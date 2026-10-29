Fatih Altaylı Eşi Hande Altaylı'yla İlk Buluşmasında Yaşadığı Rezilliği İlk Kez Anlattı!

Arem ve Arman'ın Hitmakers YouTube kanalına konuk olan Fatih Altaylı, sohbet sırasında konu ilk buluşmalardan açılınca eşi Hande Altaylı'yla tanışma hikayesini anlattı.

İkilinin yolları 1990'lı yılların başında Galatasaray Derneği'nde kesişmiş. Kendisi gibi Galatasaraylı olan Hande Altaylı'yla tesadüfen karşılaşan gazeteci, ertesi gün onu dönemin popüler sporlarından squash oynamaya davet etmiş. Ardından da ilk romantik buluşma için yemek planı yapılmış. Altaylı'nın hatırladığı kadarıyla 1991 ya da 1992 yılında gerçekleşen bu buluşmanın adresi, Korukent'in altındaki Caz Bar'mış.

Her şey yolunda giderken ortaya çıkan davetsiz bir misafir ise gecenin bütün havasını değiştirmiş. Üstelik Altaylı, yıllar sonra bile o akşamı hatırladığında yaşadıklarını tam anlamıyla bir rezillik olarak tanımlıyor!