Abisi İfşaladı: Çakal'ın Kız Kardeşine Aldığı 2 Milyonluk Arabanın Son Hali Gündem Oldu

Gerçek adı Emirhan Çakal olan ve 'İmdat', 'Lütfen', 'Mahvettim' gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü rapçi, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşuluyor. Hatırlarsanız Çakal, geçtiğimiz haftalarda kız kardeşi Sudem'e oldukça pahalı bir sürpriz yapmış, değeri 2 milyon 280 bin TL olarak belirtilen kırmızı bir otomobil hediye etmişti.

Sürprizin yapıldığı anlar da vlog görüntüleriyle sosyal medyada paylaşılmıştı. Abisinin hediyesi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Sudem'in mutluluğu dikkat çekerken Çakal'ın kardeşine aldığı milyonluk otomobil de epey konuşulmuştu.

Aradan çok fazla zaman geçmeden aynı aracın bu kez hasarlı görüntüleri ortaya çıktı!