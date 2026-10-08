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Soy Ağacından Hollywood Efsanesi Çıktı: Sydney Sweeney’nin Akraba Olduğu İsim Şaşırttı!

Soy Ağacından Hollywood Efsanesi Çıktı: Sydney Sweeney’nin Akraba Olduğu İsim Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 12:01
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Sydney Sweeney’nin soy ağacından sürpriz çıktı! Euphoria ile büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, son yıllarda Hollywood’un en çok konuşulan isimlerinden biri. Bu kez gündemde yeni filmi veya kırmızı halı görünümü yok. Bir soy ağacı araştırması, Sweeney ile sinema tarihinin unutulmaz yıldızlarından biri arasında uzak bir akrabalık bağı buldu. Üstelik ikili daha önce de birbirine benzetiliyordu!

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Sydney Sweeney, televizyon dizileriyle yakaladığı çıkışı sinemaya taşıdı.

Sydney Sweeney, televizyon dizileriyle yakaladığı çıkışı sinemaya taşıdı.

Hollywood’da son yılların en dikkat çeken yüzlerinden biri Sydney Sweeney! Oyuncunun geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasında en büyük pay, Euphoria dizisinde canlandırdığı Cassie Howard karakterine ait. Sevilme ve kabul görme isteğiyle zaman zaman yanlış kararlar veren Cassie, dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri olurken Sweeney’nin performansı da kariyerinde önemli bir kapı açtı.

Ardından The White Lotus’un ilk sezonunda izlediğimiz Olivia Mossbacher geldi. Cassie’den oldukça farklı olan, varlıklı ailesiyle tatil yaparken çevresindeki insanlara alaycı bir mesafeden yaklaşan Olivia, oyuncunun başka bir yönünü gösterdi. Sweeney, 2022 yılında hem Euphoria hem de The White Lotus’taki performanslarıyla Emmy’ye aday gösterildi. 

Televizyondaki bu çıkışın ardından sinemada da farklı türlerdeki yapımlarla karşımıza çıktı. Glen Powell’la başrolü paylaştığı Anyone But You ile romantik komediye, Immaculate ile korkuya, The Housemaid ile gerilime uzanan bir yol izledi. Oyunculuğun yanında yapımcılık çalışmalarına da ağırlık vererek projelerin kamera arkasında da yer almaya başladı.

Kırmızı halı görünümleri ve moda dünyasındaki işleri de adının sık sık gündeme gelmesini sağladı. Ancak bu kez Sweeney’yi konuşma nedenimiz bir rolü ya da kıyafeti değil. Oyuncunun aile geçmişine yönelik araştırma, Hollywood’un geçmişiyle beklenmedik bir bağlantı ortaya koydu.

Birbirlerine benzetilen Sydney Sweeney ve Marilyn Monroe arasında uzak bir akrabalık bağı bulundu.

Birbirlerine benzetilen Sydney Sweeney ve Marilyn Monroe arasında uzak bir akrabalık bağı bulundu.

Bu kez benzetmenin ötesine geçen bir bağlantı var! Soy ağacı platformu MyHeritage’ın araştırmasına göre Sydney Sweeney ve Marilyn Monroe, bir nesil farkla dokuzuncu kuzen. Yani söz konusu olan yakın bir aile ilişkisi değil, yüzyıllar öncesine uzanan uzak bir akrabalık. Araştırmanın bulguları Entertainment Weekly ve Page Six gibi yayınlarda paylaşıldı. 

Bağlantı, iki oyuncunun baba tarafındaki soy hatlarından geliyor. Sweeney’nin babası Steven Sweeney ile Monroe’nun biyolojik babası Charles Stanley Gifford’un aile geçmişleri, 1600’lü yıllarda Massachusetts’in Sandwich bölgesinde yaşamış Ezra Perry adlı ortak atada birleşiyor. 

Araştırmanın başlangıcında ise iki yıldız arasında uzun süredir yapılan karşılaştırmalar etkili olmuş. MyHeritage araştırma direktörü Roi Mandel, Sweeney ve Monroe arasında kurulan paralelliklerin, arşivlerde gerçek bir aile bağlantısı aramalarına ilham verdiğini aktarıyor. 

Sinema tarihinin en tanınan isimlerinden Monroe ile günümüzün dikkat çeken oyuncularından Sweeney’nin soy ağaçlarının aynı noktada buluşması, haberin asıl sürprizi. Böylece yıllardır görünüşleri ve Hollywood’daki imajları üzerinden yan yana getirilen iki isim arasında, araştırmaya göre uzak bir aile bağı da ortaya çıkmış oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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