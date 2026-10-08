Halit Ergenç’in Sakalını Seven Zerrin Tekindor’a Bergüzar Korel Uyarısı Gecikmedi!

İki güçlü oyuncu, tiyatronun en bilinen eserlerinden birinde bir araya geldi! Arthur Miller’ın Pulitzer ve Tony ödüllü oyunu Satıcının Ölümü, Zorlu PSM prodüksiyonuyla sahneye taşındı. Halit Ergenç’in uzun bir aranın ardından tiyatroya döndüğü yapım, Zerrin Tekindor’la kariyerlerinde ilk kez aynı tiyatro sahnesini paylaşmaları açısından da özel bir yere sahip.

Oyunun merkezinde, hayatı boyunca başarıya ulaşmaya çalışan satıcı Willy Loman ve ailesi var. Ergenç’in Willy’yi, Tekindor’un ise eşi Linda Loman’ı canlandırdığı hikâye; başarı beklentisini, hayal kırıklıklarını ve bunların aile ilişkilerinde açtığı yaraları anlatıyor. Büyük oğulları Biff’e Fatih Artman, küçük oğulları Happy’ye ise Kerem Arslanoğlu hayat veriyor. Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin de kadroda yer alıyor.

Yapımın sahne arkasındaki ekibi de dikkat çekici. Yönetmen koltuğunda Londra’daki National Theatre’ın eski genel sanat yönetmeni Rufus Norris oturuyor. Metnin Türkçe çevirisi Zerrin Tekindor’un oğlu Hira Tekindor’a, dekor tasarımı Es Devlin’e, kostümler Katrina Lindsay’e, müzikler ise Oğuz Kaplangı’ya ait.