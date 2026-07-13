İnekleri Tek Tek Boyadılar: Köylerine Musallat Olan Beladan Kurtulmaya Çalışıyorlar
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Kaynak: https://catracalivre.com.br/noticias/...
Japonya’da gerçekleştirilen bilimsel bir araştırma, zebraların ikonik çizgilere sahip olma nedenini ortaya koyan teorilere yeni bir dayanak kazandırdı. Bilim insanları, siyah renkli inekleri beyaz çizgilerle boyayarak bu geometrik desenlerin ısıran sinekler üzerindeki etkisini test etti. Elde edilen veriler, çizgili görünüme kavuşan hayvanların diğerlerine kıyasla yüzde elli daha az sinek saldırısına maruz kaldığını ortaya koydu. Bu sonuç, zebraların çizgilerini kamufle olmak ya da vücut ısılarını dengelemek amacıyla değil, doğal birer böcek savar olarak geliştirdiği hipotezini güçlendirdi.
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Araştırmacılar altı adet Japon Siyahı cinsi sığırı üç farklı grupta gözlemledi
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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