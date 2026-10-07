Bir Fitness İçerik Üreticisi Spor Salonu Hareketlerinin Evde Lastikle Yapılabilen Alternatiflerini Gösterdi

Yoğun iş temposu, uzak mesafeler ya da sadece o gün için hiç gelmeyen motivasyon yüzünden spor salonuna gidemediğimiz günler hepimizin hayatında oluyor. Hatta birçoğumuz spor salonuna gidebilecek bir vakte bile sahip değiliz. Haliyle sporu tamamen bırakmak çoğumuz için en kolay seçenek haline geliyor. Oysa salondaki pek çok hareketin evde yapılabilen, en az onun kadar işe yarayan karşılıkları bulunuyor.

'kjuuunh' isimli kullanıcı, aynı antrenmanın spor salonu aletleriyle nasıl yapıldığını ve evde lastik bantla yapılabilecek versiyonunu gösterdi. Yan omuz, sırt ve bacak çalıştıran hareketlerin ev versiyonlarını adım adım gösteren paylaşım, izleyenlerden tam not aldı.

Kaynak