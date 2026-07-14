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Dünyanın En Pahalı Şehirleri Belli Oldu: Türkiye Ayrıntısı Şaşırttı

Dünyanın En Pahalı Şehirleri Belli Oldu: Türkiye Ayrıntısı Şaşırttı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 14:02
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Deutsche Bank, geleneksel hale gelen 'Mapping the World's Prices' araştırmasının onuncu raporunu kamuoyuyla paylaştı. Jim Reid ve Galina Pozdnyakova tarafından hazırlanan kapsamlı çalışma; dünya genelindeki 69 büyük kentin yaşam standartlarını, konut kiralarını ve günlük tüketim harcamalarını kıyasladı. Rapor, küresel ölçekte değişen ekonomik dengeleri ortaya koyarken, özellikle teknoloji fiyatlandırması alanında Türkiye ile ilgili dikkat çekici bir veriyi gündeme taşıdı.

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Kaynak: Deutsche Bank

Kaynak: https://www.dbresearch.com/PROD/IE-PR...
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Türkiye teknoloji ürünleri fiyatlandırmasında diğer tüm ülkeleri geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti.

Türkiye teknoloji ürünleri fiyatlandırmasında diğer tüm ülkeleri geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti.

Araştırma kapsamında incelenen 41 ekonomi arasında, Türkiye'deki iPhone fiyatlarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satış fiyatına kıyasla 2,2 kat daha yüksek seviyeye ulaştığı görüldü. Elde edilen veriler doğrultusunda Türkiye dünyada bu akıllı telefonu en yüksek bedelle satan ülke konumuna geldi. İlgili teknolojik ürünün Amerika Birleşik Devletleri sınırlarından daha uygun fiyatla temin edilebildiği yegane ülkeleri ise yalnızca Güney Kore ve Japonya yer aldı.

İsviçre kentleri küresel pahalılık sıralamasında zirvedeki yerini korurken Tokyo şaşırtıcı bir ucuzluk sergiledi.

İsviçre kentleri küresel pahalılık sıralamasında zirvedeki yerini korurken Tokyo şaşırtıcı bir ucuzluk sergiledi.

Küresel ölçekte yaşam maliyetinin en yüksek hesaplandığı şehirler sıralamasında İsviçre'nin iki önemli merkezi olan Zürih ve Cenevre rekabetini korumaya devam etti. Bu iki metropolün hemen ardından Tel Aviv, New York ve San Francisco şehirleri sıralandı. Gelişmiş büyük piyasalar içerisinde yer alan Tokyo ise uyguladığı ekonomik politikalar neticesinde dikkat çekici biçimde uygun fiyatlı bir kent olarak öne çıktı. Tokyo'da iki kişilik akşam yemeği maliyeti New York'un üçte biri seviyesine gerilerken, üç odalı konut kirası ise New York'taki eş değer dairenin dörtte biri düzeyinde hesaplandı.

Yaşam kalitesi standartlarında Lüksemburg liderliğini korurken en yüksek maaş ödemeleri yine Zürih kentinde gerçekleşti.

Yaşam kalitesi standartlarında Lüksemburg liderliğini korurken en yüksek maaş ödemeleri yine Zürih kentinde gerçekleşti.

Yaşam kalitesi endeksinde Lüksemburg ilk sıradaki yerini korurken; Kopenhag, Amsterdam, Viyana ve Münih takip eden şehirler oldu. Paris, Londra ve New York gibi küresel finans merkezleri ise yüksek konut maliyetleri ve çevre kirliliği sebebiyle sıralamada gerilerde kaldı. Çalışan maaşları ele alındığında Zürih en yüksek gelir sunan kent unvanını korurken, son on yılda Budapeşte'de maaşların yüzde 161 oranında artış gösterdiği saptandı.

Konut sektörü genelinde Hong Kong en pahalı bölge unvanını korurken Budapeşte son on yılda rekor fiyat artışı yaşadı.

Konut sektörü genelinde Hong Kong en pahalı bölge unvanını korurken Budapeşte son on yılda rekor fiyat artışı yaşadı.

Gayrimenkul sektöründe Hong Kong, fiyatların pandemi öncesi döneme göre yüzde 10 oranında gerilemesine karşın dünyanın en pahalı kenti olma özelliğini korudu. Teknoloji sektöründeki yoğun hareketlilik ve kısıtlı arz sebebiyle Seul, üçüncü sıradan bu liderliği zorlamaya başladı. Zürih, Singapur ve Cenevre emlak listesinde ilk beşi tamamlayan diğer şehirler oldu. Konut fiyatlarında son on yıllık süreçte yüzde 209 oranında artış kaydeden Budapeşte, araştırma örneklemindeki en yüksek yükselişi gerçekleştiren şehir olarak kaydedildi.

Küresel ölçekte günlük yaşam maliyetleri ve hizmet harcamaları şehirler arasında çok büyük farklar ortaya koydu.

Küresel ölçekte günlük yaşam maliyetleri ve hizmet harcamaları şehirler arasında çok büyük farklar ortaya koydu.

Hizmet ve gıda sektöründeki fiyat farklılıkları da raporda geniş yer buldu. Son on yılda küresel listelerde hızla yükselen Tel Aviv, dünyada en yüksek bedelli hızlı yiyecek menüsünün satıldığı yer haline geldi. Aylık toplu taşıma abonman ücretlerinde Londra en pahalı şehir olarak belirlenirken, Lüksemburg bu hizmeti ücretsiz sunmaya devam etti. Akaryakıt fiyatları incelendiğinde Hong Kong'daki benzin ücretinin Kahire'ye kıyasla yaklaşık 9 kat daha yüksek olduğu anlaşıldı. Buna karşılık Zürih'teki taksi ücretleri, Kahire'deki eş değer mesafenin 23 katı maliyetle gerçekleşti. Enerji krizinin kalıcı etkilerini hisseden Almanya ve Orta Avrupa şehirleri ise en yüksek fatura maliyetlerine sahip ilk on bölge arasında yoğunlaştı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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