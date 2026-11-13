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Fatih Altaylı'dan Sergen Yalçın'a Belçika Yenilgisi Sonrası Doku Göndermesi

Fatih Altaylı'dan Sergen Yalçın'a Belçika Yenilgisi Sonrası Doku Göndermesi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 21:12
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Milli Takım'ın Belçika'ya 2-1 yenildiği maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın hakkındaki yorumlar sürüyor. Gazeteci Fatih Altaylı da köşe yazısında bu tartışmaya ironik bir üslupla katıldı. Altaylı'nın dikkat çeken soruları Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku üzerineydi.

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Arda Güler'in taktik tepkisi manşetlere taşındı.

Arda Güler'in taktik tepkisi manşetlere taşındı.

Milli Takım Belçika karşısında sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve teknik direktör Sergen Yalçın eleştirilerin odağına yerleşti. Arda Güler'in Yalçın'ın taktiğine isyanı da manşetlerde yer aldı. Eleştirilerin büyük bölümü ise Yalçın'ın Jeremy Doku'ya karşı herhangi bir önlem almamasına ve Belçika'nın gollerinin Doku sayesinde gelmesine yoğunlaşıyor.

Altaylı'nın sorusu Doku'ya geldi.

Altaylı'nın sorusu Doku'ya geldi.

Altaylı, eleştirileri haksız bulduğunu belirttikten sonra ironik bir dille şu soruları sordu:

'Sergen Jeremy Doku diye bir futbolcuyu biliyor mu? Hangi takımda oynadığından haberi var mı? Manchester City'de oynadığını bir yerlerden duymuşsa bile Belçika Milli Takımı'nın oyuncusu olduğunu biliyor mu?'

Yazı De Bruyne göndermesiyle bitti.

Yazı De Bruyne göndermesiyle bitti.

Altaylı yazısını, Belçika Milli Takımı'ndan Sergen Yalçın'ın adını duyabileceği isme dair bir göndermeyle kapattı:

'Bilse önlem almaz mıydı hiç! Sergen, Belçika Milli Takımı'nda bilse bilse Kevin de Bruyne'ün adını duymuştur. O da belki!'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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