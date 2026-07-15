Egzersizden Önce Tüketildiğinde Doping Etkisi Yaratan Sebze Keşfedildi
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Yeni bir araştırma, bir kış sebzesinin tüketiminin egzersiz performanslarında artış sağladığını ortaya koydu. Egzersiz yapmadan önce bu sebzeyi tüketen sporcuların patlayıcı güç, sprint hızı ve oksijen kullanımında kayda değer gelişme kaydedildi.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, spor performansında doping etkisi yaratan sebze, pancardan başka bir şey değil.
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Pancar suyunun, egzersiz performansını artırabileceği keşfedildi.
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Pancarın bu etkisi, koyu yeşil yapraklı sebzelerde doğal olarak bulunan diyet nitratından geliyor.
Pancar suyunu etkisini göstermesi için iki saat önceden içilmesi gerekiyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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