Survivor 2027'de Bir İlk! Dominik'e Gidecek Yarışmacılardan Birini Seyirciler Belirleyecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeni sezon hazırlıkları devam eden Survivor'da bu kez mücadele Dominik'e gitmeden başlayacak. Acun Ilıcalı'nın 'Büyük bir bombamız var!' sözleriyle duyurduğu Survivor 2027 Seçmeler, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 40 adayın Survivor hayaliyle katılacağı programda, Dominik'e gidecek isimlerden birinin belirlenmesinde seyirciler de söz sahibi olacak.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Survivor 2027'de yarışmacı seçimi de ekranlara taşınıyor.
Survivor 2027 Seçmeler fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın