Fatih Altaylı Eşi Hande Altaylı'yla İlk Buluşmasında Yaşadığı Rezilliği İlk Kez Anlattı!
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Gazeteci Fatih Altaylı, Arem ve Arman'ın Hitmakers YouTube kanalına konuk oldu. Eşi Hande Altaylı'yla tanışma hikayesinden bahseden ünlü gazeteci, ilk buluşmalarında yaşadığı ve kendi deyimiyle tam anlamıyla rezil olduğu anları ilk kez anlattı. Meğer romantik bir akşam yemeği, Altaylı'nın böcek fobisi yüzünden hiç beklenmedik bir hal almış! Üstelik Hande Altaylı, eşinin masanın altına saklandığı o geceyi yıllardır unutmamış.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Gazeteci Fatih Altaylı, bu kez gündeme dair açıklamalarıyla değil, eşi Hande Altaylı'yla ilk buluşmasında yaşadığı ve kendi deyimiyle tam anlamıyla rezil olduğu anısıyla gündeme geldi!
Gelelim Fatih Altaylı'nın ilk buluşmada yaşadığı o unutulmaz rezilliğe!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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