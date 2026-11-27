Geldik bir mesainin daha sonuna. Hareketli ülke gündeminde hem gündemi takip eden goygoyseverler hem de mizahıyla aradan sıyrılıp güldürenler oldukça fazlaydı. Kimi yaptığı hava durumu tespitiyle kimi de aldığı komik mesajla güldürdü.

Gelin, son 24 saatte X'te nelere güldük, beraber bakalım!