Aşkın İlk Resmi Adımı Geldi! Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş'la İlk Aşk Pozunu Paylaştı!

Özellikle Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı ilişkiyi hatırlamayanımız yoktur! Vatanım Sensin, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu, bir dönem Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla da sık sık manşetlere taşınmıştı.

Bir ayrılıp bir barışmalarıyla gündeme gelen ikilinin ilişkisi, sosyal medya hamlelerinden birlikte verdikleri pozlara kadar her detayıyla mercek altındaydı. Bir ara evlilik söylentilerinin bile konuşulduğu bu aşk, yaşanan gelgitlerin ardından sona ermişti.

Torreira defterini kapatan Devrim Özkan'ın adı ise bir süre sonra bu kez kendisi gibi oyuncu olan Deniz Can Aktaş'la anılmaya başladı. Üstelik bu defa aşkın adresi bir dizi setiydi!