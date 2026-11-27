Kızılcık Şerbeti'ne Bir Değil İki Yeni Oyuncu! Ali Murat'ın Babası da Hikâyeye Dahil Oluyor
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Birand Tunca'nın Ali Murat karakteriyle dizinin kadrosuna dahil olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak meğer Ali Murat hikâyeye yalnız gelmiyormuş! Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Birand Tunca'nın ardından Kahraman Sivri de katıldı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Birand Tunca'nın dahil olduğu açıklanmıştı.
Ali Murat'ın Kızılcık Şerbeti'ne tek başına gelmeyeceği ortaya çıktı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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