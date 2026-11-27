Dizilerin İlk ve Son Bölüm Reytinglerinden Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
27 Kasım Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İki çocuğuyla kaldığını söyleyen Şevket Bey, eşini bulmak için Esra Erol'a başvurmuştu.
Survivor 2027'de yarışmacı seçimi de ekranlara taşınıyor.
Kanal D'nin iddialı yapımlarından Haysiyet de erken final yapan diziler arasına katıldı.
Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Birand Tunca'nın dahil olduğu açıklanmıştı.
Kanal D'nin bu sezon ekranlara getirdiği Haysiyet için erken final kararı alınmıştı.
2012 yılında ekranlara gelen Yalan Dünya, Gupse Özay'ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlamıştı.
70 yaşındaki Süleyman amcanın sanal aşk hikâyesi Esra Erol'a damga vurmuştu.
2004-2009 yılları arasında ekranlara gelen Avrupa Yakası, birbirinden renkli karakterleri Türk televizyonuna kazandırmıştı.
Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezonla birlikte pek çok karakter hikâyeye veda etmişti.
26 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
Taşacak Bu Deniz, 3,87 ile açıldığı ilk bölümden bu yana reytingini neredeyse üçe katladı.
MasterChef'in sevecen jürisi Somer Sivrioğlu, Tolğa'ya verdiği tepkiyle gündem oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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