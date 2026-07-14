Dünyanın Kara Kutusu İçin Geri Sayımı Başlattılar: İnsanlığın Son İzini O Tutacak

Sistem, yalnızca bilimsel verileri değil; medya raporlarını, siyasi demeçleri ve iklim politikalarına yönelik atılan resmi adımları da bünyesinde topluyor. Geliştiriciler, bu arşivin gelecekte yaşanabilecek yıkımların nedenlerini anlamaya yardımcı olmasını hedeflerken, mevcut hükümetler ile karar vericiler üzerinde de bir sorumluluk mekanizması oluşturmasını öngörüyor.