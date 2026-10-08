Aşk-ı Memnu’nun Nesrin’iydi: Evren Duyal Verdiği Kilolarla Dikkat Çekti!

O yalının mutfağı bile başlı başına bir diziydi! Bihter ve Behlül’ün gizli buluşmaları, Firdevs Hanım’ın planları, Nihal’in kırılganlıkları derken Aşk-ı Memnu’nun her köşesinde ayrı bir hikâye yaşanıyordu. Evin çalışanları da bütün bu hareketliliğin tam ortasındaydı. Kimi zaman konuşulanlara kulak misafiri oluyor, kimi zaman aile üyelerinin değişen tavırlarından bir şeyler anlamaya çalışıyorlardı.

Süleyman Efendi, Şayeste ve Cemile’yle birlikte mutfak ekibinde yer alan Nesrin de o tanıdık yüzlerden biriydi.

Üstelik Nesrin’in hikâyesi yalnızca yalıdaki işlerinden ibaret değildi. Rıza Kaptan’la yaşadığı ilişki, dizinin büyük dramları arasında daha sıcak bir hikaye sunuyordu.

Bugün Aşk-ı Memnu’nun bir sahnesine denk geldiğimizde başroller kadar bu karakterleri de hemen hatırlıyoruz.