Aşkın İlk Resmi Adımı Geldi! Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş'la İlk Aşk Pozunu Paylaştı!
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Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş cephesinde beklenen adım sonunda geldi! İkilinin arasındaki yakınlaşma çoktan magazin gündemine taşınmış, aşk iddiaları giderek güçlenmişti.
Ancak ne Özkan ne de Aktaş kendi sosyal medya hesaplarından ilişkilerine dair bir paylaşım yapmıştı. Sessizliği bozan isim Devrim Özkan oldu! Güzel oyuncunun deniz kenarında paylaştığı romantik kare, ikilinin aşkını sosyal medyada da gözler önüne serdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Son yılların en çok konuşulan genç oyuncularından Devrim Özkan, hem kariyerindeki yükselişi hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri.
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın yolları, başrollerini paylaştıkları Yeraltı dizisinde kesişti. Dizideki uyumlarıyla dikkat çeken ikilinin yakınlığı, çok geçmeden gerçek hayatta da aşk söylentilerini beraberinde getirdi!
Ve beklenen hamle sonunda Devrim Özkan'dan geldi! Güzel oyuncu, Deniz Can Aktaş'la birlikte çekildiği romantik kareyi Instagram hesabından paylaşarak aylardır konuşulan aşkını kendi cephesinden de gözler önüne serdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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