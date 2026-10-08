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Aşk-ı Memnu’nun Nesrin’iydi: Evren Duyal Verdiği Kilolarla Dikkat Çekti!

Aşk-ı Memnu’nun Nesrin’iydi: Evren Duyal Verdiği Kilolarla Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 10:31
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Ziyagil Yalısı’nın Nesrin’ini hatırladınız mı? Aşk-ı Memnu’nun mutfak ekibinde izlediğimiz Evren Duyal, dizinin ardından pek çok yapımda karşımıza çıktı. Tiyatro çalışmalarını da sürdüren oyuncu, şimdi Sevdan Bir Ateş’in kadrosunda. Mukaddes karakterine hayat veren Duyal’ın görünümü, Nesrin’i hatırlayanlara aradan geçen zamanı yeniden düşündürüyor. Gelin, oyuncunun ekran yolculuğuna birlikte bakalım.

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Aşk-ı Memnu’nun yalnızca başrolleri değil, Ziyagil Yalısı’nın çalışanları da hafızamıza kazındı.

Aşk-ı Memnu’nun yalnızca başrolleri değil, Ziyagil Yalısı’nın çalışanları da hafızamıza kazındı.

O yalının mutfağı bile başlı başına bir diziydi! Bihter ve Behlül’ün gizli buluşmaları, Firdevs Hanım’ın planları, Nihal’in kırılganlıkları derken Aşk-ı Memnu’nun her köşesinde ayrı bir hikâye yaşanıyordu. Evin çalışanları da bütün bu hareketliliğin tam ortasındaydı. Kimi zaman konuşulanlara kulak misafiri oluyor, kimi zaman aile üyelerinin değişen tavırlarından bir şeyler anlamaya çalışıyorlardı.

Süleyman Efendi, Şayeste ve Cemile’yle birlikte mutfak ekibinde yer alan Nesrin de o tanıdık yüzlerden biriydi.

Üstelik Nesrin’in hikâyesi yalnızca yalıdaki işlerinden ibaret değildi. Rıza Kaptan’la yaşadığı ilişki, dizinin büyük dramları arasında daha sıcak bir hikaye sunuyordu.

Bugün Aşk-ı Memnu’nun bir sahnesine denk geldiğimizde başroller kadar bu karakterleri de hemen hatırlıyoruz.

Evren Duyal, Nesrin’in ardından birbirinden farklı karakterlerle ekran yolculuğunu sürdürdü.

Evren Duyal, Nesrin’in ardından birbirinden farklı karakterlerle ekran yolculuğunu sürdürdü.

Onu yalnızca Aşk-ı Memnu’dan tanıyorsanız, sonraki projelerinde de mutlaka karşılaşmışsınızdır! Evren Duyal, Aşk Laftan Anlamaz dizisinde Fadik’i, Koca Koca Yalanlar’da ise Nagihan’ı canlandırdı. Daha yakın dönemde Ömer’de Ayşe, Gülcemal’de Fatoş ve Bir Derdim Var’da Emine karakterleriyle seyirci karşısına çıktı.

Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri’nde Güngör Seyhan’a hayat veren oyuncu, Hadise ve Seda Bakan’ın başrollerini paylaştığı Esas Oğlan’da da Hatice rolüyle yer aldı. Dijital yapımlar arasında Yeşilçam, Alef, Mezarlık ve Sıcak Kafa da Duyal’ın filmografisinde bulunuyor. Yani Nesrin’den sonra oyuncunun kariyeri, farklı türlerdeki hikâyeler ve karakterlerle devam etti. 

Ekranda farklı bir karakter olarak karşımıza çıktığında yüzünü hemen tanıyıp hangi diziden hatırladığımızı düşünmemiz biraz da bundan. Bazılarımız için hâlâ Nesrin, bazılarımız için Fadik ya da Güngör. Uzun yıllara yayılan oyunculuk kariyerinde, farklı izleyicilerin hafızasında farklı rollerle yer edinmiş durumda.

Oyuncu, şimdi Sevdan Bir Ateş’te Mukaddes karakteriyle karşımıza çıkıyor.

Oyuncu, şimdi Sevdan Bir Ateş’te Mukaddes karakteriyle karşımıza çıkıyor.

Ziyagil Yalısı’ndan sonra bu kez başka bir hikâyenin içindeyiz! Evren Duyal, Show TV’de yayınlanan Sevdan Bir Ateşdizisinin kadrosunda yer alıyor. Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı yapımda Mukaddes karakterini canlandırıyor. Dizide Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı ve Beyti Engin gibi isimler de rol alıyor. 

Duyal’ın yeni projesindeki görünümü de Aşk-ı Memnu dönemini hatırlayanlar için ufak çaplı bir şok yarattı! Oyuncunun verdiği kilolar dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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