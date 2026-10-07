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Bir Fitness İçerik Üreticisi Spor Salonu Hareketlerinin Evde Lastikle Yapılabilen Alternatiflerini Gösterdi

Bir Fitness İçerik Üreticisi Spor Salonu Hareketlerinin Evde Lastikle Yapılabilen Alternatiflerini Gösterdi

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
07.10.2026 - 14:42 Son Güncelleme: 07.10.2026 - 15:17

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Yoğun iş temposu, uzak mesafeler ya da sadece o gün için hiç gelmeyen motivasyon yüzünden spor salonuna gidemediğimiz günler hepimizin hayatında oluyor. Hatta birçoğumuz spor salonuna gidebilecek bir vakte bile sahip değiliz. Haliyle sporu tamamen bırakmak çoğumuz için en kolay seçenek haline geliyor. Oysa salondaki pek çok hareketin evde yapılabilen, en az onun kadar işe yarayan karşılıkları bulunuyor.

'kjuuunh' isimli kullanıcı, aynı antrenmanın spor salonu aletleriyle nasıl yapıldığını ve evde lastik bantla yapılabilecek versiyonunu gösterdi. Yan omuz, sırt ve bacak çalıştıran hareketlerin ev versiyonlarını adım adım gösteren paylaşım, izleyenlerden tam not aldı.

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Peki lastik bantla kas çalıştırmak gerçekten işe yarıyor mu?

Peki lastik bantla kas çalıştırmak gerçekten işe yarıyor mu?

Bantla antrenman ilk bakışta salondaki ağırlıkların yanında hafif kalıyormuş gibi görünse de bilimsel veriler bunu pek doğrulamıyor. SAGE Open Medicine dergisinde 2019 yılında yayımlanan ve sekiz randomize kontrollü çalışmayı bir araya getiren bir derlemede, elastik direnç ile yapılan antrenman ile makine ve dambıl gibi geleneksel ekipmanlarla yapılan antrenman arasında üst ve alt vücut kuvvet kazanımları bakımından anlamlı bir fark bulunmadı. Üstelik lastik bantlar ucuz, hafif ve her çantaya sığıyor. Bu sayede seyahatte, ofiste ya da evin herhangi bir köşesinde antrenman yapmak mümkün hale geliyor. Yani spor salonuna gidemediğimiz bir günde antrenmanı bırakmak için artık geçerli bir sebep kalmıyor. Düzenli olmak, ekipmanın pahalı olmasından çok daha önemli.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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