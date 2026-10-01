Esir Kampında Doğan Egzersiz Tüm Dünyanın Bir Numarası Oldu

Spor rezervasyon platformu ClassPass'in 2025 raporuna göre pilates, üst üste üçüncü yıl dünyada en çok rezervasyon yapılan egzersiz oldu. Platformdaki pilates rezervasyonları bir yılda yüzde 66 arttı, en çok tercih edilen tür ise reformer pilates oldu.

Bu popülerliğin arkasında sosyal medya kadar, vücudu yormadan güçlendiren 'düşük etkili' egzersizlere duyulan ilgi de var. Yaylar, hareketin zorluğunu kişinin seviyesine göre ayarlamayı mümkün kılıyor.

Yöntemin hikâyesi ise yüz yıl öncesine uzanıyor. 1883'te Almanya'da doğan Joseph Pilates, çocukluğunda astım, raşitizm ve romatizmal ateşle boğuşan hastalıklı bir çocuktu. Bedenini güçlendirmek için jimnastik ve vücut geliştirmeye yöneldi; 14 yaşına geldiğinde anatomi çizimleri için modellik yapacak kadar formdaydı.

1912'de İngiltere'ye taşınan Pilates, burada boksör, sirk sanatçısı ve polislere savunma eğitmeni olarak çalıştı. Birinci Dünya Savaşı başlayınca diğer Alman vatandaşlarıyla birlikte gözaltına alındı ve önce Lancaster Kalesi'nde, ardından Man Adası'ndaki Knockaloe esir kampında tutuldu.

Yöntemini bu kamp yıllarında geliştirdi ve ona 'kontroloji' adını verdi: zihnin kasları kontrol etmesi, doğru nefes ve omurga hizası. Anlatılana göre hasta yataklarına yaylar bağlayarak yatağa bağlı kalanların da hareket etmesini sağladı. Bugünkü reformer cihazının temeli bu fikre dayanıyor.

1920'lerin ortasında New York'a göç eden Pilates, eşi Clara ile birlikte bir stüdyo açtı. Koreograf George Balanchine ve dansçı Martha Graham gibi isimlerin ilgisiyle yöntem önce dans dünyasında yayıldı. Pilates, 1945'te 'Return to Life Through Contrology' adlı kitabını yayımladı, egzersiz aletleri için 26'dan fazla patent aldı ve 1967'de New York'ta hayatını kaybetti.