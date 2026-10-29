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Pango'nun Sağlık Sorunları Nedeniyle Yaptığı Açıklama Sevenlerini Endişelendirdi!

Pango'nun Sağlık Sorunları Nedeniyle Yaptığı Açıklama Sevenlerini Endişelendirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 19:07
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Son dönemde özellikle Manifest'le yaptığı iş birlikleri ve şarkıların girişinde duyduğumuz meşhur 'Nerdesin Pango?' imzasıyla geniş kitlelere ulaşan prodüktör Pango'dan sevenlerini endişelendiren bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından sağlık sorunları yaşadığını duyuran genç müzisyen, küçük bir operasyon geçireceğini ve bir süre aramızda olamayacağını açıkladı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son dönemde müzik dünyasında adını en sık duyduğumuz isimlerden biri olan Pango, özellikle Manifest'le yaptığı çalışmalarla popülerliğini iyice artırdı.

Son dönemde müzik dünyasında adını en sık duyduğumuz isimlerden biri olan Pango, özellikle Manifest'le yaptığı çalışmalarla popülerliğini iyice artırdı.

Üstelik kendisini ismen tanımasak bile şarkıların girişindeki o meşhur 'Nerdesin Pango?' sesine hepimiz aşinayız!

Gerçek adı Deniz Halit Gören olan genç prodüktör, müzik kariyerine Pangea Beatz adıyla hazırladığı beat'lerle başladı. Türkçe rap dünyasında Motive, Uzi, Jefe ve Aga B gibi isimlerle çalışan Pango, zamanla kendine has müzik tarzıyla dikkat çekmeyi başardı. Şarkıların başında duyduğumuz ve artık kendisiyle özdeşleşen 'Nerdesin Pango?' ifadesi de aslında bir lakaptan ziyade prodüktör imzası olarak kullanılıyor. 

Son dönemde Manifest'le yaptığı iş birlikleri sayesinde daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan müzisyen, grubun 'Zehir' şarkısının düzenlemesinde yer alırken Motive ve Manifest'le hazırlanan 'pVg (Manifest Live Remix)' çalışmasında da imzasını attı. 

Hem rap hem de pop dünyasında giderek daha fazla adından söz ettiren Pango, yeni nesil müziğin dikkat çeken prodüktörlerinden biri haline geldi.

Ancak son dönemde kariyerindeki yükselişle dikkat çeken Pango'dan bu kez sevenlerini endişelendiren bir haber geldi.

Ancak son dönemde kariyerindeki yükselişle dikkat çeken Pango'dan bu kez sevenlerini endişelendiren bir haber geldi.

Genç prodüktör, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sağlık sorunları yaşadığını ve bir süre aramızda olamayacağını duyurdu. Kendi sağlık problemleri nedeniyle bir süre sevenlerinden uzak kalmak zorunda olduğunu belirten Pango, küçük bir operasyon geçireceğini ve iyileşme sürecinin biraz daha devam edebileceğini ifade etti. Bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür eden müzisyen, Instagram hikayesinde şu sözlere yer verdi:

'Arkadaşlar herkese selam umarım hepiniz iyisinizdir. Kendi sağlık problemlerim sebebiyle bir süre aranızda olamayacağımı üzülerek bildirmek isterim. Ufak bir operasyon geçireceğim ve sanırım bu süreç biraz daha devam edecek. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Siz iyi olun ki ben de iyi olayım. Sizleri çok seviyorum.'

Sağlık sorunlarının ne olduğuna ya da geçireceği operasyonun detaylarına ilişkin bilgi paylaşmayan Pango'nun açıklaması sevenlerini endişelendirdi. Biz de kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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