Soy Ağacından Hollywood Efsanesi Çıktı: Sydney Sweeney’nin Akraba Olduğu İsim Şaşırttı!

Hollywood’da son yılların en dikkat çeken yüzlerinden biri Sydney Sweeney! Oyuncunun geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasında en büyük pay, Euphoria dizisinde canlandırdığı Cassie Howard karakterine ait. Sevilme ve kabul görme isteğiyle zaman zaman yanlış kararlar veren Cassie, dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri olurken Sweeney’nin performansı da kariyerinde önemli bir kapı açtı.

Ardından The White Lotus’un ilk sezonunda izlediğimiz Olivia Mossbacher geldi. Cassie’den oldukça farklı olan, varlıklı ailesiyle tatil yaparken çevresindeki insanlara alaycı bir mesafeden yaklaşan Olivia, oyuncunun başka bir yönünü gösterdi. Sweeney, 2022 yılında hem Euphoria hem de The White Lotus’taki performanslarıyla Emmy’ye aday gösterildi.

Televizyondaki bu çıkışın ardından sinemada da farklı türlerdeki yapımlarla karşımıza çıktı. Glen Powell’la başrolü paylaştığı Anyone But You ile romantik komediye, Immaculate ile korkuya, The Housemaid ile gerilime uzanan bir yol izledi. Oyunculuğun yanında yapımcılık çalışmalarına da ağırlık vererek projelerin kamera arkasında da yer almaya başladı.

Kırmızı halı görünümleri ve moda dünyasındaki işleri de adının sık sık gündeme gelmesini sağladı. Ancak bu kez Sweeney’yi konuşma nedenimiz bir rolü ya da kıyafeti değil. Oyuncunun aile geçmişine yönelik araştırma, Hollywood’un geçmişiyle beklenmedik bir bağlantı ortaya koydu.