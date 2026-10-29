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Abisi İfşaladı: Çakal'ın Kız Kardeşine Aldığı 2 Milyonluk Arabanın Son Hali Gündem Oldu

Abisi İfşaladı: Çakal'ın Kız Kardeşine Aldığı 2 Milyonluk Arabanın Son Hali Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 20:27
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Rap dünyasının popüler isimlerinden Çakal, geçtiğimiz haftalarda kız kardeşi Sudem'e aldığı 2 milyon 280 bin TL değerindeki otomobille gündeme gelmişti. 

Milyonluk sürpriziyle konuşulan rapçinin hediyesi bu kez aldığı hasarla dikkat çekti. Paylaşılan vlog görüntülerinde kırmızı otomobilin ön ve sağ tarafındaki hasarlar ortaya çıkınca o çok konuşulan hediyenin son hali yeniden gündem oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkçe rap dünyasının son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden Çakal, geçtiğimiz haftalarda kız kardeşi Sudem'e yaptığı milyonluk jestle gündeme gelmişti. Ancak rapçinin kardeşine hediye ettiği otomobil, bu kez pek de iç açıcı olmayan görüntüsüyle karşımıza çıktı!

Türkçe rap dünyasının son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden Çakal, geçtiğimiz haftalarda kız kardeşi Sudem'e yaptığı milyonluk jestle gündeme gelmişti. Ancak rapçinin kardeşine hediye ettiği otomobil, bu kez pek de iç açıcı olmayan görüntüsüyle karşımıza çıktı!

Gerçek adı Emirhan Çakal olan ve 'İmdat', 'Lütfen', 'Mahvettim' gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü rapçi, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşuluyor. Hatırlarsanız Çakal, geçtiğimiz haftalarda kız kardeşi Sudem'e oldukça pahalı bir sürpriz yapmış, değeri 2 milyon 280 bin TL olarak belirtilen kırmızı bir otomobil hediye etmişti. 

Sürprizin yapıldığı anlar da vlog görüntüleriyle sosyal medyada paylaşılmıştı. Abisinin hediyesi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Sudem'in mutluluğu dikkat çekerken Çakal'ın kardeşine aldığı milyonluk otomobil de epey konuşulmuştu. 

Aradan çok fazla zaman geçmeden aynı aracın bu kez hasarlı görüntüleri ortaya çıktı!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Çakal'ın kız kardeşi Sudem'e aldığı milyonluk otomobilin son hali, paylaşılan vlog görüntüleriyle gözler önüne serildi. Aracın özellikle ön ve sağ tarafında oluşan hasarlar dikkat çekti!

Görüntülerde kırmızı otomobilin ön tamponunda belirgin sürtme ve boya izleri olduğu, sağ ön bölümünde de çeşitli hasarlar bulunduğu görülüyor. Daha birkaç hafta önce Sudem'e sürpriz olarak hediye edilen otomobilin kısa süre içerisinde bu hale gelmesi şaşkınlık yarattı. 

Vlog'da aracın hasarlı bölümlerinin yakından gösterilmesiyle milyonluk hediyenin son hali de sosyal medyanın gündemine taşındı. 

Ancak görüntülerden aracın ne şekilde hasar aldığı, olay sırasında direksiyonda kimin bulunduğu ya da hasarın nasıl meydana geldiği anlaşılmıyor. Çakal'ın kardeşine yaptığı jestle konuşulan kırmızı otomobil, bu kez ön ve sağ tarafındaki hasarlarla dikkatleri üzerine çekti. Her şeye rağmen abi kardeşin tatlı diyalogları da görmezden gelinecek gibi değildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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