Pango'nun Sağlık Sorunları Nedeniyle Yaptığı Açıklama Sevenlerini Endişelendirdi!

Üstelik kendisini ismen tanımasak bile şarkıların girişindeki o meşhur 'Nerdesin Pango?' sesine hepimiz aşinayız!

Gerçek adı Deniz Halit Gören olan genç prodüktör, müzik kariyerine Pangea Beatz adıyla hazırladığı beat'lerle başladı. Türkçe rap dünyasında Motive, Uzi, Jefe ve Aga B gibi isimlerle çalışan Pango, zamanla kendine has müzik tarzıyla dikkat çekmeyi başardı. Şarkıların başında duyduğumuz ve artık kendisiyle özdeşleşen 'Nerdesin Pango?' ifadesi de aslında bir lakaptan ziyade prodüktör imzası olarak kullanılıyor.

Son dönemde Manifest'le yaptığı iş birlikleri sayesinde daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan müzisyen, grubun 'Zehir' şarkısının düzenlemesinde yer alırken Motive ve Manifest'le hazırlanan 'pVg (Manifest Live Remix)' çalışmasında da imzasını attı.

Hem rap hem de pop dünyasında giderek daha fazla adından söz ettiren Pango, yeni nesil müziğin dikkat çeken prodüktörlerinden biri haline geldi.