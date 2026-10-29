Pango'nun Sağlık Sorunları Nedeniyle Yaptığı Açıklama Sevenlerini Endişelendirdi!
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Son dönemde özellikle Manifest'le yaptığı iş birlikleri ve şarkıların girişinde duyduğumuz meşhur 'Nerdesin Pango?' imzasıyla geniş kitlelere ulaşan prodüktör Pango'dan sevenlerini endişelendiren bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından sağlık sorunları yaşadığını duyuran genç müzisyen, küçük bir operasyon geçireceğini ve bir süre aramızda olamayacağını açıkladı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Son dönemde müzik dünyasında adını en sık duyduğumuz isimlerden biri olan Pango, özellikle Manifest'le yaptığı çalışmalarla popülerliğini iyice artırdı.
Ancak son dönemde kariyerindeki yükselişle dikkat çeken Pango'dan bu kez sevenlerini endişelendiren bir haber geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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