Aşk-ı Memnu’nun Nesrin’iydi: Evren Duyal Verdiği Kilolarla Dikkat Çekti!
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Ziyagil Yalısı’nın Nesrin’ini hatırladınız mı? Aşk-ı Memnu’nun mutfak ekibinde izlediğimiz Evren Duyal, dizinin ardından pek çok yapımda karşımıza çıktı. Tiyatro çalışmalarını da sürdüren oyuncu, şimdi Sevdan Bir Ateş’in kadrosunda. Mukaddes karakterine hayat veren Duyal’ın görünümü, Nesrin’i hatırlayanlara aradan geçen zamanı yeniden düşündürüyor. Gelin, oyuncunun ekran yolculuğuna birlikte bakalım.
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Aşk-ı Memnu’nun yalnızca başrolleri değil, Ziyagil Yalısı’nın çalışanları da hafızamıza kazındı.
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Evren Duyal, Nesrin’in ardından birbirinden farklı karakterlerle ekran yolculuğunu sürdürdü.
Oyuncu, şimdi Sevdan Bir Ateş’te Mukaddes karakteriyle karşımıza çıkıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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