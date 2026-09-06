Spor Salonuna Gidenlerin %90'ı Neden Gelişemiyor? Spor Yapmak Başka, Gelişmek Başka
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Spor salonları her yıl aynı manzarayla dolar.
Yeni ayakkabılar alınır.
Programlar indirilir.
Protein tozları araştırılır.
İlk haftalarda antrenmanlar kaçırılmaz.
Sonra birkaç ay geçer.
Aynadaki görüntü hemen hemen aynıdır. Kaldırılan ağırlıklar değişmemiştir. Motivasyon ise çoktan kaybolmuştur.
Peki neden?
Çünkü insanların çoğu spor yapıyor ama gelişmek için gereken sistemi kurmuyor.
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Her Antrenmanda Başka Bir Şey Yapıyorlar
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Yorulmayı Gelişmek Sanıyorlar
Sonucu Çok Erken Bekliyorlar
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