Kıvanç Tatlıtuğ’un Yüzü Düştü: Sözü Yakışıklılığa Getiren Ersin Korkut’un O Anları Gündem Oldu!

Asım Noyan ve ekibi geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan’ın yarattığı Organize İşler dünyası, iki filmlik serüveninin ardından bu kez sekiz bölümlük bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlanacak.

BKM imzalı yapımın senaryosunu Yılmaz Erdoğan kaleme alırken yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Erdoğan’a Kıvanç Tatlıtuğ, Ersin Korkut, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Şükran Ovalı ve Demet Akbağ gibi isimler eşlik ediyor.

Yeni hikâyenin merkezinde ise gizemli bir hazine haritası var. Haritanın ortaya çıkmasıyla Asım Noyan ve çetesi, acımasız rakiplerin ve uluslararası hazine avcılarının da dahil olduğu tehlikeli bir yarışa sürükleniyor. İstanbul’un sokaklarından yeraltı dehlizlerine uzanan macera, ekibi yeniden bir araya getiriyor.

Organize İşler’i sevdiren şeylerden biri, suç hikâyesinin içine yerleşen gündelik konuşmalar ve karakterlerin birbirleriyle kurduğu ilişkiydi. Bu kez bölüm bölüm izleyeceğimiz yeni macerada da gözler, tanıdık ekibin başına geleceklerde. Yayın gününü beklerken oyuncuların gala buluşması ise şimdiden eğlenceli görüntüler sundu.