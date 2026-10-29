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Aşkın İlk Resmi Adımı Geldi! Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş'la İlk Aşk Pozunu Paylaştı!

Aşkın İlk Resmi Adımı Geldi! Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş'la İlk Aşk Pozunu Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 21:55
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Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş cephesinde beklenen adım sonunda geldi! İkilinin arasındaki yakınlaşma çoktan magazin gündemine taşınmış, aşk iddiaları giderek güçlenmişti. 

Ancak ne Özkan ne de Aktaş kendi sosyal medya hesaplarından ilişkilerine dair bir paylaşım yapmıştı. Sessizliği bozan isim Devrim Özkan oldu! Güzel oyuncunun deniz kenarında paylaştığı romantik kare, ikilinin aşkını sosyal medyada da gözler önüne serdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son yılların en çok konuşulan genç oyuncularından Devrim Özkan, hem kariyerindeki yükselişi hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri.

Son yılların en çok konuşulan genç oyuncularından Devrim Özkan, hem kariyerindeki yükselişi hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri.

Özellikle Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı ilişkiyi hatırlamayanımız yoktur! Vatanım Sensin, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu, bir dönem Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla da sık sık manşetlere taşınmıştı. 

Bir ayrılıp bir barışmalarıyla gündeme gelen ikilinin ilişkisi, sosyal medya hamlelerinden birlikte verdikleri pozlara kadar her detayıyla mercek altındaydı. Bir ara evlilik söylentilerinin bile konuşulduğu bu aşk, yaşanan gelgitlerin ardından sona ermişti. 

Torreira defterini kapatan Devrim Özkan'ın adı ise bir süre sonra bu kez kendisi gibi oyuncu olan Deniz Can Aktaş'la anılmaya başladı. Üstelik bu defa aşkın adresi bir dizi setiydi!

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın yolları, başrollerini paylaştıkları Yeraltı dizisinde kesişti. Dizideki uyumlarıyla dikkat çeken ikilinin yakınlığı, çok geçmeden gerçek hayatta da aşk söylentilerini beraberinde getirdi!

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın yolları, başrollerini paylaştıkları Yeraltı dizisinde kesişti. Dizideki uyumlarıyla dikkat çeken ikilinin yakınlığı, çok geçmeden gerçek hayatta da aşk söylentilerini beraberinde getirdi!

Yeraltı dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Devrim Özkan ile Haydar Ali'yi canlandıran Deniz Can Aktaş'ın arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü iddiaları ilk olarak set döneminde konuşulmaya başlanmıştı. 

Dizinin sezon arasına girmesinin ardından ikilinin ABD tatilinde birlikte görüntülenmesi ise söylentileri iyice güçlendirdi. Önce Los Angeles'ta aynı mekanda görülen oyuncular, ardından New York sokaklarında el ele yürürken objektiflere yakalandı. Hatta arkadaşlarının doğum günü kutlamasında Deniz Can Aktaş'ın başını Devrim Özkan'ın omzuna yasladığı kare bile gündem olmuştu. 

Biz aşkı çoktan çözmüş, ikiliyi sevgili ilan etmiştik anlayacağınız! Deniz Can Aktaş da geçtiğimiz haftalarda hayatında kendisini mutlu eden bir aşk olduğunu söyleyerek önemli bir ipucu vermişti. Ancak bütün bu gelişmelere rağmen çiftin kendi sosyal medya hesaplarından birlikte yaptıkları bir paylaşım henüz ortada yoktu.

Ve beklenen hamle sonunda Devrim Özkan'dan geldi! Güzel oyuncu, Deniz Can Aktaş'la birlikte çekildiği romantik kareyi Instagram hesabından paylaşarak aylardır konuşulan aşkını kendi cephesinden de gözler önüne serdi.

Ve beklenen hamle sonunda Devrim Özkan'dan geldi! Güzel oyuncu, Deniz Can Aktaş'la birlikte çekildiği romantik kareyi Instagram hesabından paylaşarak aylardır konuşulan aşkını kendi cephesinden de gözler önüne serdi.

Deniz kenarında, dalgaların arasında yan yana duran ikilinin romantik görüntüsü, oldukça sade ama bir o kadar da anlamlı bir aşk ilanına dönüştü.

Fotoğrafta çifte eşlik eden sevimli köpek de karenin güzelliğine güzellik kattı. Daha önce birlikte görüntülenmelerine rağmen ilişkilerini sosyal medya hesaplarında açıkça paylaşmayan çiftin ilk adımı Devrim Özkan'dan gelmiş oldu. 

Aslında biz onların aşkından uzun zamandır emindik ama bu kez güzel oyuncunun kendi paylaşımıyla ilişki iyice resmiyet kazanmış oldu. Artık gönül rahatlığıyla hayırlı olsun diyebiliriz! Yeni çiftimize mutluluklar diliyoruz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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