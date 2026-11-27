Operasyon ilk günden planlandığı gibi gitmedi. İlk üç günde askerler yalnızca 30 kadar emuyu durdurabildi. Emular büyük sürüler halinde durmak yerine dağıldı ve bu yüzden zor hedef haline geldi.

İki gün sonra bir su başında pusu kuruldu. Çevrede binlerce emu dolaşıyordu ama ekipmanlardan biri arızalandı ve plan işlemedi.

Sürüyü askerlerin önüne sürmeye çalışan kamyon şoförleri, emuların engebeli arazide saatte yaklaşık 88 kilometre hızla koştuğunu bildirdi. Bir kamyon kuşların peşinde kaza yaptı. Kuşların sürüde nöbetçi bırakarak küçük birlikler halinde hareket ettiği bile anlatıldı.

Meredith 8 Kasım'da birliğiyle bölgeden ayrıldı, 300 emunun öldürüldüğü haberi üzerine 12 Kasım'da yeniden görevlendirildi. Daha sonra emuların tank kadar dayanıklı olduğunu söyledi.