Fatih Altaylı'dan Sergen Yalçın'a Belçika Yenilgisi Sonrası Doku Göndermesi
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Milli Takım'ın Belçika'ya 2-1 yenildiği maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın hakkındaki yorumlar sürüyor. Gazeteci Fatih Altaylı da köşe yazısında bu tartışmaya ironik bir üslupla katıldı. Altaylı'nın dikkat çeken soruları Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku üzerineydi.
Arda Güler'in taktik tepkisi manşetlere taşındı.
Altaylı'nın sorusu Doku'ya geldi.
Yazı De Bruyne göndermesiyle bitti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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