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Spor Salonuna Gidenlerin %90'ı Neden Gelişemiyor? Spor Yapmak Başka, Gelişmek Başka

etiket Spor Salonuna Gidenlerin %90'ı Neden Gelişemiyor? Spor Yapmak Başka, Gelişmek Başka

Mehmet Ali Deniz
Mehmet Ali Deniz - yazio
06.09.2026 - 22:13
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Spor salonları her yıl aynı manzarayla dolar.

Yeni ayakkabılar alınır.

Programlar indirilir.

Protein tozları araştırılır.

İlk haftalarda antrenmanlar kaçırılmaz.

Sonra birkaç ay geçer.

Aynadaki görüntü hemen hemen aynıdır. Kaldırılan ağırlıklar değişmemiştir. Motivasyon ise çoktan kaybolmuştur.

Peki neden?

Çünkü insanların çoğu spor yapıyor ama gelişmek için gereken sistemi kurmuyor.

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Her Antrenmanda Başka Bir Şey Yapıyorlar

Her Antrenmanda Başka Bir Şey Yapıyorlar

Bugün göğüs, yarın omuz, sonraki hafta internette görülen bambaşka bir program...

Kas gelişimi sürekli şaşırtılmaya değil, düzenli olarak zorlanmaya ihtiyaç duyar. Bir hareketi birkaç kez yapmak, o harekette gelişmek için yeterli değildir.

Vücut ne yaptığınızı anlamadan siz programı değiştiriyorsanız ilerlemeniz de tesadüfe kalır.

İyi program, sürekli yenilenen program değildir.

Takip edilebilen ve zaman içinde ilerletilebilen programdır.

Ağırlık Kaldırıyorlar ama İlerlemeyi Ölçmüyorlar

  • Geçen hafta kaç kilo kaldırdınız?

  • Kaç tekrar yaptınız?

  • Hareket formunuz nasıldı?

  • Dinlenme süreniz ne kadardı?

Bu soruların cevabını bilmiyorsanız gelişiminizi takip etmiyorsunuz demektir. Yalnızca antrenmanı tamamlıyorsunuz.

Kas yapmak için vücuda zamanla daha büyük bir uyaran vermek gerekir. Bu bazen ağırlığı artırmak, bazen tekrar sayısını yükseltmek, bazen de aynı hareketi daha kontrollü yapmak anlamına gelir.

Ama kayıt tutmadan ilerleyip ilerlemediğinizi anlayamazsınız.

Ölçmediğiniz şeyi geliştiremezsiniz.

Yorulmayı Gelişmek Sanıyorlar

Yorulmayı Gelişmek Sanıyorlar

Terlemek iyi bir antrenmanın kanıtı değildir.

Ertesi gün yürüyememek de değildir.

Bir antrenman sizi çok yorabilir ama hedeflediğiniz kaslara yeterli ve doğru uyaranı vermeyebilir. Çünkü yorgunluk ile gelişim aynı şey değildir.

Amaç salondan bitkin çıkmak değil, vücudu gelişmeye zorlayacak doğru işi yapmaktır.

Daha fazla hareket, daha uzun antrenman ve daha fazla ter her zaman daha iyi sonuç anlamına gelmez.

Bazen gelişmek için daha fazlasına değil, daha doğru olana ihtiyaç vardır.

Beslenmeyi İki Uçta Yaşıyorlar

Bir grup, 'Spor yapıyorum, istediğimi yerim' diyor.

Diğer grup ise birkaç gün boyunca neredeyse hiçbir şey yemiyor.

İki yaklaşım da sürdürülebilir değil.

Kas geliştirmek, yağ kaybetmek veya performansı artırmak istiyorsanız vücudunuza amacınıza uygun enerji ve yeterli protein sağlamalısınız. Fakat bunu üç günlük kusursuz listelerle değil, aylar boyunca sürdürülebilecek alışkanlıklarla yapmalısınız.

Bir öğünü kaçırmak sizi başarısız yapmaz.

Her pazartesi yeniden başlamak yapar.

Uykuyu ve Toparlanmayı Önemsiz Sanıyorlar

Antrenmanda kaslarınıza gelişmeleri için bir neden verirsiniz.

Asıl gelişim ise dinlenirken gerçekleşir.

Yetersiz uyku, yüksek stres ve sürekli ağır antrenman; performansınızı, toparlanmanızı ve devamlılığınızı bozar. Buna rağmen birçok insan gelişemediğinde çözümü programa daha fazla hareket eklemekte arıyor.

Bazen sorun antrenmanın az olması değildir.

Toparlanmanın yetersiz olmasıdır.

Sonucu Çok Erken Bekliyorlar

Sonucu Çok Erken Bekliyorlar

İnsanlar yıllarca oluşturdukları vücutlarının birkaç haftada tamamen değişmesini bekliyor.

İlk ay tartı oynamayınca program kötü oluyor. İkinci ay aynada büyük fark görülmeyince motivasyon bitiyor. Üçüncü ay gelmeden süreç terk ediliyor.

Oysa vücut değişimi büyük sıçramalarla değil, fark edilmesi zor küçük ilerlemelerle oluşur.

Bir tekrar daha.

Biraz daha iyi teknik.

Biraz daha düzenli beslenme.

Bir gece daha kaliteli uyku.

Tek başına önemsiz görünen bu adımlar, aylar boyunca tekrarlandığında büyük bir değişime dönüşür.

Gerçek şu:

Spor salonuna gitmek gelişmek için yeterli değildir.

Ne yaptığınızı bilmeniz, yaptığınızı takip etmeniz ve sonucu görecek kadar uzun süre devam etmeniz gerekir.

Çünkü insanların çoğu kötü bir programa sahip olduğu için değil, hiçbir programa yeterince uzun süre sadık kalamadığı için gelişemiyor.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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