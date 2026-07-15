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Egzersizden Önce Tüketildiğinde Doping Etkisi Yaratan Sebze Keşfedildi

Egzersizden Önce Tüketildiğinde Doping Etkisi Yaratan Sebze Keşfedildi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.07.2026 - 09:59
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Yeni bir araştırma, bir kış sebzesinin tüketiminin egzersiz performanslarında artış sağladığını ortaya koydu. Egzersiz yapmadan önce bu sebzeyi tüketen sporcuların patlayıcı güç, sprint hızı ve oksijen kullanımında kayda değer gelişme kaydedildi. 

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, spor performansında doping etkisi yaratan sebze, pancardan başka bir şey değil.

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Pancar suyunun, egzersiz performansını artırabileceği keşfedildi.

Pancar suyunun, egzersiz performansını artırabileceği keşfedildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, 500'den fazla profesyonel ve amatör sporcudan elde edilen verilere dayanan 33 araştırmanın analizinde ilginç bir sonuç elde edildi. Pancarın, egzersiz performansını artırabileceğine dair bir kanıta ulaşıldı. 

Araştırmacılar, sporcuların egzersizden iki saat önce 140 ml konsantre pancar suyu ya da yaklaşık 250 ml standart pancar suyu içtiklerinde en yüksek faydayı aldığını tespit etti.

Frontiers in Nutrition'da yayımlanan araştırma incelemesine göre pancar suyu içen sporcular, egzersizleri sırasında patlayıcı güç, sprint hızı ve oksijen kullanımında kayda değer gelişme gösterdi.

Bugüne kadar yapılan tartışmalarda, pancar suyunun etkisi olabileceği, ancak kayda değer bir etkisi olmayacağı belirtiliyordu. Bu araştırma, pancarın sporcuların üzerindeki etkisini kanıtlamış oldu.

Pancarın bu etkisi, koyu yeşil yapraklı sebzelerde doğal olarak bulunan diyet nitratından geliyor.

Pancarın bu etkisi, koyu yeşil yapraklı sebzelerde doğal olarak bulunan diyet nitratından geliyor.

Diyet nitratı, pancar ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde doğal olarak bulunan inorganik bir bileşiktir.Diyet nitratının, nitrik okside dönüşerek damarları genişlettiği, kan akışını hızlandırdığı, kan basıncını düşürdüğü ve kasların oksijen kullanımını iyileştirerek atletik performansı artırdığı belirtiliyor. 

Ayrıca pancar, vücuttaki nitratların, azot monoksit diye bilinen moleküle dönüştürülmesine yardımcı oluyor. Bu sayede kaslara daha fazla kan gidiyor, kaslar daha güçlü kasılıyor ve yorgunluğun başlaması gecikiyor.

Genel olarak bu bulgular, pancar suyunun etkilerinden kaynaklanan kısa süreli, ani enerji patlamaları ve daha uzun süreli dayanıklılık faydalarına işaret ediyor.

Pancar suyunu etkisini göstermesi için iki saat önceden içilmesi gerekiyor.

Pancar suyunu etkisini göstermesi için iki saat önceden içilmesi gerekiyor.

Araştırmacılar, The Conversation'daki yazılarında bu durumun futbol gibi yüksek yoğunluklu sporlarda avantaj sağlayabileceğini belirtiyor. Koşucular, bisikletçiler ve diğer dayanıklılık sporcuları da performanslarını artırmak için pancardan faydalanabilir. 

İnceleme ayrıca pancar suyunun anlaşıldığı üzere yaklaşık iki saat önceden içilmesinin en iyi sonucu verdiğini vurguluyor. Bu süre, sindirim sistemine suyu işleyip içindeki diyet nitratlarını azot monokside dönüştürmek için yeterli zaman sağlıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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