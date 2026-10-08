Halit Ergenç’in Sakalını Seven Zerrin Tekindor’a Bergüzar Korel Uyarısı Gecikmedi!
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Zerrin Tekindor’un cevabı hazırdı! Halit Ergenç’le Satıcının Ölümü oyununda başrolü paylaşan oyuncu, dün gece Zorlu PSM’nin sezon açılış partisindeydi. Bergüzar Korel’in oyunu anons ettiği gecede, sahnede esprili bir diyalog yaşandı. Tekindor, Ergenç’in sakalını sevince salondan “Ama Bergüzar var” sesleri yükseldi. Oyuncunun karşılığı da gecenin dikkat çeken anlarından oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Halit Ergenç ve Zerrin Tekindor, “Satıcının Ölümü” ile ilk kez aynı tiyatro sahnesinde buluştu.
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Dün geceki sezon açılışında ise oyundan çok, sahnede yaşanan diyalog dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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