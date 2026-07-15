Egzersizden Önce Tüketildiğinde Doping Etkisi Yaratan Sebze Keşfedildi

Diyet nitratı, pancar ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde doğal olarak bulunan inorganik bir bileşiktir.Diyet nitratının, nitrik okside dönüşerek damarları genişlettiği, kan akışını hızlandırdığı, kan basıncını düşürdüğü ve kasların oksijen kullanımını iyileştirerek atletik performansı artırdığı belirtiliyor.

Ayrıca pancar, vücuttaki nitratların, azot monoksit diye bilinen moleküle dönüştürülmesine yardımcı oluyor. Bu sayede kaslara daha fazla kan gidiyor, kaslar daha güçlü kasılıyor ve yorgunluğun başlaması gecikiyor.

Genel olarak bu bulgular, pancar suyunun etkilerinden kaynaklanan kısa süreli, ani enerji patlamaları ve daha uzun süreli dayanıklılık faydalarına işaret ediyor.