Sokağından Geçen Herkesi Savuran 32 Katlı Gökdelene Çözüm Bulundu: Kanat Takıldı
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İngiltere Leeds'de Bridgewater Place isimli 32 katlı bir gökdelen inşa edilmişti. 2007 yılında inşa edilen gökdelen, çevresinde hızı 127 kilometreyi bulan rüzgarlara sebep oldu. Hatta rüzgarlar, bir kamyonun devrilmesine ve bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Mimarlar, gökdelenin oluşturduğu rüzgarı engellemek için bir yol buldu ve gökdelenin etrafına 'kanat' yapıldı.
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İngiltere'nin Leeds kentindeki 32 katlı gökdelen, kabusa dönüştü.
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Bir kişinin, gökdelenin sebep olduğu rüzgar nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından önlemler artırıldı.
Binanın çevresine kurulan delikli kanatlar sayesinde rüzgar, sokağa inmeden hava dağıldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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