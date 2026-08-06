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Temmuz Ayının En Çok İzlenen Gazetecilerinde Cüneyt Özdemir Zirvede

Temmuz Ayının En Çok İzlenen Gazetecilerinde Cüneyt Özdemir Zirvede

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.08.2026 - 11:08
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Marketing Türkiye ve MTM Medya Takip Merkezi iş birliğiyle hazırlanan Temmuz ayı YouTube Rating Report sonuçları açıklandı. Dijital habercilik alanındaki rekabeti gözler önüne seren raporda; izlenme sayılarından abone artışına, etkileşim oranlarından video başı verimliliğe kadar pek çok metrik incelendi.

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Cüneyt Özdemir İzlenmede Açık Ara Önde

Cüneyt Özdemir İzlenmede Açık Ara Önde

Gündem kategorisinde 29 milyon 338 binin üzerinde izlenmeye ulaşan Cüneyt Özdemir, listenin ilk sırasına yerleşti. Özdemir, yalnızca erişim sayılarıyla değil, aldığı 584 bin 100 beğeni ve 636 bin 840 toplam etkileşimle de ayın en güçlü performansına imza attı.

Özlem Gürses Yorum Rekoru Kırdı

Özlem Gürses Yorum Rekoru Kırdı

Listenin ikinci sırasında 26 milyon 545 binin üzerinde izlenmeyle Özlem Gürses yer aldı. Gürses, ay boyunca aldığı 61 bin 321 yorumla Temmuz ayında izleyicisiyle en yoğun etkileşimi kuran gazeteci oldu. Üçüncü basamakta ise 15 milyon 224 binlik izlenme rakamıyla MAK Haber kanalından Murat Akyol bulundu.

Video Başına En Yüksek Verim Yılmaz Özdil’den

Video Başına En Yüksek Verim Yılmaz Özdil’den

İçerik başına düşen ortalama izlenme sayılarında Yılmaz Özdil fark yarattı. Yayınladığı video başına ortalama 346 bin 146 izlenmeye ulaşan Özdil, yüksek kitle erişim gücüyle dikkat çekti.

Aktüel Kategorisinde Taht Armağan Çağlayan’ın

Aktüel Kategorisinde Taht Armağan Çağlayan’ın

Aktüel içerik tarafında ise liderlik koltuğundaki isim değişmedi. 196Sekiz kanalı üzerinden izleyicileriyle buluşan Armağan Çağlayan, 9 milyon 877 bin 862 izlenmeyle kategorisindeki birinciliğini korumayı sürdürdü.

Hapis sürecinden önce zirveyi uzun süre bırakmayan Fatih Altaylı'nın düşüşü dikkatlerden kaçmadı.

Hapis sürecinden önce zirveyi uzun süre bırakmayan Fatih Altaylı'nın düşüşü dikkatlerden kaçmadı.

Kadın gazetecilerde ise Özlem Gürses'i Nevşin Mengü ve Şebnem Arda Boğa'nın kanalları izledi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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