Evde Yalnızken Sesler mi Duyuyorsunuz? Bilim İnsanlarından, Tuhaf Olaylar Yaşayanlar İçin Dev Araştırma
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.science.com/ever-experien...
Brezilya'da 5 binden fazla kişiyle yapılan kapsamlı bir bilimsel çalışma, yalnızken ses duyma veya görünmeyen bir varlık hissetme gibi 'tuhaf' olayların toplumda sanılandan çok daha yaygın olduğunu kanıtladı. Araştırma, bu tarz sıra dışı deneyimlerin genellikle bir hastalık belirtisi olmadığını, aksine birçok insanın hayatında olumlu ve anlamlı izler bıraktığını gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendi başınıza otururken aniden bir ses duymak ya da boş bir odada izlendiğinizi hissetmek, pek çok kişiye korkutucu veya endişe verici gelebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankete verilen yanıtlar, bu gizemli anların ne zaman ve nasıl gerçekleştiğine dair de net bir çerçeve çiziyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın