Dünyanın Kara Kutusu İçin Geri Sayımı Başlattılar: İnsanlığın Son İzini O Tutacak
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Kaynak: https://www.theguardian.com/australia...
İnsanlığın iklim krizine karşı yürüttüğü faaliyetleri gelecek nesiller için güvence altına almayı hedefleyen 'Dünya’nın Kara Kutusu' projesi, Avustralya’nın Tazmanya eyaletinde hayata geçiyor. Tıpkı hava taşıtlarında yaşanan kazaların nedenlerini aydınlatan kara kutular gibi tasarlanan bu devasa çelik monolit, küresel çevre felaketine giden süreci tüm ayrıntılarıyla kayıt altına almayı amaçlıyor.
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Yapımı süren çelik monolit zorlu doğa koşullarına karşı dayanıklı bir mimariyle yükseliyor
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Yıllar süren sessizliğin ardından projenin montaj ve kurulum aşamasına nihayet başlanıyor
Toplanan devasa veri arşivi gelecekteki olası felaketlerin sorumlularını tarih önünde belgeliyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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