Soy Ağacından Hollywood Efsanesi Çıktı: Sydney Sweeney’nin Akraba Olduğu İsim Şaşırttı!
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Sydney Sweeney’nin soy ağacından sürpriz çıktı! Euphoria ile büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, son yıllarda Hollywood’un en çok konuşulan isimlerinden biri. Bu kez gündemde yeni filmi veya kırmızı halı görünümü yok. Bir soy ağacı araştırması, Sweeney ile sinema tarihinin unutulmaz yıldızlarından biri arasında uzak bir akrabalık bağı buldu. Üstelik ikili daha önce de birbirine benzetiliyordu!
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Sydney Sweeney, televizyon dizileriyle yakaladığı çıkışı sinemaya taşıdı.
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Birbirlerine benzetilen Sydney Sweeney ve Marilyn Monroe arasında uzak bir akrabalık bağı bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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