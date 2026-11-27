Arda Turan'ın saha içindeki sorunlara çözüm üretemediğini savunan Vasilenko, bunun nedeniyle ilgili şu soruları yöneltti:

'Belki de o, bunu yapamıyor? Belki de bir yabancı için bu kadar aşırı olan gerçekliklerimiz karşısında pes etti? Belki de bu kadar basit bir yolla, Türkiye Millî Takımı'na kaçmaya çalışıyor?'

Ukraynalı gazeteciye göre Turan'ın teknik direktörlük seviyesi futbolculuk döneminin gerisinde kalıyor ve Shakhtar Donetsk'in artık Ukrayna Ligi'ne odaklanması gerekiyor.