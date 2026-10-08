Kıvanç Tatlıtuğ’un Yüzü Düştü: Sözü Yakışıklılığa Getiren Ersin Korkut’un O Anları Gündem Oldu!
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Ersin Korkut yine esprisini yaptı! Organize İşler: Karun Hazinesi’nin galasında Kıvanç Tatlıtuğ’la yan yana gelen oyuncu, sözü rol arkadaşının yakışıklılığına getirdi. Giydiği takım elbisenin bile Tatlıtuğ’un gölgesinde kalabileceğini söyleyen Korkut’a cevap gecikmedi. Ancak ikilinin diyaloğu bununla bitmedi. Korkut’un kendisiyle Tatlıtuğ arasında yaptığı kıyas, gecenin eğlenceli anlarından biri oldu.
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Organize İşler’in tanıdık ekibi, bu kez Karun Hazinesi’nin peşine düşüyor.
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Dizinin ekibi, dün akşam Maximum UNIQ Hall’da gerçekleşen galada buluştu.
Ersin Korkut, Kıvanç Tatlıtuğ’un yanında yaptığı “ilk ve son hâl” kıyasıyla güldürdü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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