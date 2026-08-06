Temmuz Ayının En Çok İzlenen Gazetecilerinde Cüneyt Özdemir Zirvede
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Marketing Türkiye ve MTM Medya Takip Merkezi iş birliğiyle hazırlanan Temmuz ayı YouTube Rating Report sonuçları açıklandı. Dijital habercilik alanındaki rekabeti gözler önüne seren raporda; izlenme sayılarından abone artışına, etkileşim oranlarından video başı verimliliğe kadar pek çok metrik incelendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cüneyt Özdemir İzlenmede Açık Ara Önde
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özlem Gürses Yorum Rekoru Kırdı
Video Başına En Yüksek Verim Yılmaz Özdil’den
Aktüel Kategorisinde Taht Armağan Çağlayan’ın
Hapis sürecinden önce zirveyi uzun süre bırakmayan Fatih Altaylı'nın düşüşü dikkatlerden kaçmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın