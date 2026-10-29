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Fatih Altaylı Eşi Hande Altaylı'yla İlk Buluşmasında Yaşadığı Rezilliği İlk Kez Anlattı!

Fatih Altaylı Eşi Hande Altaylı'yla İlk Buluşmasında Yaşadığı Rezilliği İlk Kez Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 22:48
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Gazeteci Fatih Altaylı, Arem ve Arman'ın Hitmakers YouTube kanalına konuk oldu. Eşi Hande Altaylı'yla tanışma hikayesinden bahseden ünlü gazeteci, ilk buluşmalarında yaşadığı ve kendi deyimiyle tam anlamıyla rezil olduğu anları ilk kez anlattı. Meğer romantik bir akşam yemeği, Altaylı'nın böcek fobisi yüzünden hiç beklenmedik bir hal almış! Üstelik Hande Altaylı, eşinin masanın altına saklandığı o geceyi yıllardır unutmamış.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Gazeteci Fatih Altaylı, bu kez gündeme dair açıklamalarıyla değil, eşi Hande Altaylı'yla ilk buluşmasında yaşadığı ve kendi deyimiyle tam anlamıyla rezil olduğu anısıyla gündeme geldi!

Gazeteci Fatih Altaylı, bu kez gündeme dair açıklamalarıyla değil, eşi Hande Altaylı'yla ilk buluşmasında yaşadığı ve kendi deyimiyle tam anlamıyla rezil olduğu anısıyla gündeme geldi!

Arem ve Arman'ın Hitmakers YouTube kanalına konuk olan Fatih Altaylı, sohbet sırasında konu ilk buluşmalardan açılınca eşi Hande Altaylı'yla tanışma hikayesini anlattı. 

İkilinin yolları 1990'lı yılların başında Galatasaray Derneği'nde kesişmiş. Kendisi gibi Galatasaraylı olan Hande Altaylı'yla tesadüfen karşılaşan gazeteci, ertesi gün onu dönemin popüler sporlarından squash oynamaya davet etmiş. Ardından da ilk romantik buluşma için yemek planı yapılmış. Altaylı'nın hatırladığı kadarıyla 1991 ya da 1992 yılında gerçekleşen bu buluşmanın adresi, Korukent'in altındaki Caz Bar'mış. 

Her şey yolunda giderken ortaya çıkan davetsiz bir misafir ise gecenin bütün havasını değiştirmiş. Üstelik Altaylı, yıllar sonra bile o akşamı hatırladığında yaşadıklarını tam anlamıyla bir rezillik olarak tanımlıyor!

Gelelim Fatih Altaylı'nın ilk buluşmada yaşadığı o unutulmaz rezilliğe!

Meğer bütün mesele, gazetecinin böcek fobisini harekete geçiren bir gece kelebeğiymiş. Hande Altaylı'yla romantik bir akşam yemeği yiyen gazeteci, bir anda masalarına yaklaşan gece kelebeğini görünce paniğe kapılmış. Önce peçeteyle kelebeği uzaklaştırmaya çalışan, ardından korkuyla birbirinden tuhaf hareketler yapan Altaylı'nın bütün çabaları boşa gitmiş. 

Çünkü kelebek bir türlü uzaklaşmamış, aksine sürekli kendisine doğru gelmeye devam etmiş. Sonunda korkusuna yenik düşen Altaylı, daha ilk buluşmalarında masanın altına saklanmış! Yaşadığı rezilliği yıllar sonra ilk kez anlatan gazeteci, Hande Altaylı'nın bu hikayeyi hala unutmadığını ve zaman zaman kendisine hatırlattığını da söyledi. 

Hatta eşinin, o gün kendisini terk etmediyse artık hiçbir zaman terk etmeyeceği yönünde şakalar yaptığını da ekledi. Düşünsenize, ilk buluşmada romantik bir akşam beklerken karşınızdaki insanın bir kelebek yüzünden masanın altına kaçtığını görüyorsunuz! Neyse ki Altaylı'nın unutamadığı o rezillik, yıllar sonra bile anlattıkları bir anıya dönüşmüş.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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