Kıvanç Tatlıtuğ ile Ersin Korkut’un yan yana geldiği sırada yaşandı.

Korkut, rol arkadaşının yanında dururken kendi şıklığından söz açtı. Ancak takım elbisesine yaptığı vurgu, kısa sürede Tatlıtuğ’un yakışıklılığına yönelik bir espriye dönüştü. Tatlıtuğ da arkadaşına iltifat ederek karşılık verince ortaya karşılıklı, eğlenceli bir diyalog çıktı.

Ersin Korkut, Kıvanç Tatlıtuğ’un yanında yaptığı “ilk ve son hâl” kıyasıyla güldürdü.

Korkut’un derdi, bu kez Kıvanç Tatlıtuğ’un gölgesini aşmaktı! Yan yana durdukları sırada giydiği takım elbiseyi işaret eden oyuncu, “Bugün çok güzel bir takım elbise giydim ki belki o gölgeyi aşabilirim diye” sözleriyle rol arkadaşının yakışıklılığına gönderme yaptı.

Tatlıtuğ ise bu espriye gülerek karşılık verdi. “Abi çok yakışıklısın vallahi, yemin ederim bak çok yakışıklısın” diyerek Tatlıtuğ'a iltifat etti. Ancak Korkut, arkadaşının sözlerinin ardından da şakalaşmayı sürdürdü.

Önce kendisinin de yakışıklı olduğunu söyleyen oyuncu, ardından ikisini “İnsanlığın ilk hali ve son hali” sözleriyle kıyasladı. Tatlıtuğ’un yanında kendi görünümü üzerinden yaptığı espri, galanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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