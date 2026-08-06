Evde Yalnızken Sesler mi Duyuyorsunuz? Bilim İnsanlarından, Tuhaf Olaylar Yaşayanlar İçin Dev Araştırma

Ancak bilim insanları, bu tür açıklanamayan durumların aslında son derece normal ve yaygın bir insan deneyimi olduğunu ortaya koydu. Brezilya merkezli D'Or Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (IDOR) uzmanları tarafından yürütülen ve prestijli bilim dergisi PLOS One'da yayımlanan yeni bir araştırma, insanların ürkütücü veya doğaüstü gibi görünen olayları nasıl algıladığına dair çarpıcı veriler sundu. Uzmanlar, tıbbi bir rahatsızlığı bulunmayan binlerce insanın bu tarz durumları sıklıkla yaşadığını ve sanılanın aksine bu olayların büyük bir çoğunlukla kişisel gelişime katkı sağlayan olumlu anılar olarak kaydedildiğini tespit etti.

Araştırma ekibi, daha önce geliştirilmiş olan 'Sıra Dışı Deneyimler Envanteri'ni temel alarak 47 soruluk detaylı bir anket hazırladı ve bunu Brezilya genelinde 5.117 kişiye uyguladı. Çalışmanın başındaki isim olan kıdemli psikolog Ronald Fischer, anket sonuçlarını değerlendirirken oldukça ilginç bir tabloyla karşılaştıklarını belirtiyor. Fischer'a göre; beden dışı deneyimler yaşamak, altıncı his, bir anda ortaya çıkan yoğun bir huşu duygusu, açıklanamayan görüntüler görmek veya gaipten sesler duymak gibi olaylar, klinik verilerin gösterdiğinden çok daha geniş bir kitle tarafından deneyimleniyor. Üstelik bu kişilerin çok büyük bir kısmı herhangi bir psikolojik rahatsızlığa sahip değil ve yaşadıkları bu olayları geriye dönüp düşündüklerinde nötr ya da tamamen pozitif bir duygu durumu hissediyorlar.