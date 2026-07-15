article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sokağından Geçen Herkesi Savuran 32 Katlı Gökdelene Çözüm Bulundu: Kanat Takıldı

Sokağından Geçen Herkesi Savuran 32 Katlı Gökdelene Çözüm Bulundu: Kanat Takıldı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.07.2026 - 09:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İngiltere Leeds'de Bridgewater Place isimli 32 katlı bir gökdelen inşa edilmişti. 2007 yılında inşa edilen gökdelen, çevresinde hızı 127 kilometreyi bulan rüzgarlara sebep oldu. Hatta rüzgarlar, bir kamyonun devrilmesine ve bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 

Mimarlar, gökdelenin oluşturduğu rüzgarı engellemek için bir yol buldu ve gökdelenin etrafına 'kanat' yapıldı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiltere'nin Leeds kentindeki 32 katlı gökdelen, kabusa dönüştü.

İngiltere'nin Leeds kentindeki 32 katlı gökdelen, kabusa dönüştü.

2007 yılında inşa edilen gökdelen, çevresinde hızı 127 kilometreyi bulan rüzgarlara sebep oldu. Binanın yüksekliği ve dış cephe tasarımı, rüzgarı doğrudan yere, yayaların üzerine yönlendiriyordu. Gökdeleni tasarlayan mimarlar, bu ihtimali düşünmemişti. Mühendisler bu duruma teknik olarak 'rüzgarın cepheden aşağı inmesi' adını verdi.

Gökdelenin yarattığı rüzgar, sokaklarda adeta bir tünel etkisi yaratıyordu. Yerel yönetim, özellikle fırtınalı günlerde yolları trafiğe kapatıyordu. Yüksek araçlar alternatif güzergahlara yönlendiriliyor, sokaklarda geçici önlemler alınıyordu.

Bir kişinin, gökdelenin sebep olduğu rüzgar nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından önlemler artırıldı.

Bir kişinin, gökdelenin sebep olduğu rüzgar nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından önlemler artırıldı.

BBC'nin aktardığına göre, 35 yaşında bir çevre mühendisi olan Dr. Slaney, Neville Caddesi'ndeki bir köprüde yürürken, bir kamyon devrildi ve hayatını kaybetti. 32 katlı binanın yakınındaki yollarda oluşan şiddetli rüzgarın kamyonun devrilmesine sebep olduğu belirtildi. Bu olayın ardından alınan önlemler artırıldı ve kalıcı bir çözüm getirilmesi için çalışmalar başladı.

Çalışmalarda, kent trafiğini ve vatandaşların hayatını kabusa çeviren bu gökdelen için bir çözüm bulundu. Bir mühendislik firması, rüzgarın gücünü tamamen kesmek yerine rüzgarın yönünü değiştirmeye odaklandı. Proje kapsamında, binanın çevresine ve üzerine dev kanatlar yerleştirildi. Bu kanatlar, rüzgar kırıcı olarak tasarlandı.

Binanın çevresine kurulan delikli kanatlar sayesinde rüzgar, sokağa inmeden hava dağıldı.

Binanın çevresine kurulan delikli kanatlar sayesinde rüzgar, sokağa inmeden hava dağıldı.

Kanatların kurulmasının ardından Leeds sokaklarındaki tehlike de ortadan kalkmış oldu. Mühendisler, gökdelenlerin yalnızca kendi yapısal dayanıklılıklarının değil, çevresel faktörlerin de dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Bu vaka, yeni gökdelen projelerinde kentsel mikroklima testlerinin yapılmasının önemini bir kez daha göstermiş oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın