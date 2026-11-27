Malamat Eden Havalardan Bi' Garip Atölye Fikirlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Geldik bir mesainin daha sonuna. Hareketli ülke gündeminde hem gündemi takip eden goygoyseverler hem de mizahıyla aradan sıyrılıp güldürenler oldukça fazlaydı. Kimi yaptığı hava durumu tespitiyle kimi de aldığı komik mesajla güldürdü.
Gelin, son 24 saatte X'te nelere güldük, beraber bakalım!
Hepimize tanıdık olan o durum:
Aynısı! 😂
10/10 tespit
Tişörtle gezen de var montla gezen de
Çok çabuk büyüyorlar...
O sırada biz:
Lisedeki kaloriferin önünde ısınmak vardı şimdi
Sana ne mesajlar geliyordur şimdi:
Aynen öyle...
Gözlerinizi kısıp bakın 😂
😂😂😂
Görüşmek üzere!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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