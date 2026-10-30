Fatih Altaylı Salonda Spor Yapmayı Neden Bıraktığını Anlattı

Fatih Altaylı sözlerine, bir dönem çok spor yaptığını hatırlatarak başladı. Zamanla sporun zararlı olduğuna kanaat getirdiğini belirten Altaylı, bu görüşünü 'Uzun yaşayan sporcu yok' diyerek savundu. Koşmanın insan vücudu için doğal bir şey olmadığını anlatırken de mizahi bir benzetme yaptı: 'Koşmak için yaratılmış olsaydık hâlâ dört ayağımızın üzerinde olurduk, değil mi?'

Altaylı'nın evde de bu konuda karşı bir ses var. Gazeteci, eşinin kendisine 'spor yapma' dediğini aktardı. Eşinin bu uyarısının arkasında ise salona girdiği anda başlayan bir olay yatıyor.