Sokağından Geçen Herkesi Savuran 32 Katlı Gökdelene Çözüm Bulundu: Kanat Takıldı

İngiltere Leeds'de Bridgewater Place isimli 32 katlı bir gökdelen inşa edilmişti. 2007 yılında inşa edilen gökdelen, çevresinde hızı 127 kilometreyi bulan rüzgarlara sebep oldu. Hatta rüzgarlar, bir kamyonun devrilmesine ve bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Mimarlar, gökdelenin oluşturduğu rüzgarı engellemek için bir yol buldu ve gökdelenin etrafına 'kanat' yapıldı.

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