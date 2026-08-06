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Lise Kayıtları Ne Zaman Başlıyor, Nasıl Yapılır? Kayıt İçin Okula Gitmek Gerekiyor Mu?

Lise Kayıtları Ne Zaman Başlıyor, Nasıl Yapılır? Kayıt İçin Okula Gitmek Gerekiyor Mu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
06.08.2026 - 11:12
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2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte liseye geçiş yapacak yüz binlerce öğrenci ve velinin gündemine bu kez kayıt süreci oturdu. Hangi liseye yerleştiğini öğrenen aileler, “Lise kayıtları ne zaman başlıyor?”, “Kayıt işlemi nasıl yapılıyor?” ve “Kayıt için okula gitmek gerekiyor mu?” sorularına yanıt arıyor. Özellikle e-Okul üzerinden yürütülen otomatik kayıt sistemi, sürecin nasıl işlediği konusunda kafalarda soru işareti bırakıyor. Peki bu süreçte velilere ve öğrencilere düşen bir görev var mı? İşte 2026-2027 lise kayıt sürecine dair merak edilen tüm detaylar…

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Lise Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?

Lise Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?

2026 LGS yerleştirme sonuçlarının 5 Ağustos 2026’da açıklanmasıyla birlikte lise kayıt süreci de fiilen başladı. Merkezi sınav puanıyla ya da yerel yerleştirmeyle bir devlet lisesine yerleşen öğrenciler için ayrıca bir kayıt tarihi belirlenmedi; yerleştirmeyle birlikte kayıtlar büyük ölçüde tamamlanmış oldu. Nakil sürecine katılan öğrenciler için ise okul bilgisi, 10 ve 14 Ağustos’ta açıklanacak nakil sonuçlarının ardından kesinleşecek. Yeni eğitim öğretim yılının 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacağı göz önüne alındığında, öğrencilerin bu tarihe kadar okullarına dair resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

Lise Kayıtları Nasıl Yapılır?

Lise Kayıtları Nasıl Yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevzuatına göre, merkezi sınavla ya da yerel yerleştirmeyle bir liseye yerleşen öğrencilerin kayıtları e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Yani öğrenci bir okula yerleştiği anda kayıt işlemi sistem tarafından tamamlanıyor ve velinin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek kalmıyor. MEB’in 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’na göre kayıt, e-Okul veya denklik belgesindeki bilgiler üzerinden yapıldığı için genel kayıt işlemi sırasında öğrencilerden ek bir belge de istenmiyor. Bu otomatik yapı, kayıt sürecini hem hızlandırıyor hem de velilerin okul okul dolaşma yükünü ortadan kaldırıyor.

Lise Kayıtları İçin Okula Gitmek Gerekiyor mu?

Lise Kayıtları İçin Okula Gitmek Gerekiyor mu?

Kayıt işleminin kendisi otomatik yapıldığı için, öğrencilerin büyük bölümünün kayıt amacıyla okula gitmesine gerek bulunmuyor. Ancak bu, okulla hiç iletişime geçilmeyeceği anlamına gelmiyor. Okul yönetimleri; eğitim başlamadan önce iletişim bilgilerinin güncellenmesi, veli bilgilendirme formlarının doldurulması ya da okulun işleyişine dair çeşitli evrakların teslimi gibi konularda öğrenci ve velilerden ek işlem isteyebiliyor. Bu nedenle, kayıt hakkı kazanılan okulun resmi duyurularını ve internet sayfasını takip etmek en doğrusu olacaktır. Özetle kayıt için okula gitmek zorunlu değil; fakat okulun talep edebileceği belge ya da bilgilendirmeler için gerektiğinde okulla iletişime geçmek gerekebiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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