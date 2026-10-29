Abisi İfşaladı: Çakal'ın Kız Kardeşine Aldığı 2 Milyonluk Arabanın Son Hali Gündem Oldu
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Rap dünyasının popüler isimlerinden Çakal, geçtiğimiz haftalarda kız kardeşi Sudem'e aldığı 2 milyon 280 bin TL değerindeki otomobille gündeme gelmişti.
Milyonluk sürpriziyle konuşulan rapçinin hediyesi bu kez aldığı hasarla dikkat çekti. Paylaşılan vlog görüntülerinde kırmızı otomobilin ön ve sağ tarafındaki hasarlar ortaya çıkınca o çok konuşulan hediyenin son hali yeniden gündem oldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türkçe rap dünyasının son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden Çakal, geçtiğimiz haftalarda kız kardeşi Sudem'e yaptığı milyonluk jestle gündeme gelmişti. Ancak rapçinin kardeşine hediye ettiği otomobil, bu kez pek de iç açıcı olmayan görüntüsüyle karşımıza çıktı!
Çakal'ın kız kardeşi Sudem'e aldığı milyonluk otomobilin son hali, paylaşılan vlog görüntüleriyle gözler önüne serildi. Aracın özellikle ön ve sağ tarafında oluşan hasarlar dikkat çekti!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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