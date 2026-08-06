Lise Kayıtları Ne Zaman Başlıyor, Nasıl Yapılır? Kayıt İçin Okula Gitmek Gerekiyor Mu?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevzuatına göre, merkezi sınavla ya da yerel yerleştirmeyle bir liseye yerleşen öğrencilerin kayıtları e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Yani öğrenci bir okula yerleştiği anda kayıt işlemi sistem tarafından tamamlanıyor ve velinin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek kalmıyor. MEB’in 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’na göre kayıt, e-Okul veya denklik belgesindeki bilgiler üzerinden yapıldığı için genel kayıt işlemi sırasında öğrencilerden ek bir belge de istenmiyor. Bu otomatik yapı, kayıt sürecini hem hızlandırıyor hem de velilerin okul okul dolaşma yükünü ortadan kaldırıyor.