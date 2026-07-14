Dünyanın En Pahalı Şehirleri Belli Oldu: Türkiye Ayrıntısı Şaşırttı
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Kaynak: https://www.dbresearch.com/PROD/IE-PR...
Deutsche Bank, geleneksel hale gelen 'Mapping the World's Prices' araştırmasının onuncu raporunu kamuoyuyla paylaştı. Jim Reid ve Galina Pozdnyakova tarafından hazırlanan kapsamlı çalışma; dünya genelindeki 69 büyük kentin yaşam standartlarını, konut kiralarını ve günlük tüketim harcamalarını kıyasladı. Rapor, küresel ölçekte değişen ekonomik dengeleri ortaya koyarken, özellikle teknoloji fiyatlandırması alanında Türkiye ile ilgili dikkat çekici bir veriyi gündeme taşıdı.
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Kaynak: Deutsche Bank
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Türkiye teknoloji ürünleri fiyatlandırmasında diğer tüm ülkeleri geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti.
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İsviçre kentleri küresel pahalılık sıralamasında zirvedeki yerini korurken Tokyo şaşırtıcı bir ucuzluk sergiledi.
Yaşam kalitesi standartlarında Lüksemburg liderliğini korurken en yüksek maaş ödemeleri yine Zürih kentinde gerçekleşti.
Konut sektörü genelinde Hong Kong en pahalı bölge unvanını korurken Budapeşte son on yılda rekor fiyat artışı yaşadı.
Küresel ölçekte günlük yaşam maliyetleri ve hizmet harcamaları şehirler arasında çok büyük farklar ortaya koydu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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