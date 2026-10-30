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Fatih Altaylı Salonda Spor Yapmayı Neden Bıraktığını Anlattı

Fatih Altaylı Salonda Spor Yapmayı Neden Bıraktığını Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2026 - 11:13
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Gazeteci Fatih Altaylı, bir sohbet sırasında spor yapmayı neden bıraktığını anlattı. Eskiden çok spor yaptığını, ancak zamanla bunun sağlığa zararlı olduğuna kanaat getirdiğini söyleyen Altaylı, görüşünü 'Uzun yaşayan sporcu yok' cümlesiyle özetledi. Spor salonundaki halini ise kendi deyimiyle bir erkeklik meselesi üzerinden, bench press örneğiyle tarif etti. Altaylı'nın sporla arasındaki mesafe yeni değil: Yıllar önce köşe yazısında da aynı tezi savundu, yoğun spor yaptığı dönemlerde sürekli sakatlandığını yazdı. Bu kez meseleyi eşinin uyarısı ve salondaki genç sporcularla girdiği yarış üzerinden anlattı. Kendisinden çok daha genç sporcuların arasında nasıl kendini zorladığını da esprili bir dille aktardı.

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Altaylı: Koşmak İçin Yaratılmış Olsaydık Hâlâ Dört Ayağımızın Üzerinde Olurduk

Altaylı: Koşmak İçin Yaratılmış Olsaydık Hâlâ Dört Ayağımızın Üzerinde Olurduk

Fatih Altaylı sözlerine, bir dönem çok spor yaptığını hatırlatarak başladı. Zamanla sporun zararlı olduğuna kanaat getirdiğini belirten Altaylı, bu görüşünü 'Uzun yaşayan sporcu yok' diyerek savundu. Koşmanın insan vücudu için doğal bir şey olmadığını anlatırken de mizahi bir benzetme yaptı: 'Koşmak için yaratılmış olsaydık hâlâ dört ayağımızın üzerinde olurduk, değil mi?'

Altaylı'nın evde de bu konuda karşı bir ses var. Gazeteci, eşinin kendisine 'spor yapma' dediğini aktardı. Eşinin bu uyarısının arkasında ise salona girdiği anda başlayan bir olay yatıyor.

Salondaki 25-30 Yaşındaki Gençle Yarışmak: 70 Kiloya Karşı 75 Kilo

Altaylı'ya göre sorun spor salonuna adım attığı anda başlıyor. Orada işi spor olan, 25-30 yaşlarında 'aslan gibi' bir gençle yarışmak zorunda hissettiğini söyledi. Örnek olarak da bench press hareketini verdi: Spor akademisi mezunu olan genç, 70 kilo ile bench press yapıyor. Altaylı ise bu durumda kendi payına düşeni şöyle anlattı: 'Şimdi Fatih Altaylı bu durumda ne yapacak? 75 kg ile yapacak.'

Bunun nedenini de kendine has bir üslupla açıkladı: 'Çünkü erkekliğin şanı budur.' Hikâyenin sonu ise tahmin edilebilir bir noktaya varıyor. Altaylı, 75 kilo ile bench press yapmaya çalışırken sakatlandığını söyledi ve sporu bırakmasının gerekçelerinden birini böyle özetledi.

Altaylı Aynı Görüşü 2017'de Habertürk'teki Köşe Yazısında da Yazmıştı

Altaylı Aynı Görüşü 2017'de Habertürk'teki Köşe Yazısında da Yazmıştı

Altaylı'nın sporun zararlı olduğuna dair görüşü ilk kez bu sohbette dile gelmiyor. Gazeteci, Kasım 2017'de Habertürk'te yayımlanan 'Harvard beni doğruladı: Spor zararlıdır' başlıklı köşe yazısında da benzer bir tez ortaya koymuştu. Yazısında bu tezini bilimsel verilerden çok yaşadıklarına ve gördüklerine dayandırdığını belirten Altaylı, yoğun spor yaptığı dönemlerde sürekli sakatlık ve ağrı yaşadığını, sporu bırakınca bunların azaldığını anlattı.

Aynı yazıda aşırı sporun vücudu yıprattığını, makul düzeyde hareketin ise daha uzun ömür sağlayabileceğini savundu. Yani bugün salondaki bench press hikâyesiyle gündeme gelen yaklaşım, Altaylı'nın yıllardır dile getirdiği görüşün devamı niteliğinde.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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