Fenerbahçe Yenilgisinin Ardından Ukraynalı Gazeteci Arda Turan'ı Hedef Aldı
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Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Ukrayna basınında gözler takımın teknik direktörü Arda Turan'a çevrildi. Spor yazarı Valeriy Vasilenko, Türk teknik adamın performansını eleştirirken geleceğiyle ilgili bir iddia da ortaya attı.
"Bu arkadaşın futbol soyadı çok fazla abartılmış."
"Sahaya çıkmayı tamamen unuttular."
Vasilenko milli takım iddiasını ortaya attı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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