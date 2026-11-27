Deve Kuşlarına Savaş Açıp Kaybettiler: Koca Ordu Yenildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
1932'de Batı Avustralya'da çiftçiler, ekinleri çiğneyen ve çitleri yıkan yaklaşık 20 bin emudan bıkmıştı. Hükümet sorunu çözmek için bölgeye askerler gönderdi. Emular dağılıp kaçtı ve askerlerin elinden çoğu zaman kurtuldu. Operasyon birkaç hafta içinde başarısızlıkla bitti ve olay tarihe Emu Savaşı olarak geçti.
Kuraklık yüzünden yaklaşık 20 bin emu buğday tarlalarına yürüdü
Emuları durdurmak zordu, pusu kurulan su başında plan işlemedi
Askerler 45 günde yalnızca 2.500 emuyu durdurabildi ve operasyon sona erdi
Emular savaşı kazandı ve Avustralya'nın simgesi haline geldi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın