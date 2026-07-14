Dünyanın En Pahalı Şehirleri Belli Oldu: Türkiye Ayrıntısı Şaşırttı

Küresel ölçekte yaşam maliyetinin en yüksek hesaplandığı şehirler sıralamasında İsviçre'nin iki önemli merkezi olan Zürih ve Cenevre rekabetini korumaya devam etti. Bu iki metropolün hemen ardından Tel Aviv, New York ve San Francisco şehirleri sıralandı. Gelişmiş büyük piyasalar içerisinde yer alan Tokyo ise uyguladığı ekonomik politikalar neticesinde dikkat çekici biçimde uygun fiyatlı bir kent olarak öne çıktı. Tokyo'da iki kişilik akşam yemeği maliyeti New York'un üçte biri seviyesine gerilerken, üç odalı konut kirası ise New York'taki eş değer dairenin dörtte biri düzeyinde hesaplandı.