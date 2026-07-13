İnekleri Tek Tek Boyadılar: Köylerine Musallat Olan Beladan Kurtulmaya Çalışıyorlar

Çalışma kapsamında uzmanlar, her bir hayvanı sırasıyla farklı görsel koşullara maruz bırakarak sineklerin yaklaşım stratejilerini inceledi. Deney sürecinde ineklerin bir kısmı zebraları andıran siyah-beyaz hatlarla boyanırken, bir kısmına sadece kendi kürk tonlarında ve fark edilmesi güç siyah çizgiler uygulandı, kalan hayvanlar ise hiçbir müdahale yapılmadan kontrol grubu olarak ayrıldı. Gün boyunca süren gözlemlerde hem sığırların bacak ile gövdelerine konan sinek sayıları tek tek sayıldı hem de hayvanların rahatsızlık anında sergiledikleri fiziksel tepkiler kayıt altına alındı.