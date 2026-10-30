Fatih Altaylı Salonda Spor Yapmayı Neden Bıraktığını Anlattı
Gazeteci Fatih Altaylı, bir sohbet sırasında spor yapmayı neden bıraktığını anlattı. Eskiden çok spor yaptığını, ancak zamanla bunun sağlığa zararlı olduğuna kanaat getirdiğini söyleyen Altaylı, görüşünü 'Uzun yaşayan sporcu yok' cümlesiyle özetledi. Spor salonundaki halini ise kendi deyimiyle bir erkeklik meselesi üzerinden, bench press örneğiyle tarif etti. Altaylı'nın sporla arasındaki mesafe yeni değil: Yıllar önce köşe yazısında da aynı tezi savundu, yoğun spor yaptığı dönemlerde sürekli sakatlandığını yazdı. Bu kez meseleyi eşinin uyarısı ve salondaki genç sporcularla girdiği yarış üzerinden anlattı. Kendisinden çok daha genç sporcuların arasında nasıl kendini zorladığını da esprili bir dille aktardı.
Altaylı: Koşmak İçin Yaratılmış Olsaydık Hâlâ Dört Ayağımızın Üzerinde Olurduk
Salondaki 25-30 Yaşındaki Gençle Yarışmak: 70 Kiloya Karşı 75 Kilo
Altaylı Aynı Görüşü 2017'de Habertürk'teki Köşe Yazısında da Yazmıştı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın