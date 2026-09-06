Spor Salonuna Gidenlerin %90'ı Neden Gelişemiyor? Spor Yapmak Başka, Gelişmek Başka

Terlemek iyi bir antrenmanın kanıtı değildir.

Ertesi gün yürüyememek de değildir.

Bir antrenman sizi çok yorabilir ama hedeflediğiniz kaslara yeterli ve doğru uyaranı vermeyebilir. Çünkü yorgunluk ile gelişim aynı şey değildir.

Amaç salondan bitkin çıkmak değil, vücudu gelişmeye zorlayacak doğru işi yapmaktır.

Daha fazla hareket, daha uzun antrenman ve daha fazla ter her zaman daha iyi sonuç anlamına gelmez.

Bazen gelişmek için daha fazlasına değil, daha doğru olana ihtiyaç vardır.

Beslenmeyi İki Uçta Yaşıyorlar

Bir grup, 'Spor yapıyorum, istediğimi yerim' diyor.

Diğer grup ise birkaç gün boyunca neredeyse hiçbir şey yemiyor.

İki yaklaşım da sürdürülebilir değil.

Kas geliştirmek, yağ kaybetmek veya performansı artırmak istiyorsanız vücudunuza amacınıza uygun enerji ve yeterli protein sağlamalısınız. Fakat bunu üç günlük kusursuz listelerle değil, aylar boyunca sürdürülebilecek alışkanlıklarla yapmalısınız.

Bir öğünü kaçırmak sizi başarısız yapmaz.

Her pazartesi yeniden başlamak yapar.

Uykuyu ve Toparlanmayı Önemsiz Sanıyorlar

Antrenmanda kaslarınıza gelişmeleri için bir neden verirsiniz.

Asıl gelişim ise dinlenirken gerçekleşir.

Yetersiz uyku, yüksek stres ve sürekli ağır antrenman; performansınızı, toparlanmanızı ve devamlılığınızı bozar. Buna rağmen birçok insan gelişemediğinde çözümü programa daha fazla hareket eklemekte arıyor.

Bazen sorun antrenmanın az olması değildir.

Toparlanmanın yetersiz olmasıdır.