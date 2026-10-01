Esir Kampında Doğan Egzersiz Tüm Dünyanın Bir Numarası Oldu
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Bir zamanlar dansçıların ve fizyoterapi hastalarının egzersizi olarak bilinen pilates, bugün dünyanın en popüler antrenmanı.
Özellikle yaylı ve hareketli platformlu reformer cihazıyla yapılan dersler, büyük şehirlerde stüdyoların sayısını hızla artırıyor. Peki bu egzersiz vücuda gerçekten ne kazandırıyor ve herkes için uygun mu?
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Pilates, aslında esir kampında ortaya çıkmıştı.
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Özellikle bel ağrısına iyi geliyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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