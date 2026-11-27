Dizinin kadrosuna dahil olan bir diğer isim ise Kahraman Sivri oldu. Sivri, Abdullah Ünal'ın yakın dostu ve Ali Murat'ın babası Nurullah karakterini canlandıracak. Böylece Ünal ailesinin hikâyesine baba oğul iki yeni karakter dahil olacak.

Abdullah Ünal'ın yakın dostunun oğlu olan Ali Murat, Asil'in elinden çıkan dijital platforma Nursema ile birlikte ortak olacak. Nursema'nın Ali Murat'la kuracağı yeni ortaklık, Asil ve Nursema arasında yaşanacak beklenmedik gelişmelerin de habercisi olacak.