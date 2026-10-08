article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Halit Ergenç’in Sakalını Seven Zerrin Tekindor’a Bergüzar Korel Uyarısı Gecikmedi!

Halit Ergenç’in Sakalını Seven Zerrin Tekindor’a Bergüzar Korel Uyarısı Gecikmedi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 09:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Zerrin Tekindor’un cevabı hazırdı! Halit Ergenç’le Satıcının Ölümü oyununda başrolü paylaşan oyuncu, dün gece Zorlu PSM’nin sezon açılış partisindeydi. Bergüzar Korel’in oyunu anons ettiği gecede, sahnede esprili bir diyalog yaşandı. Tekindor, Ergenç’in sakalını sevince salondan “Ama Bergüzar var” sesleri yükseldi. Oyuncunun karşılığı da gecenin dikkat çeken anlarından oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Halit Ergenç ve Zerrin Tekindor, “Satıcının Ölümü” ile ilk kez aynı tiyatro sahnesinde buluştu.

Halit Ergenç ve Zerrin Tekindor, “Satıcının Ölümü” ile ilk kez aynı tiyatro sahnesinde buluştu.

İki güçlü oyuncu, tiyatronun en bilinen eserlerinden birinde bir araya geldi! Arthur Miller’ın Pulitzer ve Tony ödüllü oyunu Satıcının Ölümü, Zorlu PSM prodüksiyonuyla sahneye taşındı. Halit Ergenç’in uzun bir aranın ardından tiyatroya döndüğü yapım, Zerrin Tekindor’la kariyerlerinde ilk kez aynı tiyatro sahnesini paylaşmaları açısından da özel bir yere sahip. 

Oyunun merkezinde, hayatı boyunca başarıya ulaşmaya çalışan satıcı Willy Loman ve ailesi var. Ergenç’in Willy’yi, Tekindor’un ise eşi Linda Loman’ı canlandırdığı hikâye; başarı beklentisini, hayal kırıklıklarını ve bunların aile ilişkilerinde açtığı yaraları anlatıyor. Büyük oğulları Biff’e Fatih Artman, küçük oğulları Happy’ye ise Kerem Arslanoğlu hayat veriyor. Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin de kadroda yer alıyor. 

Yapımın sahne arkasındaki ekibi de dikkat çekici. Yönetmen koltuğunda Londra’daki National Theatre’ın eski genel sanat yönetmeni Rufus Norris oturuyor. Metnin Türkçe çevirisi Zerrin Tekindor’un oğlu Hira Tekindor’a, dekor tasarımı Es Devlin’e, kostümler Katrina Lindsay’e, müzikler ise Oğuz Kaplangı’ya ait.

Dün geceki sezon açılışında ise oyundan çok, sahnede yaşanan diyalog dikkat çekti.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Zorlu PSM’nin sezon açılış partisinde sahne alan Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile Zerrin Tekindor’un başrollerini paylaştığı Satıcının Ölümü oyununu anons etti.

İkilinin sahnede olduğu sırada Tekindor, oyunda eşini canlandıran Ergenç’in sakalını sevdi. Bunun üzerine salondan “Ama Bergüzar var” şeklinde esprili bir uyarı geldi. Tekindor da bu söze “Bergüzar hep var” karşılığını verdi. Böylece oyundaki partnerlerin sahnedeki yakınlığı, kısa bir şakalaşmaya dönüştü.

Gecenin devamında Bergüzar Korel ile Halit Ergenç de birlikte sahne aldı. Altuntaş’ın haberine göre çift, peş peşe şarkılar söyleyip dans etti. Oyunun tanıtımıyla başlayan bölüm, önce Tekindor’un cevabıyla, ardından Korel ve Ergenç’in birlikte şarkı söylediği anlarla devam etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın