Fatih Altaylı'dan Sergen Yalçın'a Belçika Yenilgisi Sonrası Doku Göndermesi

Altaylı, eleştirileri haksız bulduğunu belirttikten sonra ironik bir dille şu soruları sordu:

'Sergen Jeremy Doku diye bir futbolcuyu biliyor mu? Hangi takımda oynadığından haberi var mı? Manchester City'de oynadığını bir yerlerden duymuşsa bile Belçika Milli Takımı'nın oyuncusu olduğunu biliyor mu?'