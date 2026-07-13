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İnekleri Tek Tek Boyadılar: Köylerine Musallat Olan Beladan Kurtulmaya Çalışıyorlar

İnekleri Tek Tek Boyadılar: Köylerine Musallat Olan Beladan Kurtulmaya Çalışıyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 15:29
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Japonya’da gerçekleştirilen bilimsel bir araştırma, zebraların ikonik çizgilere sahip olma nedenini ortaya koyan teorilere yeni bir dayanak kazandırdı. Bilim insanları, siyah renkli inekleri beyaz çizgilerle boyayarak bu geometrik desenlerin ısıran sinekler üzerindeki etkisini test etti. Elde edilen veriler, çizgili görünüme kavuşan hayvanların diğerlerine kıyasla yüzde elli daha az sinek saldırısına maruz kaldığını ortaya koydu. Bu sonuç, zebraların çizgilerini kamufle olmak ya da vücut ısılarını dengelemek amacıyla değil, doğal birer böcek savar olarak geliştirdiği hipotezini güçlendirdi.

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Kaynak

Kaynak: https://catracalivre.com.br/noticias/...
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Araştırmacılar altı adet Japon Siyahı cinsi sığırı üç farklı grupta gözlemledi

Araştırmacılar altı adet Japon Siyahı cinsi sığırı üç farklı grupta gözlemledi

Çalışma kapsamında uzmanlar, her bir hayvanı sırasıyla farklı görsel koşullara maruz bırakarak sineklerin yaklaşım stratejilerini inceledi. Deney sürecinde ineklerin bir kısmı zebraları andıran siyah-beyaz hatlarla boyanırken, bir kısmına sadece kendi kürk tonlarında ve fark edilmesi güç siyah çizgiler uygulandı, kalan hayvanlar ise hiçbir müdahale yapılmadan kontrol grubu olarak ayrıldı. Gün boyunca süren gözlemlerde hem sığırların bacak ile gövdelerine konan sinek sayıları tek tek sayıldı hem de hayvanların rahatsızlık anında sergiledikleri fiziksel tepkiler kayıt altına alındı.

Zıt renklerin yarattığı optik illüzyon böceklerin iniş mekanizmasını bozdu

Zıt renklerin yarattığı optik illüzyon böceklerin iniş mekanizmasını bozdu

Siyah-beyaz desenli ineklerin üzerindeki sinek yoğunluğunun belirgin şekilde düşük çıkması, koruyucu etkinin boyanın kokusundan değil, tamamen görsel algıdan kaynaklandığını tescilledi. Bilimsel heyet, birbirine zıt çizgilerin sineklerde hareket ve mesafe algısını zedelediğini rapor etti. Çizgili yüzeylere yaklaşan kanatlı zararlılar, zıt renklerin yarattığı yanılsama sebebiyle uçuş hızlarını ayarlayamadı ve istikrarlı bir iniş gerçekleştiremeyerek bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Sinek tehdidinin azalması hayvanların stres kaynaklı savunma hareketlerini düşürdü

Sinek tehdidinin azalması hayvanların stres kaynaklı savunma hareketlerini düşürdü

Sinek konma sayısındaki düşüş, ineklerin konfor seviyelerine ve günlük davranışlarına da olumlu yansıdı. Sinekler tarafından daha az rahatsız edilen çizgili sığırlar; baş sallama, kulak oynatma, kuyruk vurma, deri titretme ve ayakları sertçe yere vurma gibi savunma mekanizmalarını çok daha seyrek sergiledi. Bu durum, yöntemin hayvan refahını doğrudan artırdığına dair net bir gösterge kabul edildi.

Görsel desenlerin hayvancılık sektöründe ilaç kullanımını azaltabileceği öngörüldü

Görsel desenlerin hayvancılık sektöründe ilaç kullanımını azaltabileceği öngörüldü

Isıran sinekler, sürülerin beslenme düzenini bozarak ve patojen yayarak hayvancılıkta ciddi ekonomik kayıplara yol açtı. Bu çalışma, kimyasal böcek ilaçlarına bağımlılığı azaltacak çevre dostu bir metodun temelini attı. Ancak mevcut uygulamanın el işçiliği gerektirmesi, tüyler uzadıkça veya yıkandıkça etkisini kaybetmesi gibi unsurlar endüstriyel kullanımı şu an için kısıtladı. Yöntemin yaygınlaşabilmesi adına, daha geniş sürüler üzerinde testlerin yapılması ve kalıcı, cilde zarar vermeyen materyallerin üretilmesi hedeflendi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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