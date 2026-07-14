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Dünyanın Kara Kutusu İçin Geri Sayımı Başlattılar: İnsanlığın Son İzini O Tutacak

Dünyanın Kara Kutusu İçin Geri Sayımı Başlattılar: İnsanlığın Son İzini O Tutacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 11:45
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İnsanlığın iklim krizine karşı yürüttüğü faaliyetleri gelecek nesiller için güvence altına almayı hedefleyen 'Dünya’nın Kara Kutusu' projesi, Avustralya’nın Tazmanya eyaletinde hayata geçiyor. Tıpkı hava taşıtlarında yaşanan kazaların nedenlerini aydınlatan kara kutular gibi tasarlanan bu devasa çelik monolit, küresel çevre felaketine giden süreci tüm ayrıntılarıyla kayıt altına almayı amaçlıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.theguardian.com/australia...
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Yapımı süren çelik monolit zorlu doğa koşullarına karşı dayanıklı bir mimariyle yükseliyor

Yapımı süren çelik monolit zorlu doğa koşullarına karşı dayanıklı bir mimariyle yükseliyor

Tazmanya’nın batı kesimindeki Queenstown yakınlarında konumlandırılması planlanan yapı, 16 metre uzunluğa ve 4 metre yüksekliğe sahip bulunuyor. Enerji ihtiyacını tamamen üzerinde yer alan güneş panelleriyle karşılayan bu akıllı veri depolama merkezi; atmosferdeki karbondioksit miktarını, sıcaklık değişimlerini, deniz seviyelerini ve askeri ya da sivil kaynaklı ekolojik gelişmeleri kesintisiz şekilde arşivine ekliyor.

Yıllar süren sessizliğin ardından projenin montaj ve kurulum aşamasına nihayet başlanıyor

Yıllar süren sessizliğin ardından projenin montaj ve kurulum aşamasına nihayet başlanıyor

İlk olarak 2021 yılındaki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) sırasında kamuoyuna duyurulan çalışma, uzun süre sessiz kalması sebebiyle iptal edilme iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. Proje ekibi, geçen bu sürede veri saklama altyapısını modernize ettiklerini ve gerekli finansal kaynakları güvenceye aldıklarını bildiriyor. Bölgenin jeolojik açıdan sarsıntılardan uzak, siyasi açıdan ise güvenli sınırlarda bulunması kurulum yeri seçiminde belirleyici rol oynuyor.

Toplanan devasa veri arşivi gelecekteki olası felaketlerin sorumlularını tarih önünde belgeliyor

Toplanan devasa veri arşivi gelecekteki olası felaketlerin sorumlularını tarih önünde belgeliyor

Sistem, yalnızca bilimsel verileri değil; medya raporlarını, siyasi demeçleri ve iklim politikalarına yönelik atılan resmi adımları da bünyesinde topluyor. Geliştiriciler, bu arşivin gelecekte yaşanabilecek yıkımların nedenlerini anlamaya yardımcı olmasını hedeflerken, mevcut hükümetler ile karar vericiler üzerinde de bir sorumluluk mekanizması oluşturmasını öngörüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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